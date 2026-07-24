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هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings، وهي مُنشأة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

allow_coalescing_columns_in_partition_or_order_key

عند تمكينه، يتيح استخدام أعمدة الدمج في جدول CoalescingMergeTree ضمن مفتاح التقسيم أو مفتاح الفرز.

allow_commit_order_projection

يُمكّن إسقاطات حسب ترتيب commit التي تخزّن العمودين الافتراضيين _block_number و_block_offset، مع الحفاظ على ترتيب الإدراج الأصلي عبر عمليات الدمج. ويتطلب أن يكون enable_block_number_column وenable_block_offset_column ممكّنين.

allow_dimensions_outside_sorting_key

في AggregatingMergeTree، تؤدي عمليات الدمج في الخلفية إلى دمج الصفوف التي تتشارك القيمة نفسها لـ مفتاح الفرز، مع دمج حالات التجميع الخاصة بها. أما العمود الذي لا يكون جزءًا من مفتاح الفرز ولا مقياسًا من نوع aggregate-state measure (AggregateFunction أو SimpleAggregateFunction) فهو بُعد: بعد عملية الدمج يحتفظ بقيمة عشوائية من أحد الصفوف المدمجة، ما يؤدي بصمت إلى نتائج خاطئة للاستعلامات التي تستخدم GROUP BY أو تُجري تصفيةً عليه (انظر https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/751). افتراضيًا، يُرفض مثل هذا المخطط عند إنشاء الجدول. فعِّل هذا الإعداد إذا كان العمود يعتمد وظيفيًا على مفتاح الفرز (بحيث تتشارك جميع الصفوف المدمجة في القيمة نفسها) وكان هذا السلوك مقصودًا. ينطبق هذا الفحص فقط على الجداول التي تُجري aggregation فعليًا (أي التي تحتوي على عمود واحد على الأقل من نوع aggregate-state) ويُتخطى عند تفعيل allow_tuple_element_aggregation.

allow_floating_point_partition_key

يسمح باستخدام عدد بفاصلة عائمة كمفتاح تقسيم. القيم الممكنة:
  • 0 — مفتاح التقسيم ذي الفاصلة العائمة غير مسموح.
  • 1 — مفتاح التقسيم ذي الفاصلة العائمة مسموح.

allow_minmax_index_for_json

يسمح بإنشاء فهارس skip من نوع minmax على أعمدة JSON ‏(Object). يكون هذا الخيار معطّلًا افتراضيًا لأن مسار تسلسل فهرس minmax لا يمكنه التعامل مع قيم Field غير المتجانسة التي قد تحتويها أعمدة JSON.

allow_nullable_key

يسمح باستخدام النوع Nullable كمفتاح أساسي.

allow_part_offset_column_in_projections

السماح باستخدام العمود ‘_part_offset’ في استعلام SELECT الخاص بالإسقاطات.

allow_reduce_blocking_parts_task

مهمة تعمل في الخلفية لتقليل الأجزاء المعيقة في جداول shared merge tree. في ClickHouse Cloud فقط

allow_remote_fs_zero_copy_replication

لا تستخدم هذا الإعداد في بيئة الإنتاج لأنه غير مُهيّأ بعد.

allow_summing_columns_in_partition_or_order_key

عند تمكينه، يسمح باستخدام أعمدة الجمع في جدول SummingMergeTree ضمن مفتاح التقسيم أو مفتاح الفرز.

allow_suspicious_indices

يرفض الفهارس الأساسية/الثانوية ومفاتيح الترتيب ذات التعبيرات المتطابقة

allow_tuple_element_aggregation

عند تفعيله، تشارك العناصر الفردية داخل أعمدة Tuple في التجميع أثناء الدمج في SummingMergeTree وAggregatingMergeTree و CoalescingMergeTree. وتُوسَّع Tuples المتداخلة بشكل متكرر بحيث تُجمَّع جميع العناصر الطرفية كلٌّ على حدة. هذا الإعداد ثابت ويجب تحديده عند إنشاء الجدول.

allow_vertical_merges_from_compact_to_wide_parts

يسمح بإجراء عمليات دمج عمودية من الأجزاء بتنسيق compact إلى الأجزاء بتنسيق wide. يجب أن تكون قيمة هذا الإعداد نفسها على جميع النسخ المتماثلة.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦