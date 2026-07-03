SELECT، وإحدى هذه الطرق هي تحديد
FORMAT format في نهاية الاستعلام للحصول على البيانات الناتجة بتنسيق محدد.
يمكن استخدام تنسيق معيّن إما لسهولة الاستخدام، أو للتكامل مع أنظمة أخرى، أو لتحسين الأداء.
إذا لم تُذكر عبارة
التنسيق الافتراضي
FORMAT، فسيُستخدم التنسيق الافتراضي، وهو يعتمد على كلٍّ من الإعدادات والواجهة المستخدمة للوصول إلى خادم ClickHouse. بالنسبة إلى واجهة HTTP والعميل عبر سطر الأوامر في الوضع الدفعي، يكون التنسيق الافتراضي هو
TabSeparated. أمّا بالنسبة إلى العميل عبر سطر الأوامر في الوضع التفاعلي، فالتنسيق الافتراضي هو
PrettyCompact (إذ يُنتج جداول مدمجة مقروءة بشريًا).
عند استخدام العميل عبر سطر الأوامر، تُنقَل البيانات دائمًا عبر الشبكة بتنسيق داخلي فعّال (
تفاصيل التنفيذ
Native). ويتولى العميل تفسير عبارة
FORMAT في الاستعلام بشكل مستقل، ثم يُنسِّق البيانات بنفسه (مما يخفف الحمل الإضافي على الشبكة والخادم).