عند تفعيل هذا الإعداد، تنشئ عمليات INSERT أجزاءً جديدة تتضمن الإسقاطات. وإلا، يمكن إنشاؤها صراحةً عبر MATERIALIZE PROJECTION أو أثناء عمليات الدمج باستخدام materialize_projections_on_merge.
materialize_projections_on_insert
عند التمكين، تعيد عملية الدمج إنشاء الإسقاط إذا كان مفقودًا من جميع أجزائه المصدرية (على سبيل المثال، لأن هذه الأجزاء أُدرجت مع
materialize_projections_on_merge
materialize_projections_on_insert = 0)، بحيث يحتوي الجزء المدمج على الإسقاط.
لا تزال عمليات الدمج تدمج فقط الأجزاء التي تشترك في المجموعة نفسها من الإسقاطات. ولإضافة إسقاط إلى جميع الأجزاء الموجودة بأثر رجعي، استخدم MATERIALIZE PROJECTION بشكل صريح. كما تُنشأ الإسقاطات أيضًا أثناء عمليات INSERT باستخدام materialize_projections_on_insert.