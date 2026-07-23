ضغط front-coding الافتراضي لكتل قاموس الفهرس النصي. يمكن استبداله بوسيطة الفهرس الصريحة
text_index_dictionary_block_frontcoding_compression
dictionary_block_frontcoding_compression.
الحجم الافتراضي لكتلة القاموس لفهارس النص. يمكن تجاوزه باستخدام وسيطة الفهرس الصريحة
text_index_dictionary_block_size
dictionary_block_size.
حجم الكتلة الافتراضي لقائمة النشر في الفهارس النصية (بالصفوف). يمكن تجاوز هذا الإعداد باستخدام وسيطة الفهرس الصريحة
text_index_posting_list_block_size
posting_list_block_size.
ترميز قائمة النشر الافتراضي للفهارس النصية. يمكن تجاوزه باستخدام وسيطة الفهرس
text_index_posting_list_codec
posting_list_codec المحددة صراحةً.