Skip to main content
تتيح هذه الجملة تصفية نتائج دوال النوافذ. وهي مشابهة لجملة WHERE، لكن الفرق هو أن WHERE يُنفَّذ قبل تقييم دوال النوافذ، بينما يُنفَّذ QUALIFY بعده. يمكن الإشارة إلى نتائج دوال النوافذ من جملة SELECT داخل جملة QUALIFY باستخدام الاسم المستعار لها. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لجملة QUALIFY التصفية استنادًا إلى نتائج دوال نوافذ إضافية لا تظهر في نتائج الاستعلام.

القيود

لا يمكن استخدام QUALIFY إذا لم تكن هناك دوال نوافذ لتقييمها. استخدم WHERE بدلًا منه.

أمثلة

مثال:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦