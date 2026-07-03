يدعم ClickHouse التعبيرات الجدولية الشائعة ( CTE )، والتعبيرات القياسية الشائعة، والاستعلامات التكرارية.

​ التعبيرات الجدولية الشائعة

تمثل التعبيرات الجدولية الشائعة استعلامات فرعية مُسمّاة. ويمكن الإشارة إليها بالاسم في أي موضع داخل استعلام SELECT يُسمح فيه باستخدام تعبير جدولي. كما يمكن الإشارة إلى الاستعلامات الفرعية المُسمّاة بالاسم ضمن نطاق الاستعلام الحالي أو ضمن نطاقات الاستعلامات الفرعية التابعة.

SELECT دائمًا بالاستعلام الفرعي الوارد في تعريفه إذا لم يكن CTE معرّفًا صراحةً على أنه materialized (راجع يُستبدل كل مرجع إلى تعبير جدولي شائع في استعلاماتدائمًا بالاستعلام الفرعي الوارد في تعريفه إذا لم يكن CTE معرّفًا صراحةً على أنه materialized (راجع التعبيرات الجدولية الشائعة المُجسَّدة ). ويُمنَع التكرار العودي بإخفاء CTE الحالي من عملية حلّ المعرّفات.

يرجى ملاحظة أن CTEs لا تضمن النتائج نفسها في جميع المواضع التي يُشار إليها فيها، لأن الاستعلام يُعاد تنفيذه عند كل استخدام.

WITH < identifier > AS [MATERIALIZED] < subquery expression >

فيما يلي مثال على حالة يُعاد فيها تنفيذ استعلام فرعي:

WITH cte_numbers AS ( SELECT num FROM generateRandom( 'num UInt64' , NULL ) LIMIT 1000000 ) SELECT count () FROM cte_numbers WHERE num IN ( SELECT num FROM cte_numbers)

إذا كانت CTEs تمرّر النتائج نفسها تمامًا، لا مجرد جزء من الشيفرة، فسترى دائمًا 1000000

لكن بما أننا نشير إلى cte_numbers مرتين، تُولَّد أرقام عشوائية في كل مرة، ولذلك نرى نتائج عشوائية مختلفة مثل 280501, 392454, 261636, 196227 وهكذا…

​ التعبيرات الجدولية الشائعة المُجسَّدة

بشكل افتراضي، يضمّن ClickHouse الاستعلام الفرعي الخاص بـ CTE في كل موضع يُشار إليه فيه، ويعيد تنفيذه في كل مرة. تؤدي إضافة الكلمة المفتاحية MATERIALIZED إلى توجيه ClickHouse لتنفيذ الاستعلام الفرعي لـ CTE مرة واحدة فقط، وتخزين النتائج في جدول مؤقت، ثم خدمة جميع المراجع من ذلك الجدول. ويكون هذا مفيدًا بشكل خاص عندما يُشار إلى CTE نفسه عدة مرات داخل الاستعلام (على سبيل المثال، في عمليات self-join أو في عدة استعلامات فرعية IN )، لأن العملية الحسابية الأساسية لا تحدث إلا مرة واحدة.

تجريبية. ويتطلب استخدامها تفعيل enable_materialized_cte . تُعد Materialized CTEs ميزة. ويتطلب استخدامها تفعيل المحلّل والإعداد

WITH < identifier > AS MATERIALIZED ( < subquery > ) SELECT ...

​ متى تستخدم

تكون Materialized CTEs أكثر فائدة في الحالات التالية:

عند الإشارة إلى CTE نفسه أكثر من مرة ضمن استعلام. فبدون MATERIALIZED ، تُعيد كل إشارة تنفيذ الاستعلام الفرعي بشكل مستقل.

ضمن استعلام. فبدون ، تُعيد كل إشارة تنفيذ الاستعلام الفرعي بشكل مستقل. عندما يحتوي CTE على دوال غير حتمية مثل generateRandom . يضمن materializing أن ترى جميع الإشارات البيانات نفسها.

مثل . يضمن materializing أن ترى جميع الإشارات البيانات نفسها. عندما يتضمن CTE حسابات مكلفة (مثل عمليات aggregation وJOIN وعمليات المسح الكبيرة) ولا ينبغي تكرارها.

إذا تمت الإشارة إلى materialized CTE مرة واحدة فقط، فإن ClickHouse يضمّنه تلقائيًا داخل استعلام فرعي عادي لتجنّب overhead غير الضروري.

المثال 1: ربط ذاتي على CTE مُجسَّدة

من دون MATERIALIZED ، سينفّذ كل جانب من جانبي الربط الاستعلام الفرعي بشكل مستقل. مع MATERIALIZED ، لا يُمسَح الجدول إلا مرة واحدة، ويقرأ جانبا الربط من الجدول المؤقت نفسه.

SET enable_materialized_cte = 1 ; CREATE TABLE users ( uid Int16, name String, age Int16) ENGINE = Memory; INSERT INTO users VALUES ( 1231 , 'John' , 33 ), ( 6666 , 'Ksenia' , 48 ), ( 8888 , 'Alice' , 50 ); WITH a AS MATERIALIZED ( SELECT * FROM users WHERE name = 'Alice' ) SELECT count () FROM a AS l JOIN a AS r ON l . uid = r . uid ;

┌─count()─┐ │ 1 │ └─────────┘

مثال 2: نتائج حتمية مع دوال غير حتمية

تنتج تعبيرات الجدول الشائعة العادية ( CTEs ) مع generateRandom نتائج مختلفة في كل موضع تتم فيه الإشارة إليها. يضمن تجسيد الـ CTE الاتساق:

SET enable_materialized_cte = 1 ; WITH cte_numbers AS MATERIALIZED ( SELECT num FROM generateRandom( 'num UInt64' , NULL ) LIMIT 1000000 ) SELECT count () FROM cte_numbers WHERE num IN ( SELECT num FROM cte_numbers);

لأن كلا المرجعين يقرآن من البيانات المجسّدة نفسها، تكون النتيجة دائمًا 1000000 .

مثال 3: ربط تعابير CTE المجسّدة

يمكن لتعابير CTE المجسّدة أن تُشير إلى تعابير CTE مجسّدة أخرى. يحلّ ClickHouse التبعيات ويُجسّدها بالترتيب الصحيح:

SET enable_materialized_cte = 1 ; WITH a AS MATERIALIZED ( SELECT uid , name FROM users), b AS MATERIALIZED ( SELECT uid FROM a) SELECT count () FROM b AS l LEFT SEMI JOIN b AS r ON l . uid = r . uid ;

┌─count()─┐ │ 3 │ └─────────┘

لا يهم ترتيب تعريفات CTE — ويُسمح بالإشارة إلى تعريفات تَرِد لاحقًا:

SET enable_materialized_cte = 1 ; WITH b AS MATERIALIZED ( SELECT uid FROM a), a AS MATERIALIZED ( SELECT uid FROM users) SELECT count () FROM b AS l LEFT SEMI JOIN b AS r ON l . uid = r . uid ;

┌─count()─┐ │ 3 │ └─────────┘

يتطلب إعدادًا تجريبيًا : يجب تمكين الإعداد enable_materialized_cte .

: يجب تمكين الإعداد . المحلِّل مطلوب : لا تعمل عبارات CTE المُجسَّدة إلا عند تمكين المحلِّل ( enable_analyzer = 1 ).

: لا تعمل عبارات CTE المُجسَّدة إلا عند تمكين المحلِّل ( ). غير مدعوم مع RECURSIVE : لا يُسمح بالجمع بين الكلمتين المفتاحيتين MATERIALIZED و RECURSIVE ، وينتج عن ذلك استثناء UNSUPPORTED_METHOD .

: لا يُسمح بالجمع بين الكلمتين المفتاحيتين و ، وينتج عن ذلك استثناء . عبارات CTE المرتبطة غير مسموح بها: لا يمكن لعبارة CTE مُجسَّدة أن تُشير إلى أعمدة من نطاقات الاستعلام الخارجية.

​ التعبيرات القياسية الشائعة

يتيح لك ClickHouse تعريف أسماء مستعارة لأي تعبيرات قياسية في عبارة WITH . ويمكن الرجوع إلى التعبيرات القياسية الشائعة في أي موضع ضمن الاستعلام.

إذا كان التعبير القياسي المشترك يشير إلى شيء غير قيمة حرفية ثابتة، فقد يؤدي ذلك إلى وجود متغيرات حرة . يحلّ ClickHouse أي معرّف ضمن أقرب نطاق ممكن، ما يعني أن المتغيرات الحرة قد تشير إلى كيانات غير متوقعة في حال تعارض الأسماء، أو قد تؤدي إلى استعلام فرعي مترابط. يوصى بتعريف CSE على شكل دالة لامبدا (وذلك ممكن فقط عند تمكين المحلّل )، مع ربط جميع المعرّفات المستخدمة، لتحقيق سلوك أكثر قابلية للتنبؤ عند حلّ معرّفات التعبير.

WITH < expression > AS < identifier >

مثال 1: استخدام تعبير ثابت كـ”متغير”

WITH '2019-08-01 15:23:00' AS ts_upper_bound SELECT * FROM hits WHERE EventDate = toDate(ts_upper_bound) AND EventTime <= ts_upper_bound;

مثال 2: استخدام الدوال عالية الرتبة لتقييد المعرّفات

WITH '.txt' as extension, (id, extension) -> concat ( lower (id), extension) AS gen_name SELECT gen_name( 'test' , '.sql' ) as file_name;

┌─file_name─┐ 1. │ test.sql │ └───────────┘

مثال 3: استخدام الدوال عالية الترتيب مع المتغيرات الحرة

تُظهر أمثلة الاستعلامات التالية أن المعرّفات غير المقيّدة تُفسَّر على أنها كيان ضمن أقرب نطاق. هنا، لا يكون extension مقيّدًا داخل متن دالة لامبدا gen_name . مع أن extension مُعرَّف على أنه '.txt' كتعبير قياسي شائع ضمن نطاق تعريف generated_names واستخدامه، فإنه يُفسَّر على أنه عمود في الجدول extension_list ، لأنه متاح في الاستعلام الفرعي generated_names .

CREATE TABLE extension_list ( extension String ) ORDER BY extension AS SELECT '.sql' ; WITH '.txt' as extension, generated_names as ( WITH (id) -> concat ( lower (id), extension) AS gen_name SELECT gen_name( 'test' ) as file_name FROM extension_list ) SELECT file_name FROM generated_names;

┌─file_name─┐ 1. │ test.sql │ └───────────┘

مثال 4: استبعاد نتيجة التعبير sum(bytes) من قائمة أعمدة جملة SELECT

WITH sum (bytes) AS s SELECT formatReadableSize(s), table FROM system . parts GROUP BY table ORDER BY s;

مثال 5: استخدام نتائج استعلام فرعي يُرجِع قيمة واحدة

/* this example would return TOP 10 of most huge tables */ WITH ( SELECT sum (bytes) FROM system . parts WHERE active ) AS total_disk_usage SELECT ( sum (bytes) / total_disk_usage) * 100 AS table_disk_usage, table FROM system . parts GROUP BY table ORDER BY table_disk_usage DESC LIMIT 10 ;

مثال 6: إعادة استخدام تعبير داخل استعلام فرعي

WITH test1 AS ( SELECT i + 1 , j + 1 FROM test1) SELECT * FROM test1;

​ الاستعلامات التكرارية

يسمح المُعدِّل الاختياري RECURSIVE لاستعلام WITH بالإشارة إلى ناتجه الخاص. مثال:

مثال: جمع الأعداد الصحيحة من 1 إلى 100

WITH RECURSIVE test_table AS ( SELECT 1 AS number UNION ALL SELECT number + 1 FROM test_table WHERE number < 100 ) SELECT sum ( number ) FROM test_table;

┌─sum(number)─┐ │ 5050 │ └─────────────┘

24.3 . إذا كنت تستخدم الإصدار 24.3+ وواجهت الاستثناء (UNKNOWN_TABLE) أو (UNSUPPORTED_METHOD) ، فهذا يشير إلى أن المحلل معطّل على المثيل أو الدور أو ملف التعريف لديك. لتفعيل المحلل، فعِّل الإعداد allow_experimental_analyzer أو حدِّث إعداد compatibility إلى إصدار أحدث. واعتبارًا من الإصدار 24.8 ، أصبح المحلل معتمدًا بالكامل للاستخدام في بيئات production، وأُعيدت تسمية الإعداد allow_experimental_analyzer إلى enable_analyzer . تعتمد تعبيرات CTE التكرارية على محلل الاستعلام الذي طُرح في الإصدار. إذا كنت تستخدم الإصداروواجهت الاستثناءأو، فهذا يشير إلى أن المحلل معطّل على المثيل أو الدور أو ملف التعريف لديك. لتفعيل المحلل، فعِّل الإعدادأو حدِّث إعدادإلى إصدار أحدث. واعتبارًا من الإصدار، أصبح المحلل معتمدًا بالكامل للاستخدام في بيئات production، وأُعيدت تسمية الإعدادإلى

تكون الصيغة العامة لاستعلام WITH التكراري دائمًا على النحو التالي: عبارة غير تكرارية، ثم UNION ALL ، ثم عبارة تكرارية، ولا يجوز إلا للعبارة التكرارية أن تتضمن مرجعًا إلى مخرجات الاستعلام نفسه. ويُنفَّذ استعلام CTE التكراري كما يلي:

قيِّم العبارة غير التكرارية. وضع نتيجة استعلام العبارة غير التكرارية في جدول عمل مؤقت. ما دام جدول العمل غير فارغ، كرِّر الخطوات التالية: قيِّم العبارة التكرارية، مع استبدال المرجع الذاتي التكراري بالمحتويات الحالية لجدول العمل. وضع نتيجة استعلام العبارة التكرارية في جدول وسيط مؤقت. استبدل محتويات جدول العمل بمحتويات الجدول الوسيط، ثم أفرغ الجدول الوسيط.

تُستخدم الاستعلامات التكرارية عادةً للتعامل مع البيانات الهرمية أو البيانات ذات البنية الشجرية. على سبيل المثال، يمكننا كتابة استعلام ينفِّذ اجتيازًا للشجرة:

مثال: اجتياز الشجرة

لننشئ أولًا جدول الشجرة:

DROP TABLE IF EXISTS tree; CREATE TABLE tree ( id UInt64, parent_id Nullable(UInt64), data String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO tree VALUES ( 0 , NULL , 'ROOT' ), ( 1 , 0 , 'Child_1' ), ( 2 , 0 , 'Child_2' ), ( 3 , 1 , 'Child_1_1' );

يمكننا اجتياز تلك الشجرة باستخدام الاستعلام التالي:

مثال: اجتياز الشجرة

WITH RECURSIVE search_tree AS ( SELECT id, parent_id, data FROM tree t WHERE t . id = 0 UNION ALL SELECT t . id , t . parent_id , t . data FROM tree t, search_tree st WHERE t . parent_id = st . id ) SELECT * FROM search_tree;

┌─id─┬─parent_id─┬─data──────┐ │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ROOT │ │ 1 │ 0 │ Child_1 │ │ 2 │ 0 │ Child_2 │ │ 3 │ 1 │ Child_1_1 │ └────┴───────────┴───────────┘

​ ترتيب البحث

لإنشاء ترتيب العمق أولًا، نحسب لكل صف في النتيجة مصفوفةً من الصفوف التي سبق أن زرناها:

مثال: اجتياز الشجرة بترتيب العمق أولًا

WITH RECURSIVE search_tree AS ( SELECT id, parent_id, data , [t.id] AS path FROM tree t WHERE t . id = 0 UNION ALL SELECT t . id , t . parent_id , t . data , arrayConcat( path , [t.id]) FROM tree t, search_tree st WHERE t . parent_id = st . id ) SELECT * FROM search_tree ORDER BY path ;

┌─id─┬─parent_id─┬─data──────┬─path────┐ │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ROOT │ [0] │ │ 1 │ 0 │ Child_1 │ [0,1] │ │ 3 │ 1 │ Child_1_1 │ [0,1,3] │ │ 2 │ 0 │ Child_2 │ [0,2] │ └────┴───────────┴───────────┴─────────┘

لإنشاء ترتيب بالعرض أولًا، تتمثل الطريقة القياسية في إضافة عمود يتتبّع عمق البحث:

مثال: ترتيب اجتياز الشجرة بالعرض أولًا

WITH RECURSIVE search_tree AS ( SELECT id, parent_id, data , [t.id] AS path , toUInt64( 0 ) AS depth FROM tree t WHERE t . id = 0 UNION ALL SELECT t . id , t . parent_id , t . data , arrayConcat( path , [t.id]), depth + 1 FROM tree t, search_tree st WHERE t . parent_id = st . id ) SELECT * FROM search_tree ORDER BY depth;

┌─id─┬─link─┬─data──────┬─path────┬─depth─┐ │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ROOT │ [0] │ 0 │ │ 1 │ 0 │ Child_1 │ [0,1] │ 1 │ │ 2 │ 0 │ Child_2 │ [0,2] │ 1 │ │ 3 │ 1 │ Child_1_1 │ [0,1,3] │ 2 │ └────┴──────┴───────────┴─────────┴───────┘

​ اكتشاف الحلقات

لننشئ أولًا جدول graph:

DROP TABLE IF EXISTS graph; CREATE TABLE graph ( from UInt64, to UInt64, label String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY ( from , to ); INSERT INTO graph VALUES ( 1 , 2 , '1 -> 2' ), ( 1 , 3 , '1 -> 3' ), ( 2 , 3 , '2 -> 3' ), ( 1 , 4 , '1 -> 4' ), ( 4 , 5 , '4 -> 5' );

يمكننا اجتياز هذا الرسم البياني باستخدام الاستعلام التالي:

مثال: اجتياز الرسم البياني دون اكتشاف الدورات

WITH RECURSIVE search_graph AS ( SELECT from , to , label FROM graph g UNION ALL SELECT g . from , g . to , g . label FROM graph g, search_graph sg WHERE g . from = sg . to ) SELECT DISTINCT * FROM search_graph ORDER BY from ;

┌─from─┬─to─┬─label──┐ │ 1 │ 4 │ 1 -> 4 │ │ 1 │ 2 │ 1 -> 2 │ │ 1 │ 3 │ 1 -> 3 │ │ 2 │ 3 │ 2 -> 3 │ │ 4 │ 5 │ 4 -> 5 │ └──────┴────┴────────┘

ولكن إذا أضفنا حلقة إلى ذلك المخطط، فسيفشل الاستعلام السابق مع ظهور الخطأ Maximum recursive CTE evaluation depth :

INSERT INTO graph VALUES ( 5 , 1 , '5 -> 1' ); WITH RECURSIVE search_graph AS ( SELECT from , to , label FROM graph g UNION ALL SELECT g . from , g . to , g . label FROM graph g, search_graph sg WHERE g . from = sg . to ) SELECT DISTINCT * FROM search_graph ORDER BY from ;

Code: 306. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Maximum recursive CTE evaluation depth (1000) exceeded, during evaluation of search_graph AS (SELECT from, to, label FROM graph AS g UNION ALL SELECT g.from, g.to, g.label FROM graph AS g, search_graph AS sg WHERE g.from = sg.to). Consider raising max_recursive_cte_evaluation_depth setting.: While executing RecursiveCTESource. (TOO_DEEP_RECURSION)

الطريقة القياسية للتعامل مع الدورات هي حساب مصفوفة من العُقد التي تمت زيارتها بالفعل:

مثال: اجتياز الرسم البياني مع اكتشاف الدورات

WITH RECURSIVE search_graph AS ( SELECT from , to , label, false AS is_cycle, [tuple(g.from, g.to)] AS path FROM graph g UNION ALL SELECT g . from , g . to , g . label , has( path , tuple( g . from , g . to )), arrayConcat( sg . path , [tuple(g.from, g.to)]) FROM graph g, search_graph sg WHERE g . from = sg . to AND NOT is_cycle ) SELECT * FROM search_graph WHERE is_cycle ORDER BY from ;

┌─from─┬─to─┬─label──┬─is_cycle─┬─path──────────────────────┐ │ 1 │ 4 │ 1 -> 4 │ true │ [(1,4),(4,5),(5,1),(1,4)] │ │ 4 │ 5 │ 4 -> 5 │ true │ [(4,5),(5,1),(1,4),(4,5)] │ │ 5 │ 1 │ 5 -> 1 │ true │ [(5,1),(1,4),(4,5),(5,1)] │ └──────┴────┴────────┴──────────┴───────────────────────────┘

​ استعلامات لا نهائية

يمكن أيضًا استخدام استعلامات CTE التكرارية اللانهائية إذا استُخدم LIMIT في الاستعلام الخارجي:

مثال: استعلام CTE تكراري لا نهائي

WITH RECURSIVE test_table AS ( SELECT 1 AS number UNION ALL SELECT number + 1 FROM test_table ) SELECT sum ( number ) FROM ( SELECT number FROM test_table LIMIT 100 );

┌─sum(number)─┐ │ 5050 │ └─────────────┘

​ الفاصلة الختامية

يُسمح بوضع فاصلة بعد آخر عنصر في جملة WITH :