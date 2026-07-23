يُمكّن هذا الإعداد أو يعطّل فصل data part على نسخة متماثلة بعد عملية merge أو mutation، إذا لم يكن مطابقًا على مستوى البايت لأجزاء البيانات الموجودة على النسخ المتماثلة الأخرى. وإذا كان هذا الإعداد معطّلًا، فستُزال data part. فعّل هذا الإعداد إذا كنت تريد تحليل هذه الأجزاء لاحقًا. ينطبق هذا الإعداد على جداول
detach_not_byte_identical_parts
MergeTree التي تكون فيها
إتاحة نسخ البيانات المتماثل مفعّلة.
Possible values:
0— تُزال الأجزاء.
1— تُفصل الأجزاء.
لا تُزِل الأجزاء المحلية القديمة عند إصلاح نسخة متماثلة مفقودة. القيم الممكنة:
detach_old_local_parts_when_cloning_replica
true
false