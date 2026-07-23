هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

يتحكم في طريقة التسلسل المستخدمة لأعمدة Map .

القيم الممكنة:

basic — استخدم التسلسل القياسي لـ Map .

. with_buckets — قسّم المفاتيح إلى مجموعات أثناء التسلسل. ويؤدي استخدام هذه المجموعات إلى تحسين قراءة المفاتيح الفردية من Map .

with_buckets بواسطة map_buckets_strategy. يُحدَّد عدد المجموعات في تسلسلبواسطة max_buckets_in_map