يتحكم في طريقة التسلسل المستخدمة لأعمدة
map_serialization_version
Map.
القيم الممكنة:
- basic — استخدم التسلسل القياسي لـ
Map.
- with_buckets — قسّم المفاتيح إلى مجموعات أثناء التسلسل. ويؤدي استخدام هذه المجموعات إلى تحسين قراءة المفاتيح الفردية من
Map.
with_buckets بواسطة max_buckets_in_map و map_buckets_strategy.
يتيح هذا الإعداد تحديد إصدار مختلف لتسلسل أعمدة
map_serialization_version_for_zero_level_parts
Map في الأجزاء ذات المستوى الصفري التي تُنشأ أثناء عمليات الإدراج.
وقد يكون من المفيد الإبقاء على تسلسل
basic للأجزاء ذات المستوى الصفري لتجنب
تدهور الأداء أثناء عمليات الإدراج، مع استخدام
with_buckets للأجزاء المدمجة.