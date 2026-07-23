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هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

number_of_free_entries_in_pool_to_execute_mutation

عندما يكون عدد الخانات الشاغرة في المجمّع أقل من العدد المحدد، لا تُنفَّذ mutations الأجزاء. يهدف ذلك إلى ترك سلاسل تنفيذ شاغرة لعمليات الدمج العادية وتجنّب أخطاء “Too many parts”. القيم الممكنة:
  • أي عدد صحيح موجب.
الاستخدام يجب أن تكون قيمة الإعداد number_of_free_entries_in_pool_to_execute_mutation أقل من قيمة background_pool_size

number_of_free_entries_in_pool_to_execute_optimize_entire_partition

عندما يكون عدد الخانات الحرة في المجمّع أقل من العدد المحدد، لا تُنفَّذ عملية تحسين partition بالكامل في الخلفية (تتولد هذه المهمة عند تعيين min_age_to_force_merge_seconds وتمكين min_age_to_force_merge_on_partition_only). يهدف ذلك إلى ترك سلاسل تنفيذ حرة لعمليات الدمج العادية وتجنّب “Too many parts”. القيم الممكنة:
  • عدد صحيح موجب.
يجب أن تكون قيمة الإعداد number_of_free_entries_in_pool_to_execute_optimize_entire_partition أقل من قيمة background_pool_size

number_of_free_entries_in_pool_to_lower_max_size_of_merge

عندما يكون عدد الخانات الشاغرة في المجمّع (أو في قائمة الانتظار المكرّرة) أقل من العدد المحدد، ابدأ بخفض الحد الأقصى لحجم عملية الدمج المطلوب معالجتها (أو وضعها في قائمة الانتظار). يهدف ذلك إلى إتاحة معالجة عمليات الدمج الصغيرة، بدلًا من ملء المجمّع بعمليات دمج طويلة التشغيل. القيم الممكنة:
  • أي عدد صحيح موجب.

number_of_mutations_to_delay

إذا كان الجدول يحتوي على هذا العدد على الأقل من عمليات mutations غير المكتملة، فستُبطَّأ عمليات mutations الخاصة بالجدول اصطناعيًا. يُعطَّل إذا ضُبطت القيمة على 0

number_of_mutations_to_throw

إذا كان الجدول يحتوي على هذا العدد أو أكثر من عمليات mutations غير المكتملة، فسيُطرَح الاستثناء ‘Too many mutations’ يُعطَّل إذا ضُبط على 0

number_of_partitions_to_consider_for_merge

متاح فقط في ClickHouse Cloud. حتى N من الأقسام كحد أقصى سنأخذها في الاعتبار عند الدمج. تُختار الأقسام بطريقة عشوائية مُرجَّحة، حيث يكون الوزن هو عدد أجزاء البيانات التي يمكن دمجها في هذا القسم.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦