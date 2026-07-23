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هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

map_serialization_version

يتحكم في طريقة التسلسل المستخدمة لأعمدة Map. القيم الممكنة:
  • basic — استخدم التسلسل القياسي لـ Map.
  • with_buckets — قسّم المفاتيح إلى مجموعات أثناء التسلسل. ويؤدي استخدام هذه المجموعات إلى تحسين قراءة المفاتيح الفردية من Map.
يُحدَّد عدد المجموعات في تسلسل with_buckets بواسطة max_buckets_in_map و map_buckets_strategy.

map_serialization_version_for_zero_level_parts

يتيح هذا الإعداد تحديد إصدار مختلف لتسلسل أعمدة Map في الأجزاء ذات المستوى الصفري التي تُنشأ أثناء عمليات الإدراج. وقد يكون من المفيد الإبقاء على تسلسل basic للأجزاء ذات المستوى الصفري لتجنب تدهور الأداء أثناء عمليات الإدراج، مع استخدام with_buckets للأجزاء المدمجة.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦