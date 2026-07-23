هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

يُمكّن هذا الإعداد أو يعطّل فصل data part على نسخة متماثلة بعد عملية merge أو mutation، إذا لم يكن مطابقًا على مستوى البايت لأجزاء البيانات الموجودة على النسخ المتماثلة الأخرى. وإذا كان هذا الإعداد معطّلًا، فستُزال data part. فعّل هذا الإعداد إذا كنت تريد تحليل هذه الأجزاء لاحقًا.

MergeTree التي تكون فيها ينطبق هذا الإعداد على جداولالتي تكون فيها إتاحة نسخ البيانات المتماثل مفعّلة.

Possible values:

0 — تُزال الأجزاء.

— تُزال الأجزاء. 1 — تُفصل الأجزاء.

لا تُزِل الأجزاء المحلية القديمة عند إصلاح نسخة متماثلة مفقودة.

القيم الممكنة: