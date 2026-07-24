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هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

merge_selector_algorithm

الخوارزمية المستخدمة لاختيار الأجزاء لإسناد عمليات الدمج

merge_selector_base

يؤثر في تضخيم الكتابة لعمليات الدمج المُخصَّصة (إعداد مخصّص لمستوى الخبراء، لا تغيّره إذا لم تكن تفهم ما الذي يفعله). يعمل مع محددات الدمج Simple وStochasticSimple

merge_selector_blurry_base_scale_factor

يتحكم في توقيت بدء عمل هذه الآلية بالنسبة إلى عدد الأجزاء في التقسيم. وكلما زادت قيمة المعامل، تأخرت الاستجابة أكثر.

merge_selector_enable_heuristic_to_lower_max_parts_to_merge_at_once

فعّل الآلية الاستدلالية لمُحدِّد الدمج البسيط، والتي تُخفِّض الحد الأقصى لعدد الأجزاء التي يمكن اختيارها للدمج دفعةً واحدة. وبذلك سيزداد عدد عمليات الدمج المتزامنة، مما قد يساعد في معالجة أخطاء TOO_MANY_PARTS، ولكن في الوقت نفسه سيؤدي ذلك إلى زيادة تضخيم الكتابة.

merge_selector_enable_heuristic_to_remove_small_parts_at_right

تمكين آلية استدلالية لاختيار الأجزاء المرشحة للدمج، بحيث تزيل الأجزاء من الجانب الأيمن من النطاق إذا كان حجمها أقل من النسبة المحددة (0.01) من sum_size. ينطبق ذلك على محددَي الدمج Simple وStochasticSimple

merge_selector_heuristic_to_lower_max_parts_to_merge_at_once_exponent

يتحكم في قيمة الأس المستخدمة في الصيغ التي تُنشئ منحنى الخفض. ويؤدي تقليل قيمة الأس إلى تقليل اتساع عمليات الدمج، مما يزيد من تضخيم الكتابة. والعكس صحيح.

merge_selector_window_size

عدد الأجزاء التي يتم النظر فيها دفعةً واحدة.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦