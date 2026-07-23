الحد الأدنى (التقريبي) للحجم غير المضغوط، بالبايت، في الأجزاء التي يجري دمجها لتفعيل خوارزمية الدمج العمودي.
vertical_merge_algorithm_min_bytes_to_activate
الحد الأدنى لعدد الأعمدة غير المدرجة في المفتاح الأساسي (PK) لتفعيل خوارزمية الدمج العمودية.
vertical_merge_algorithm_min_columns_to_activate
الحد الأدنى (التقريبي) لإجمالي عدد الصفوف في الأجزاء الجاري دمجها لتفعيل خوارزمية الدمج العمودي.
vertical_merge_algorithm_min_rows_to_activate
إذا كانت القيمة true، فسيتم تحسين الحذف خفيف الوزن أثناء الدمج العمودي.
vertical_merge_optimize_lightweight_delete
إذا كانت القيمة true، فسيُحسَّن حذف الصفوف عبر TTL في الدمج العمودي. وبدلاً من فرض الدمج الأفقي، يُقيَّم عامل تصفية TTL ويُمرَّر إلى خوارزمية الدمج التي تضبط علامات التخطي في مصادر الصفوف.
vertical_merge_optimize_ttl_delete
إذا كانت القيمة true، فسيُستخدم الجلب المسبق للبيانات من نظام الملفات البعيد للعمود التالي أثناء الدمج