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هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

detach_not_byte_identical_parts

يُمكّن هذا الإعداد أو يعطّل فصل data part على نسخة متماثلة بعد عملية merge أو mutation، إذا لم يكن مطابقًا على مستوى البايت لأجزاء البيانات الموجودة على النسخ المتماثلة الأخرى. وإذا كان هذا الإعداد معطّلًا، فستُزال data part. فعّل هذا الإعداد إذا كنت تريد تحليل هذه الأجزاء لاحقًا. ينطبق هذا الإعداد على جداول MergeTree التي تكون فيها إتاحة نسخ البيانات المتماثل مفعّلة. Possible values:
  • 0 — تُزال الأجزاء.
  • 1 — تُفصل الأجزاء.

detach_old_local_parts_when_cloning_replica

لا تُزِل الأجزاء المحلية القديمة عند إصلاح نسخة متماثلة مفقودة. القيم الممكنة:
  • true
  • false
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦