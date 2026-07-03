WHERE يُنفَّذ قبل تقييم دوال النوافذ، بينما يُنفَّذ
QUALIFY بعده.
يمكن الإشارة إلى نتائج دوال النوافذ من جملة
SELECT داخل جملة
QUALIFY باستخدام الاسم المستعار لها. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لجملة
QUALIFY التصفية استنادًا إلى نتائج دوال نوافذ إضافية لا تظهر في نتائج الاستعلام.
لا يمكن استخدام
القيود
QUALIFY إذا لم تكن هناك دوال نوافذ لتقييمها. استخدم
WHERE بدلًا منه.
مثال:
أمثلة
SELECT number, COUNT() OVER (PARTITION BY number % 3) AS partition_count
FROM numbers(10)
QUALIFY partition_count = 4
ORDER BY number;
┌─number─┬─partition_count─┐
│ 0 │ 4 │
│ 3 │ 4 │
│ 6 │ 4 │
│ 9 │ 4 │
└────────┴─────────────────┘