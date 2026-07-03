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تتيح تصفية نتائج التجميع الناتجة عن GROUP BY. وهي تشبه جملة WHERE، إلا أن الفرق هو أن WHERE تُنفَّذ قبل التجميع، بينما تُنفَّذ HAVING بعده. يمكن الإشارة إلى نتائج التجميع من جملة SELECT داخل جملة HAVING باستخدام الاسم المستعار لها. كما يمكن لجملة HAVING أيضًا التصفية بناءً على نتائج تجميعات إضافية لا تُعاد ضمن نتائج الاستعلام.

مثال

إذا كان لديك جدول sales على النحو التالي:
يمكنك الاستعلام عنه على النحو التالي:
سيعرض هذا مندوبي المبيعات الذين يزيد إجمالي مبيعاتهم على 10,000 في منطقتهم.

القيود

لا يمكن استخدام HAVING إذا لم تُجرَ أي عملية تجميع. استخدم WHERE بدلًا منه.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦