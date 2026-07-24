هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

الخوارزمية المستخدمة لاختيار الأجزاء لإسناد عمليات الدمج

يؤثر في تضخيم الكتابة لعمليات الدمج المُخصَّصة (إعداد مخصّص لمستوى الخبراء، لا تغيّره إذا لم تكن تفهم ما الذي يفعله). يعمل مع محددات الدمج Simple وStochasticSimple

يتحكم في توقيت بدء عمل هذه الآلية بالنسبة إلى عدد الأجزاء في التقسيم. وكلما زادت قيمة المعامل، تأخرت الاستجابة أكثر.

فعّل الآلية الاستدلالية لمُحدِّد الدمج البسيط، والتي تُخفِّض الحد الأقصى لعدد الأجزاء التي يمكن اختيارها للدمج دفعةً واحدة. وبذلك سيزداد عدد عمليات الدمج المتزامنة، مما قد يساعد في معالجة أخطاء TOO_MANY_PARTS، ولكن في الوقت نفسه سيؤدي ذلك إلى زيادة تضخيم الكتابة.

تمكين آلية استدلالية لاختيار الأجزاء المرشحة للدمج، بحيث تزيل الأجزاء من الجانب الأيمن من النطاق إذا كان حجمها أقل من النسبة المحددة (0.01) من sum_size. ينطبق ذلك على محددَي الدمج Simple وStochasticSimple

يتحكم في قيمة الأس المستخدمة في الصيغ التي تُنشئ منحنى الخفض. ويؤدي تقليل قيمة الأس إلى تقليل اتساع عمليات الدمج، مما يزيد من تضخيم الكتابة. والعكس صحيح.

عدد الأجزاء التي يتم النظر فيها دفعةً واحدة.