عند تفعيل هذا الإعداد، يُضاف فهرس min-max ضمني (لتخطّي البيانات) للعمود الافتراضي الدائم
add_minmax_index_for_block_number_column
_block_number.
ويتطلب سريان مفعوله تعيين
enable_block_number_column = 1. ولا يُنشأ هذا الفهرس إلا أثناء عمليات الدمج،
وليس أثناء عمليات إدراج: إذ يكون رقم block وقت إدراج مؤقتًا، مما يعني أن الفهرس سيُبنى على قيمة ثابتة.
عند تفعيله، يُضاف فهرس min-max (لتخطي البيانات) ضمني إلى العمود الافتراضي الدائم
add_minmax_index_for_block_offset_column
_block_offset.
ويتطلب
enable_block_offset_column = 1 حتى يسري مفعوله. ولا يُنشأ هذا الفهرس إلا أثناء عمليات الدمج،
وليس أثناء عمليات الإدراج.
عند التفعيل، تُضاف فهارس min-max (لتخطي البيانات) إلى جميع الأعمدة الرقمية في الجدول.
add_minmax_index_for_numeric_columns
عند التمكين، تُضاف فهارس min-max (لتخطي البيانات) إلى جميع الأعمدة من النوع String في الجدول.
add_minmax_index_for_string_columns
عند تفعيله، تُضاف فهارس min-max (لتخطي البيانات) إلى جميع أعمدة Date وDate32 وTime وTime64 وDateTime وDateTime64 في الجدول