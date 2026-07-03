SELECT ، وإحدى هذه الطرق هي تحديد FORMAT format في نهاية الاستعلام للحصول على البيانات الناتجة بتنسيق محدد. يدعم ClickHouse مجموعة واسعة من تنسيقات التسلسل التي يمكن استخدامها، من بين أمور أخرى، مع نتائج الاستعلامات. توجد عدة طرق لاختيار تنسيق لمخرجات، وإحدى هذه الطرق هي تحديدفي نهاية الاستعلام للحصول على البيانات الناتجة بتنسيق محدد.

يمكن استخدام تنسيق معيّن إما لسهولة الاستخدام، أو للتكامل مع أنظمة أخرى، أو لتحسين الأداء.

​ التنسيق الافتراضي

FORMAT ، فسيُستخدم التنسيق الافتراضي، وهو يعتمد على كلٍّ من الإعدادات والواجهة المستخدمة للوصول إلى خادم ClickHouse. بالنسبة إلى TabSeparated . أمّا بالنسبة إلى العميل عبر سطر الأوامر في الوضع التفاعلي، فالتنسيق الافتراضي هو PrettyCompact (إذ يُنتج جداول مدمجة مقروءة بشريًا). إذا لم تُذكر عبارة، فسيُستخدم التنسيق الافتراضي، وهو يعتمد على كلٍّ من الإعدادات والواجهة المستخدمة للوصول إلى خادم ClickHouse. بالنسبة إلى واجهة HTTP العميل عبر سطر الأوامر في الوضع الدفعي، يكون التنسيق الافتراضي هو. أمّا بالنسبة إلى العميل عبر سطر الأوامر في الوضع التفاعلي، فالتنسيق الافتراضي هو(إذ يُنتج جداول مدمجة مقروءة بشريًا).

​ تفاصيل التنفيذ