هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

عندما يكون عدد الخانات الشاغرة في المجمّع أقل من العدد المحدد، لا تُنفَّذ mutations الأجزاء. يهدف ذلك إلى ترك سلاسل تنفيذ شاغرة لعمليات الدمج العادية وتجنّب أخطاء “Too many parts”.

القيم الممكنة:

أي عدد صحيح موجب.

الاستخدام

number_of_free_entries_in_pool_to_execute_mutation أقل من قيمة يجب أن تكون قيمة الإعدادأقل من قيمة background_pool_size

background_merges_mutations_concurrency_ratio. وإلا، فسيطرح ClickHouse استثناءً.

عندما يكون عدد الخانات الحرة في المجمّع أقل من العدد المحدد، لا تُنفَّذ عملية تحسين partition بالكامل في الخلفية (تتولد هذه المهمة عند تعيين min_age_to_force_merge_seconds وتمكين min_age_to_force_merge_on_partition_only ). يهدف ذلك إلى ترك سلاسل تنفيذ حرة لعمليات الدمج العادية وتجنّب “Too many parts”.

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب.

number_of_free_entries_in_pool_to_execute_optimize_entire_partition أقل من قيمة يجب أن تكون قيمة الإعدادأقل من قيمة background_pool_size

background_merges_mutations_concurrency_ratio. وإلا، يطرح ClickHouse استثناء.

عندما يكون عدد الخانات الشاغرة في المجمّع (أو في قائمة الانتظار المكرّرة) أقل من العدد المحدد، ابدأ بخفض الحد الأقصى لحجم عملية الدمج المطلوب معالجتها (أو وضعها في قائمة الانتظار). يهدف ذلك إلى إتاحة معالجة عمليات الدمج الصغيرة، بدلًا من ملء المجمّع بعمليات دمج طويلة التشغيل.

القيم الممكنة:

أي عدد صحيح موجب.

إذا كان الجدول يحتوي على هذا العدد على الأقل من عمليات mutations غير المكتملة، فستُبطَّأ عمليات mutations الخاصة بالجدول اصطناعيًا. يُعطَّل إذا ضُبطت القيمة على 0

إذا كان الجدول يحتوي على هذا العدد أو أكثر من عمليات mutations غير المكتملة، فسيُطرَح الاستثناء ‘Too many mutations’ يُعطَّل إذا ضُبط على 0

متاح فقط في ClickHouse Cloud. حتى N من الأقسام كحد أقصى سنأخذها في الاعتبار عند الدمج. تُختار الأقسام بطريقة عشوائية مُرجَّحة، حيث يكون الوزن هو عدد أجزاء البيانات التي يمكن دمجها في هذا القسم.