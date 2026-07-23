هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، ويتم توليدها تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

يحدّ من السرعة القصوى لتبادل البيانات عبر الشبكة، بالبايت في الثانية، لعمليات الجلب في النسخ المتماثل. يُطبَّق هذا الإعداد على جدول معيّن، بخلاف الإعداد max_replicated_fetches_network_bandwidth_for_server الذي يُطبَّق على الخادم.

يمكنك تقييد كلٍّ من شبكة الخادم والشبكة الخاصة بجدول معيّن، ولكن لتحقيق ذلك يجب أن تكون قيمة الإعداد على مستوى الجدول أقل من القيمة على مستوى الخادم. وإلا فلن يأخذ الخادم في الاعتبار سوى الإعداد max_replicated_fetches_network_bandwidth_for_server .

لا يُلتزم بهذا الإعداد بدقة تامة.

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب.

0 — غير محدود.

القيمة الافتراضية: 0 .

الاستخدام

يمكن استخدامه لتقييد السرعة عند نسخ البيانات لإضافة عُقد جديدة أو استبدالها.

عدد السجلات التي يمكن أن يحتوي عليها سجل ClickHouse Keeper إذا كانت هناك replica غير نشطة. وتُعد replica غير النشطة مفقودة عند تجاوز هذا العدد.

القيم المحتملة:

أي عدد صحيح موجب.

عدد مهام دمج الأجزاء وتعديلها المسموح بتنفيذها بالتزامن في قائمة انتظار ReplicatedMergeTree.

عدد مهام دمج الأجزاء باستخدام TTL المسموح بتنفيذها بالتزامن في قائمة انتظار ReplicatedMergeTree.

عدد مهام الأجزاء قيد التعديل المسموح بتنفيذها بالتزامن في قائمة انتظار ReplicatedMergeTree.

يحدّ من الحد الأقصى لسرعة تبادل البيانات عبر الشبكة، بالبايت في الثانية، لعمليات الإرسال المكررة . ويُطبَّق هذا الإعداد على جدول معيّن، بخلاف إعداد max_replicated_sends_network_bandwidth_for_server الذي يُطبَّق على الخادم.

يمكنك تقييد كلٍّ من شبكة الخادم والشبكة الخاصة بجدول معيّن، ولكن لتحقيق ذلك يجب أن تكون قيمة الإعداد على مستوى الجدول أقل من القيمة على مستوى الخادم. وإلا فلن يأخذ الخادم في الاعتبار إلا إعداد max_replicated_sends_network_bandwidth_for_server .

لا يُطبَّق هذا الإعداد دائمًا بدقة تامة.

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب.

0 — غير محدود.

الاستخدام

يمكن استخدامه لتقييد السرعة عند نسخ البيانات إلى عُقد جديدة بغرض إضافتها أو استبدال عُقد أخرى.