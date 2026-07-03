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إذا تم تحديد SELECT DISTINCT، فلن تبقى في نتيجة الاستعلام إلا الصفوف المميزة. وبذلك، لن يبقى من بين جميع مجموعات الصفوف المتطابقة تمامًا في النتيجة سوى صف واحد فقط. يمكنك تحديد قائمة الأعمدة التي يجب أن تكون قيمها مميزة: SELECT DISTINCT ON (column1, column2,...). وإذا لم يتم تحديد الأعمدة، فستُؤخذ جميعها في الاعتبار. لننظر إلى الجدول:
استخدام DISTINCT من دون تحديد أعمدة:
استخدام DISTINCT مع أعمدة محددة:

DISTINCT و ORDER BY

يدعم ClickHouse استخدام العبارتين DISTINCT و ORDER BY على أعمدة مختلفة ضمن استعلام واحد. وتُنفَّذ العبارة DISTINCT قبل العبارة ORDER BY. انظر إلى الجدول التالي:
اختيار البيانات:
اختيار البيانات باستخدام اتجاه فرز مختلف:
تم اقتطاع الصف 2, 4 قبل الفرز. ضع هذه الخصوصية التنفيذية في الحسبان عند برمجة الاستعلامات.

معالجة NULL

تعمل DISTINCT مع NULL كما لو أن NULL قيمة محددة، وكأن NULL==NULL. وبعبارة أخرى، لا تظهر في نتائج DISTINCT التركيبات المختلفة التي تتضمن NULL إلا مرة واحدة فقط. وهذا يختلف عن طريقة التعامل مع NULL في معظم السياقات الأخرى.

بدائل

يمكن الحصول على النتيجة نفسها بتطبيق GROUP BY على نفس مجموعة القيم المحددة في عبارة SELECT، من دون استخدام أي دوال تجميع. لكن توجد بعض الفروق مقارنةً بنهج GROUP BY:
  • يمكن تطبيق DISTINCT مع GROUP BY في الوقت نفسه.
  • عند حذف ORDER BY وتحديد LIMIT، يتوقف الاستعلام فورًا بعد قراءة العدد المطلوب من الصفوف المختلفة.
  • تُخرَج كتل البيانات أثناء معالجتها، من دون انتظار اكتمال تنفيذ الاستعلام بالكامل.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦