إعدادات جدول MergeTree في ClickHouse ضمن مجموعة allow_* المُولَّدة.

هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، وهي مُنشأة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

عند تمكينه، يتيح استخدام أعمدة الدمج في جدول CoalescingMergeTree ضمن مفتاح التقسيم أو مفتاح الفرز.

يُمكّن إسقاطات حسب ترتيب commit التي تخزّن العمودين الافتراضيين _block_number و _block_offset ، مع الحفاظ على ترتيب الإدراج الأصلي عبر عمليات الدمج. ويتطلب أن يكون enable_block_number_column و enable_block_offset_column ممكّنين.

AggregatingMergeTree ، تؤدي عمليات الدمج في الخلفية إلى دمج الصفوف التي تتشارك القيمة نفسها لـ مفتاح الفرز، مع دمج حالات التجميع الخاصة بها. أما العمود الذي لا يكون جزءًا من مفتاح الفرز ولا مقياسًا من نوع aggregate-state measure ( AggregateFunction أو SimpleAggregateFunction ) فهو بُعد: بعد عملية الدمج يحتفظ بقيمة عشوائية من أحد الصفوف المدمجة، ما يؤدي بصمت إلى نتائج خاطئة للاستعلامات التي تستخدم GROUP BY أو تُجري تصفيةً عليه (انظر في، تؤدي عمليات الدمج في الخلفية إلى دمج الصفوف التي تتشارك القيمة نفسها لـ مفتاح الفرز، مع دمج حالات التجميع الخاصة بها. أما العمود الذي لا يكون جزءًا من مفتاح الفرز ولا مقياسًا من نوع aggregate-state measure (أو) فهو بُعد: بعد عملية الدمج يحتفظ بقيمة عشوائية من أحد الصفوف المدمجة، ما يؤدي بصمت إلى نتائج خاطئة للاستعلامات التي تستخدمأو تُجري تصفيةً عليه (انظر https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/751 ).

افتراضيًا، يُرفض مثل هذا المخطط عند إنشاء الجدول. فعِّل هذا الإعداد إذا كان العمود يعتمد وظيفيًا على مفتاح الفرز (بحيث تتشارك جميع الصفوف المدمجة في القيمة نفسها) وكان هذا السلوك مقصودًا.

ينطبق هذا الفحص فقط على الجداول التي تُجري aggregation فعليًا (أي التي تحتوي على عمود واحد على الأقل من نوع aggregate-state) ويُتخطى عند تفعيل allow_tuple_element_aggregation .

يسمح باستخدام عدد بفاصلة عائمة كمفتاح تقسيم.

القيم الممكنة:

0 — مفتاح التقسيم ذي الفاصلة العائمة غير مسموح.

— مفتاح التقسيم ذي الفاصلة العائمة غير مسموح. 1 — مفتاح التقسيم ذي الفاصلة العائمة مسموح.

يسمح بإنشاء فهارس skip من نوع minmax على أعمدة JSON ‏(Object). يكون هذا الخيار معطّلًا افتراضيًا لأن مسار تسلسل فهرس minmax لا يمكنه التعامل مع قيم Field غير المتجانسة التي قد تحتويها أعمدة JSON.

يسمح باستخدام النوع Nullable كمفتاح أساسي.

السماح باستخدام العمود ‘_part_offset’ في استعلام SELECT الخاص بالإسقاطات.

مهمة تعمل في الخلفية لتقليل الأجزاء المعيقة في جداول shared merge tree. في ClickHouse Cloud فقط

لا تستخدم هذا الإعداد في بيئة الإنتاج لأنه غير مُهيّأ بعد.

عند تمكينه، يسمح باستخدام أعمدة الجمع في جدول SummingMergeTree ضمن مفتاح التقسيم أو مفتاح الفرز.

يرفض الفهارس الأساسية/الثانوية ومفاتيح الترتيب ذات التعبيرات المتطابقة

عند تفعيله، تشارك العناصر الفردية داخل أعمدة Tuple في التجميع أثناء الدمج في SummingMergeTree وAggregatingMergeTree و CoalescingMergeTree. وتُوسَّع Tuples المتداخلة بشكل متكرر بحيث تُجمَّع جميع العناصر الطرفية كلٌّ على حدة. هذا الإعداد ثابت ويجب تحديده عند إنشاء الجدول.

يسمح بإجراء عمليات دمج عمودية من الأجزاء بتنسيق compact إلى الأجزاء بتنسيق wide. يجب أن تكون قيمة هذا الإعداد نفسها على جميع النسخ المتماثلة.