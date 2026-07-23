تتوفر هذه الإعدادات في system.merge_tree_settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

عند تفعيل هذا الإعداد، تنشئ عمليات INSERT أجزاءً جديدة تتضمن الإسقاطات. وإلا، يمكن إنشاؤها صراحةً عبر MATERIALIZE PROJECTION أو أثناء عمليات الدمج باستخدام materialize_projections_on_merge

عند التمكين، تعيد عملية الدمج إنشاء الإسقاط إذا كان مفقودًا من جميع أجزائه المصدرية (على سبيل المثال، لأن هذه الأجزاء أُدرجت مع materialize_projections_on_insert = 0 )، بحيث يحتوي الجزء المدمج على الإسقاط.