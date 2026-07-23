عند تمكين هذا الإعداد، تنشئ عمليات الدمج فهارس التخطي للأجزاء الجديدة وتخزنها. وإلا، يمكن إنشاؤها أو تخزينها عبر MATERIALIZE INDEX أو أثناء INSERTs. انظر أيضًا إلى exclude_materialize_skip_indexes_on_merge للحصول على تحكم أكثر دقة.
materialize_skip_indexes_on_merge
عند تفعيل هذا الإعداد، تنشئ عمليات الدمج الإحصاءات للأجزاء الجديدة وتخزنها. وإلا، يمكن إنشاؤها/تخزينها صراحةً باستخدام MATERIALIZE STATISTICS أو أثناء عمليات INSERT
materialize_statistics_on_merge
أعِد حساب معلومات TTL فقط عند تنفيذ MATERIALIZE TTL