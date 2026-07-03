إذا تم تحديد SELECT DISTINCT ، فلن تبقى في نتيجة الاستعلام إلا الصفوف المميزة. وبذلك، لن يبقى من بين جميع مجموعات الصفوف المتطابقة تمامًا في النتيجة سوى صف واحد فقط.

يمكنك تحديد قائمة الأعمدة التي يجب أن تكون قيمها مميزة: SELECT DISTINCT ON (column1, column2,...) . وإذا لم يتم تحديد الأعمدة، فستُؤخذ جميعها في الاعتبار.

لننظر إلى الجدول:

┌─a─┬─b─┬─c─┐ │ 1 │ 1 │ 1 │ │ 1 │ 1 │ 1 │ │ 2 │ 2 │ 2 │ │ 2 │ 2 │ 2 │ │ 1 │ 1 │ 2 │ │ 1 │ 2 │ 2 │ └───┴───┴───┘

استخدام DISTINCT من دون تحديد أعمدة:

SELECT DISTINCT * FROM t1;

┌─a─┬─b─┬─c─┐ │ 1 │ 1 │ 1 │ │ 2 │ 2 │ 2 │ │ 1 │ 1 │ 2 │ │ 1 │ 2 │ 2 │ └───┴───┴───┘

استخدام DISTINCT مع أعمدة محددة:

SELECT DISTINCT ON (a,b) * FROM t1;

┌─a─┬─b─┬─c─┐ │ 1 │ 1 │ 1 │ │ 2 │ 2 │ 2 │ │ 1 │ 2 │ 2 │ └───┴───┴───┘

​ DISTINCT و ORDER BY

يدعم ClickHouse استخدام العبارتين DISTINCT و ORDER BY على أعمدة مختلفة ضمن استعلام واحد. وتُنفَّذ العبارة DISTINCT قبل العبارة ORDER BY .

انظر إلى الجدول التالي:

┌─a─┬─b─┐ │ 2 │ 1 │ │ 1 │ 2 │ │ 3 │ 3 │ │ 2 │ 4 │ └───┴───┘

اختيار البيانات:

SELECT DISTINCT a FROM t1 ORDER BY b ASC ;

┌─a─┐ │ 2 │ │ 1 │ │ 3 │ └───┘

اختيار البيانات باستخدام اتجاه فرز مختلف:

SELECT DISTINCT a FROM t1 ORDER BY b DESC ;

┌─a─┐ │ 3 │ │ 1 │ │ 2 │ └───┘

تم اقتطاع الصف 2, 4 قبل الفرز.

ضع هذه الخصوصية التنفيذية في الحسبان عند برمجة الاستعلامات.

​ معالجة NULL

DISTINCT مع NULL قيمة محددة، وكأن NULL==NULL . وبعبارة أخرى، لا تظهر في نتائج DISTINCT التركيبات المختلفة التي تتضمن NULL إلا مرة واحدة فقط. وهذا يختلف عن طريقة التعامل مع NULL في معظم السياقات الأخرى. تعملمع NULL كما لو أنقيمة محددة، وكأن. وبعبارة أخرى، لا تظهر في نتائجالتركيبات المختلفة التي تتضمنإلا مرة واحدة فقط. وهذا يختلف عن طريقة التعامل معفي معظم السياقات الأخرى.

SELECT ، من دون استخدام أي دوال تجميع. لكن توجد بعض الفروق مقارنةً بنهج GROUP BY : يمكن الحصول على النتيجة نفسها بتطبيق GROUP BY على نفس مجموعة القيم المحددة في عبارة، من دون استخدام أي دوال تجميع. لكن توجد بعض الفروق مقارنةً بنهج