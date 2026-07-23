لن يكون فحص “عدد الأجزاء كبير جدًا” استنادًا إلى ‘parts_to_delay_insert’ و’parts_to_throw_insert’ نشطًا إلا إذا لم يكن متوسط حجم الجزء (في القسم المعني) أكبر من العتبة المحددة. وإذا تجاوز متوسط الحجم العتبة المحددة، فلن يتم تأخير عمليات INSERT أو رفضها. يتيح ذلك وجود مئات التيرابايتات في جدول واحد على خادم واحد إذا دُمجت الأجزاء بنجاح في أجزاء أكبر. ولا يؤثر ذلك في عتبات الأجزاء غير النشطة أو إجمالي عدد الأجزاء.
max_avg_part_size_for_too_many_parts
الحد الأقصى لعدد الحاويات في تسلسل
max_buckets_in_map
Map. يعمل مع تسلسل
Map باستخدام
with_buckets.
يُحدَّد العدد الفعلي للحاويات بواسطة map_buckets_strategy.
الحد الأقصى المسموح به هو 256.
المدة القصوى لتنظيف سجلات قائمة الانتظار القديمة، وقيم التجزئة الخاصة بالكتل، والأجزاء.
max_cleanup_delay_period
الحد الأقصى لحجم كتل البيانات غير المضغوطة قبل ضغطها وكتابتها إلى جدول. يمكنك أيضًا تحديد هذا الإعداد ضمن الإعدادات العامة (راجع الإعداد max_compress_block_size ). تتجاوز القيمة المحددة عند إنشاء الجدول القيمة العامة لهذا الإعداد.
max_compress_block_size
الحد الأقصى لعدد الاستعلامات التي تُنفَّذ بالتزامن والمرتبطة بجدول MergeTree. ستظل الاستعلامات خاضعة لإعدادات
max_concurrent_queries
max_concurrent_queries الأخرى.
القيم الممكنة:
- عدد صحيح موجب.
0— بلا حد.
0 (بلا حد).
مثال
<max_concurrent_queries>50</max_concurrent_queries>
إعداد متقادم، لا تأثير له.
max_digestion_size_per_segment
الحد الأقصى لطول اسم الملف للإبقاء عليه كما هو من دون استخدام hash. يسري هذا فقط إذا كان الإعداد
max_file_name_length
replace_long_file_name_to_hash ممكّنًا.
لا تتضمن قيمة هذا الإعداد طول امتداد الملف. لذلك،
يُوصى بضبطه على قيمة أقل من الحد الأقصى لطول اسم الملف (عادةً 255
بايت) مع ترك هامشٍ ما لتجنّب أخطاء نظام الملفات.
يحدّد الحد الأقصى لعدد الأقسام التي يمكن الوصول إليها في استعلام واحد. يمكن تجاوز قيمة الإعداد المحددة عند إنشاء الجدول بواسطة إعداد على مستوى الاستعلام. القيم الممكنة:
max_partitions_to_read
- أي عدد صحيح موجب.
الحد الأقصى لعدد الإسقاطات في MergeTree.
max_projections
الحد الأقصى للحجم غير المضغوط للبيانات في جميع أجزاء التصحيح، محسوبًا بالبايت. إذا تجاوزت كمية البيانات في جميع أجزاء التصحيح هذه القيمة، فسيتم رفض التحديثات خفيفة الوزن. 0 - غير محدود.