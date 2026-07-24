الخوارزمية المستخدمة لاختيار الأجزاء لإسناد عمليات الدمج
merge_selector_algorithm
يؤثر في تضخيم الكتابة لعمليات الدمج المُخصَّصة (إعداد مخصّص لمستوى الخبراء، لا تغيّره إذا لم تكن تفهم ما الذي يفعله). يعمل مع محددات الدمج Simple وStochasticSimple
merge_selector_base
يتحكم في توقيت بدء عمل هذه الآلية بالنسبة إلى عدد الأجزاء في التقسيم. وكلما زادت قيمة المعامل، تأخرت الاستجابة أكثر.
merge_selector_blurry_base_scale_factor
فعّل الآلية الاستدلالية لمُحدِّد الدمج البسيط، والتي تُخفِّض الحد الأقصى لعدد الأجزاء التي يمكن اختيارها للدمج دفعةً واحدة. وبذلك سيزداد عدد عمليات الدمج المتزامنة، مما قد يساعد في معالجة أخطاء TOO_MANY_PARTS، ولكن في الوقت نفسه سيؤدي ذلك إلى زيادة تضخيم الكتابة.
merge_selector_enable_heuristic_to_lower_max_parts_to_merge_at_once
تمكين آلية استدلالية لاختيار الأجزاء المرشحة للدمج، بحيث تزيل الأجزاء من الجانب الأيمن من النطاق إذا كان حجمها أقل من النسبة المحددة (0.01) من sum_size. ينطبق ذلك على محددَي الدمج Simple وStochasticSimple
merge_selector_enable_heuristic_to_remove_small_parts_at_right
يتحكم في قيمة الأس المستخدمة في الصيغ التي تُنشئ منحنى الخفض. ويؤدي تقليل قيمة الأس إلى تقليل اتساع عمليات الدمج، مما يزيد من تضخيم الكتابة. والعكس صحيح.
merge_selector_heuristic_to_lower_max_parts_to_merge_at_once_exponent
عدد الأجزاء التي يتم النظر فيها دفعةً واحدة.