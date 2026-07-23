إعدادات جدول MergeTree في ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة dead_blobs_*.

هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

إذا تجاوز عدد الـblobs المنتظرة للإزالة في طوابير الـdead blobs الخاصة بأقراص الجدول القيمة dead_blobs_to_delay_insert ، فسيتم إبطاء أمر INSERT اصطناعيًا (حتى max_delay_to_insert ).

ينتمي طابور الـdead blobs إلى القرص ويكون مشتركًا بين جميع الجداول الموجودة عليه (بما في ذلك الـblobs الخاصة بالجداول التي أُزيلت بالفعل)، لذا اضبط العتبة على مستوى القرص بالكامل لا على مستوى جدول واحد.

يفيد ذلك عندما يعجز الخادم عن تنظيف الـblobs بالسرعة الكافية.

القيم الممكنة:

أي عدد صحيح موجب.

0 — معطّل.

إذا كان عدد كائنات blob المعلّقة للإزالة في طوابير dead blobs على أقراص الجدول أكبر من القيمة dead_blobs_to_throw_insert ، فسيتم إيقاف INSERT مع الخطأ التالي:

“يوجد عدد كبير جدًا من كائنات blob dead blobs في الطابور (N) على أقراص الجدول. تتم معالجة تنظيف كائنات blob بوتيرة أبطأ بكثير من عمليات الإدراج”

ينتمي طابور dead blobs إلى القرص، ويكون مشتركًا بين جميع الجداول الموجودة عليه (بما في ذلك كائنات blob الخاصة بالجداول التي أُسقطت بالفعل)، لذا اضبط العتبة للقرص بأكمله بدلًا من جدول واحد.

القيم الممكنة: