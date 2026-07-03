WHERE يُنفَّذ قبل تقييم دوال النوافذ، بينما يُنفَّذ QUALIFY بعده. تتيح هذه الجملة تصفية نتائج دوال النوافذ. وهي مشابهة لجملة WHERE ، لكن الفرق هو أنيُنفَّذ قبل تقييم دوال النوافذ، بينما يُنفَّذبعده.

يمكن الإشارة إلى نتائج دوال النوافذ من جملة SELECT داخل جملة QUALIFY باستخدام الاسم المستعار لها. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لجملة QUALIFY التصفية استنادًا إلى نتائج دوال نوافذ إضافية لا تظهر في نتائج الاستعلام.

لا يمكن استخدام QUALIFY إذا لم تكن هناك دوال نوافذ لتقييمها. استخدم WHERE بدلًا منه.

مثال:

SELECT number , COUNT () OVER ( PARTITION BY number % 3 ) AS partition_count FROM numbers( 10 ) QUALIFY partition_count = 4 ORDER BY number ;