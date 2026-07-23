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هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

materialize_skip_indexes_on_merge

عند تمكين هذا الإعداد، تنشئ عمليات الدمج فهارس التخطي للأجزاء الجديدة وتخزنها. وإلا، يمكن إنشاؤها أو تخزينها عبر MATERIALIZE INDEX أو أثناء INSERTs. انظر أيضًا إلى exclude_materialize_skip_indexes_on_merge للحصول على تحكم أكثر دقة.

materialize_statistics_on_merge

عند تفعيل هذا الإعداد، تنشئ عمليات الدمج الإحصاءات للأجزاء الجديدة وتخزنها. وإلا، يمكن إنشاؤها/تخزينها صراحةً باستخدام MATERIALIZE STATISTICS أو أثناء عمليات INSERT

materialize_ttl_recalculate_only

أعِد حساب معلومات TTL فقط عند تنفيذ MATERIALIZE TTL
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦