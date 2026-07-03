WHERE تُنفَّذ قبل التجميع، بينما تُنفَّذ HAVING بعده. تتيح تصفية نتائج التجميع الناتجة عن GROUP BY . وهي تشبه جملة WHERE ، إلا أن الفرق هو أنتُنفَّذ قبل التجميع، بينما تُنفَّذبعده.

يمكن الإشارة إلى نتائج التجميع من جملة SELECT داخل جملة HAVING باستخدام الاسم المستعار لها. كما يمكن لجملة HAVING أيضًا التصفية بناءً على نتائج تجميعات إضافية لا تُعاد ضمن نتائج الاستعلام.

إذا كان لديك جدول sales على النحو التالي:

CREATE TABLE sales ( region String, salesperson String, amount Float64 ) ORDER BY (region, salesperson);

يمكنك الاستعلام عنه على النحو التالي:

SELECT region, salesperson, sum (amount) AS total_sales FROM sales GROUP BY region, salesperson HAVING total_sales > 10000 ORDER BY total_sales DESC ;

سيعرض هذا مندوبي المبيعات الذين يزيد إجمالي مبيعاتهم على 10,000 في منطقتهم.