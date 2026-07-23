إعدادات جدول MergeTree في ClickHouse ضمن المجموعة المُنشأة replicated_deduplication_window_*.

هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، وهي مُنشأة تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

عدد أحدث الكتل المُدرجة التي يخزّن ClickHouse Keeper لها قيم hash للتحقق من التكرار.

القيم الممكنة:

أي عدد صحيح موجب.

0 (تعطيل إزالة التكرار)

replicated_deduplication_window كتلة. وتُزال أقدم قيم hash من ClickHouse Keeper. بالنسبة إلى إزالة التكرار عند الإدراج ، فعند الكتابة إلى الجداول المنسوخة متماثلًا، يكتب ClickHouse قيم hash الخاصة بإزالة التكرار في ClickHouse Keeper. ولا تُخزَّن قيم hash إلا لأحدثكتلة. وتُزال أقدم قيم hash من ClickHouse Keeper.

تغطي قيمة hash الكتلة المُدرجة بالكامل، لذلك لا تُزال تكرارات عملية insert إلا إذا تطابقت بياناتها بالكامل مع عملية insert سابقة (إعادة محاولة)، وليس على مستوى كل part على حدة.

إن استخدام قيمة كبيرة لـ replicated_deduplication_window يبطّئ Inserts لأن عددًا أكبر من المدخلات يحتاج إلى المقارنة.

إعداد قديم أُبقي عليه لعمليات rolling upgrades بين إصدارات مختلطة. تُزال التكرارات من عمليات insert الجديدة باستخدام hash الموحّد الذي يتحكم فيه replicated_deduplication_window ؛ ولم يعد هذا الإعداد الآن يحدّد إلا عدد قيم hash القديمة الخاصة بـ async-insert التي يُحتفَظ بها في الدليل async_blocks داخل ClickHouse Keeper، والذي ما تزال replicas الأقدم تكتب إليه أثناء rolling upgrade، بينما يتولى القائد الحالي تنظيفه. إذا كانت القيمة 0 ، فلن يُحتفَظ بأيٍّ منها — وستزيل عملية التنظيف التالية كل entry — لذا أبقِ على القيمة default (أو قيمة أكبر) للحفاظ على نافذة إزالة التكرار القديمة لـ async أثناء الترقية.

عدد الثواني التي تُزال بعد انقضائها قيم hash الخاصة بالكتل المُدرجة من ClickHouse Keeper.

القيم الممكنة:

أي عدد صحيح موجب.

replicated_deduplication_window_seconds مدة الاحتفاظ بـ قيم hash الخاصة بالكتل لأغراض إزالة التكرار عند الإدراج. وتُزال قيم hash الأقدم من replicated_deduplication_window_seconds من ClickHouse Keeper، حتى إذا كانت أقل من replicated_deduplication_window . على غرار replicated_deduplication_window ، يحدّدمدة الاحتفاظ بـ قيم hash الخاصة بالكتل لأغراض إزالة التكرار عند الإدراج. وتُزال قيم hash الأقدم منمن ClickHouse Keeper، حتى إذا كانت أقل من

يُحتسب الوقت بالنسبة إلى وقت أحدث سجل، وليس إلى الوقت الفعلي. وإذا كان هذا هو السجل الوحيد، فسيُحفَظ إلى الأبد.