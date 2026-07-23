هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

لن يكون فحص “عدد الأجزاء كبير جدًا” استنادًا إلى ‘parts_to_delay_insert’ و’parts_to_throw_insert’ نشطًا إلا إذا لم يكن متوسط حجم الجزء (في القسم المعني) أكبر من العتبة المحددة. وإذا تجاوز متوسط الحجم العتبة المحددة، فلن يتم تأخير عمليات INSERT أو رفضها. يتيح ذلك وجود مئات التيرابايتات في جدول واحد على خادم واحد إذا دُمجت الأجزاء بنجاح في أجزاء أكبر. ولا يؤثر ذلك في عتبات الأجزاء غير النشطة أو إجمالي عدد الأجزاء.

Map . يعمل مع تسلسل Map باستخدام with_buckets . يُحدَّد العدد الفعلي للحاويات بواسطة الحد الأقصى لعدد الحاويات في تسلسل. يعمل مع تسلسلباستخدام. يُحدَّد العدد الفعلي للحاويات بواسطة map_buckets_strategy . الحد الأقصى المسموح به هو 256.

المدة القصوى لتنظيف سجلات قائمة الانتظار القديمة، وقيم التجزئة الخاصة بالكتل، والأجزاء.

الحد الأقصى لحجم كتل البيانات غير المضغوطة قبل ضغطها وكتابتها إلى جدول. يمكنك أيضًا تحديد هذا الإعداد ضمن الإعدادات العامة (راجع الإعداد max_compress_block_size ). تتجاوز القيمة المحددة عند إنشاء الجدول القيمة العامة لهذا الإعداد.

الحد الأقصى لعدد الاستعلامات التي تُنفَّذ بالتزامن والمرتبطة بجدول MergeTree. ستظل الاستعلامات خاضعة لإعدادات max_concurrent_queries الأخرى.

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب.

0 — بلا حد.

القيمة الافتراضية: 0 (بلا حد).

مثال

< max_concurrent_queries > 50 </ max_concurrent_queries >

إعداد متقادم، لا تأثير له.

الحد الأقصى لطول اسم الملف للإبقاء عليه كما هو من دون استخدام hash. يسري هذا فقط إذا كان الإعداد replace_long_file_name_to_hash ممكّنًا. لا تتضمن قيمة هذا الإعداد طول امتداد الملف. لذلك، يُوصى بضبطه على قيمة أقل من الحد الأقصى لطول اسم الملف (عادةً 255 بايت) مع ترك هامشٍ ما لتجنّب أخطاء نظام الملفات.

يحدّد الحد الأقصى لعدد الأقسام التي يمكن الوصول إليها في استعلام واحد.

يمكن تجاوز قيمة الإعداد المحددة عند إنشاء الجدول بواسطة إعداد على مستوى الاستعلام.

القيم الممكنة:

أي عدد صحيح موجب.

يمكنك أيضًا تحديد إعداد لتعقيد الاستعلام max_partitions_to_read على مستوى الاستعلام / الجلسة / ملف التعريف.

الحد الأقصى لعدد الإسقاطات في MergeTree.

الحد الأقصى للحجم غير المضغوط للبيانات في جميع أجزاء التصحيح، محسوبًا بالبايت. إذا تجاوزت كمية البيانات في جميع أجزاء التصحيح هذه القيمة، فسيتم رفض التحديثات خفيفة الوزن. 0 - غير محدود.