CREATE TABLE IF NOT EXISTS cpu_metrics (

host String,

ts DateTime ,

usage Float32

) ENGINE = MergeTree

ORDER BY (host, ts);

INSERT INTO cpu_metrics

SELECT

arrayJoin(['host1','host2','host3']) AS host,

now () - INTERVAL number SECOND AS ts,

greatest ( 0 . 0 , least ( 100 . 0 ,

( 50 + 30 * sin (toUInt32( number ) % 86400 / 86400 . 0 * 2 * pi ()))

+ randNormal( 0 , 10 )

)) AS usage