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هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings، ويتم توليدها تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

add_minmax_index_for_block_number_column

عند تفعيل هذا الإعداد، يُضاف فهرس min-max ضمني (لتخطّي البيانات) للعمود الافتراضي الدائم _block_number. ويتطلب سريان مفعوله تعيين enable_block_number_column = 1. ولا يُنشأ هذا الفهرس إلا أثناء عمليات الدمج، وليس أثناء عمليات إدراج: إذ يكون رقم block وقت إدراج مؤقتًا، مما يعني أن الفهرس سيُبنى على قيمة ثابتة.

add_minmax_index_for_block_offset_column

عند تفعيله، يُضاف فهرس min-max (لتخطي البيانات) ضمني إلى العمود الافتراضي الدائم _block_offset. ويتطلب enable_block_offset_column = 1 حتى يسري مفعوله. ولا يُنشأ هذا الفهرس إلا أثناء عمليات الدمج، وليس أثناء عمليات الإدراج.

add_minmax_index_for_numeric_columns

عند التفعيل، تُضاف فهارس min-max (لتخطي البيانات) إلى جميع الأعمدة الرقمية في الجدول.

add_minmax_index_for_string_columns

عند التمكين، تُضاف فهارس min-max (لتخطي البيانات) إلى جميع الأعمدة من النوع String في الجدول.

add_minmax_index_for_temporal_columns

عند تفعيله، تُضاف فهارس min-max (لتخطي البيانات) إلى جميع أعمدة Date وDate32 وTime وTime64 وDateTime وDateTime64 في الجدول
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦