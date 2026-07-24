-
ALTER TABLE [db].table ADD STATISTICS [IF NOT EXISTS] (column list) TYPE (type list)- يضيف وصف الإحصاءات إلى البيانات الوصفية للجداول.
-
ALTER TABLE [db].table MODIFY STATISTICS (column list) TYPE (type list)- يعدّل وصف الإحصاءات في البيانات الوصفية للجداول.
-
ALTER TABLE [db].table DROP STATISTICS [IF EXISTS] (column list)- يزيل الإحصاءات من البيانات الوصفية للأعمدة المحددة، ويحذف جميع كائنات الإحصاءات في كل الأجزاء لتلك الأعمدة.
-
ALTER TABLE [db].table CLEAR STATISTICS [IF EXISTS] (column list)- يحذف جميع كائنات الإحصاءات في كل الأجزاء للأعمدة المحددة. ويمكن إعادة بناء كائنات الإحصاءات باستخدام
ALTER TABLE MATERIALIZE STATISTICS.
-
ALTER TABLE [db.]table MATERIALIZE STATISTICS (ALL | [IF EXISTS] (column list))- يعيد بناء الإحصاءات للأعمدة. ويُنَفَّذ ذلك على هيئة mutation.
إضافة نوعَي إحصاءات إلى عمودين:
مثال:
ALTER TABLE t1 MODIFY STATISTICS c, d TYPE TDigest, Uniq;
لا تتوفر الإحصاءات إلا للجداول التي تستخدم المحرك `*MergeTree` (بما في ذلك الأشكال المكررة).