هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

تدعم العلامات الضغط، ما يقلّل حجم ملف العلامات ويُسرّع النقل عبر الشبكة.

يتحكم في التخطيط المادي للأجزاء المدمجة. إذا كانت القيمة true (وهو الافتراضي)، فإن كل عمود ضمن الحبيبة يبدأ كتلة مضغوطة جديدة، مما يتيح لـ ClickHouse تخطي قراءة الأعمدة غير الضرورية من القرص. وإذا كانت القيمة false، فستُحزَم جميع الأعمدة داخل الحبيبة في الكتلة المضغوطة نفسها، مما يحسّن نسبة الضغط، لكنه يتطلب فك ضغط كمية أكبر من البيانات أثناء عمليات القراءة. ويكون ذلك مفيدًا لأعباء العمل التي تقرأ جميع الأعمدة دائمًا (مثل projections).

يدعم المفتاح الأساسي الضغط، مما يقلّل حجم ملف المفتاح الأساسي ويُسرّع نقل البيانات عبر الشبكة.