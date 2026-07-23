إعدادات جدول MergeTree في ClickHouse ضمن المجموعة المُنشأة vertical_merge_*.

هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

الحد الأدنى (التقريبي) للحجم غير المضغوط، بالبايت، في الأجزاء التي يجري دمجها لتفعيل خوارزمية الدمج العمودي.

الحد الأدنى لعدد الأعمدة غير المدرجة في المفتاح الأساسي (PK) لتفعيل خوارزمية الدمج العمودية.

الحد الأدنى (التقريبي) لإجمالي عدد الصفوف في الأجزاء الجاري دمجها لتفعيل خوارزمية الدمج العمودي.

إذا كانت القيمة true، فسيتم تحسين الحذف خفيف الوزن أثناء الدمج العمودي.

إذا كانت القيمة true، فسيُحسَّن حذف الصفوف عبر TTL في الدمج العمودي. وبدلاً من فرض الدمج الأفقي، يُقيَّم عامل تصفية TTL ويُمرَّر إلى خوارزمية الدمج التي تضبط علامات التخطي في مصادر الصفوف.

إذا كانت القيمة true، فسيُستخدم الجلب المسبق للبيانات من نظام الملفات البعيد للعمود التالي أثناء الدمج