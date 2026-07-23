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تتوفر هذه الإعدادات في system.merge_tree_settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

text_index_dictionary_block_frontcoding_compression

ضغط front-coding الافتراضي لكتل قاموس الفهرس النصي. يمكن استبداله بوسيطة الفهرس الصريحة dictionary_block_frontcoding_compression.

text_index_dictionary_block_size

الحجم الافتراضي لكتلة القاموس لفهارس النص. يمكن تجاوزه باستخدام وسيطة الفهرس الصريحة dictionary_block_size.

text_index_posting_list_block_size

حجم الكتلة الافتراضي لقائمة النشر في الفهارس النصية (بالصفوف). يمكن تجاوز هذا الإعداد باستخدام وسيطة الفهرس الصريحة posting_list_block_size.

text_index_posting_list_codec

ترميز قائمة النشر الافتراضي للفهارس النصية. يمكن تجاوزه باستخدام وسيطة الفهرس posting_list_codec المحددة صراحةً.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦