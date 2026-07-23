إعدادات جدول MergeTree في ClickHouse ضمن مجموعة add_minmax_* المُولَّدة.

هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، ويتم توليدها تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

عند تفعيل هذا الإعداد، يُضاف فهرس min-max ضمني (لتخطّي البيانات) للعمود الافتراضي الدائم _block_number . ويتطلب سريان مفعوله تعيين enable_block_number_column = 1 . ولا يُنشأ هذا الفهرس إلا أثناء عمليات الدمج، وليس أثناء عمليات إدراج: إذ يكون رقم block وقت إدراج مؤقتًا، مما يعني أن الفهرس سيُبنى على قيمة ثابتة.

عند تفعيله، يُضاف فهرس min-max (لتخطي البيانات) ضمني إلى العمود الافتراضي الدائم _block_offset . ويتطلب enable_block_offset_column = 1 حتى يسري مفعوله. ولا يُنشأ هذا الفهرس إلا أثناء عمليات الدمج، وليس أثناء عمليات الإدراج.

عند التفعيل، تُضاف فهارس min-max (لتخطي البيانات) إلى جميع الأعمدة الرقمية في الجدول.

عند التمكين، تُضاف فهارس min-max (لتخطي البيانات) إلى جميع الأعمدة من النوع String في الجدول.

عند تفعيله، تُضاف فهارس min-max (لتخطي البيانات) إلى جميع أعمدة Date وDate32 وTime وTime64 وDateTime وDateTime64 في الجدول