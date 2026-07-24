العمليات التالية متاحة:

ALTER TABLE [db].table ADD STATISTICS [IF NOT EXISTS] (column list) TYPE (type list) - يضيف وصف الإحصاءات إلى البيانات الوصفية للجداول.

ALTER TABLE [db].table MODIFY STATISTICS (column list) TYPE (type list) - يعدّل وصف الإحصاءات في البيانات الوصفية للجداول.

ALTER TABLE [db].table DROP STATISTICS [IF EXISTS] (column list) - يزيل الإحصاءات من البيانات الوصفية للأعمدة المحددة، ويحذف جميع كائنات الإحصاءات في كل الأجزاء لتلك الأعمدة.

ALTER TABLE [db].table CLEAR STATISTICS [IF EXISTS] (column list) - يحذف جميع كائنات الإحصاءات في كل الأجزاء للأعمدة المحددة. ويمكن إعادة بناء كائنات الإحصاءات باستخدام ALTER TABLE MATERIALIZE STATISTICS .

ALTER TABLE [db.]table MATERIALIZE STATISTICS (ALL | [IF EXISTS] (column list)) - يعيد بناء الإحصاءات للأعمدة. ويُنَفَّذ ذلك على هيئة - يعيد بناء الإحصاءات للأعمدة. ويُنَفَّذ ذلك على هيئة mutation

الأمران الأولان lightweight بمعنى أنهما لا يغيّران سوى البيانات الوصفية أو يزيلان الملفات.

كما أنهما مكرران، إذ تُزامَن البيانات الوصفية للإحصاءات عبر ZooKeeper.

إضافة نوعَي إحصاءات إلى عمودين:

ALTER TABLE t1 MODIFY STATISTICS c, d TYPE TDigest, Uniq;