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قاموس polygon (POLYGON) مُحسَّن لاستعلامات تحديد ما إذا كانت النقطة تقع داخل المضلع، أي لعمليات البحث الخاصة بـ “الترميز الجغرافي العكسي”. فعند إدخال إحداثيات (خط العرض/خط الطول)، يعثر بكفاءة على المضلع/المنطقة التي تحتوي تلك النقطة (من بين مجموعة كبيرة من المضلعات، مثل حدود الدول أو المناطق). وهو مناسب جدًا لربط إحداثيات المواقع بالمنطقة التي تقع ضمنها.
مثال على تهيئة قاموس polygon:
إذا كنت تستخدم قاموسًا مع ClickHouse Cloud، فيُرجى استخدام خيار DDL query لإنشاء قواميسك، وإنشاء قاموسك كمستخدم default. تحقّق أيضًا من قائمة مصادر القواميس المدعومة في دليل التوافق مع Cloud.

عند تهيئة قاموس polygon، يجب أن يكون المفتاح من أحد النوعين التاليين:
  • مضلع بسيط، وهو مصفوفة من النقاط.
  • MultiPolygon، وهي مصفوفة من المضلعات. وكل مضلع فيها هو مصفوفة ثنائية الأبعاد من النقاط. ويكون العنصر الأول في هذه المصفوفة هو الحد الخارجي للمضلع، بينما تحدد العناصر التالية المناطق التي يجب استثناؤها منه.
يمكن تحديد النقاط على شكل مصفوفة أو tuple من إحداثياتها. وفي التنفيذ الحالي، لا يُدعَم إلا النقاط ثنائية الأبعاد. يمكن للمستخدم تحميل بياناته الخاصة بأي من التنسيقات التي يدعمها ClickHouse. تتوفر 3 أنواع من التخزين داخل الذاكرة: تُجرى استعلامات القاموس باستخدام الدوال القياسية للعمل مع القواميس. والفرق المهم هنا هو أن المفاتيح ستكون هي النقاط التي تريد العثور على المضلع الذي يحتويها. مثال مثال على العمل مع القاموس المُعرَّف أعلاه:
نتيجةً لتنفيذ الأمر الأخير لكل نقطة في جدول ‘points’، سيُعثر على مضلع هو الأصغر مساحةً ويحتوي على هذه النقطة، وستُعرَض السمات المطلوبة. مثال يمكنك قراءة الأعمدة من قواميس المضلعات عبر استعلام SELECT؛ ما عليك سوى تفعيل store_polygon_key_column = 1 في إعدادات القاموس أو في استعلام DDL المقابل.
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦