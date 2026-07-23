عدد أحدث الكتل المُدرجة التي يخزّن ClickHouse Keeper لها قيم hash للتحقق من التكرار. القيم الممكنة:
replicated_deduplication_window
- أي عدد صحيح موجب.
- 0 (تعطيل إزالة التكرار)
replicated_deduplication_window كتلة. وتُزال أقدم قيم hash من
ClickHouse Keeper.
تغطي قيمة hash الكتلة المُدرجة بالكامل، لذلك لا تُزال تكرارات عملية insert إلا إذا
تطابقت بياناتها بالكامل مع عملية insert سابقة (إعادة محاولة)، وليس على مستوى كل part على حدة.
إن استخدام قيمة كبيرة لـ
replicated_deduplication_window يبطّئ
Inserts لأن عددًا أكبر من
المدخلات يحتاج إلى المقارنة.
إعداد قديم أُبقي عليه لعمليات rolling upgrades بين إصدارات مختلطة. تُزال التكرارات من عمليات insert الجديدة باستخدام hash الموحّد الذي يتحكم فيه
replicated_deduplication_window_for_async_inserts
replicated_deduplication_window؛ ولم يعد هذا الإعداد الآن يحدّد إلا عدد قيم hash القديمة الخاصة بـ async-insert التي يُحتفَظ بها في الدليل
async_blocks داخل ClickHouse Keeper، والذي ما تزال replicas الأقدم تكتب إليه أثناء rolling upgrade، بينما يتولى القائد الحالي تنظيفه.
إذا كانت القيمة
0، فلن يُحتفَظ بأيٍّ منها — وستزيل عملية التنظيف التالية كل entry — لذا أبقِ على القيمة default (أو قيمة أكبر) للحفاظ على نافذة إزالة التكرار القديمة لـ async أثناء الترقية.
عدد الثواني التي تُزال بعد انقضائها قيم hash الخاصة بالكتل المُدرجة من ClickHouse Keeper. القيم الممكنة:
replicated_deduplication_window_seconds
- أي عدد صحيح موجب.
replicated_deduplication_window_seconds مدة الاحتفاظ بـ قيم hash
الخاصة بالكتل لأغراض إزالة التكرار عند الإدراج. وتُزال قيم hash الأقدم من
replicated_deduplication_window_seconds من ClickHouse Keeper،
حتى إذا كانت أقل من
replicated_deduplication_window.
يُحتسب الوقت بالنسبة إلى وقت أحدث سجل، وليس إلى
الوقت الفعلي. وإذا كان هذا هو السجل الوحيد، فسيُحفَظ إلى الأبد.
إعداد قديم جرى الإبقاء عليه من أجل عمليات rolling upgrades ذات الإصدارات المختلطة. وبالاقتران مع
replicated_deduplication_window_seconds_for_async_inserts
replicated_deduplication_window_for_async_inserts، فإنه يحدّد المدة التي تُحفَظ خلالها قيم hash القديمة الخاصة بعمليات async-insert
في الدليل
async_blocks داخل ClickHouse Keeper (تكتبها replicas الأقدم أثناء
rolling upgrade، ويُنظّفها القائد الحالي). تستخدم عمليات insert الجديدة
replicated_deduplication_window_seconds.