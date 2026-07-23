تدعم العلامات الضغط، ما يقلّل حجم ملف العلامات ويُسرّع النقل عبر الشبكة.
compress_marks
يتحكم في التخطيط المادي للأجزاء المدمجة. إذا كانت القيمة true (وهو الافتراضي)، فإن كل عمود ضمن الحبيبة يبدأ كتلة مضغوطة جديدة، مما يتيح لـ ClickHouse تخطي قراءة الأعمدة غير الضرورية من القرص. وإذا كانت القيمة false، فستُحزَم جميع الأعمدة داخل الحبيبة في الكتلة المضغوطة نفسها، مما يحسّن نسبة الضغط، لكنه يتطلب فك ضغط كمية أكبر من البيانات أثناء عمليات القراءة. ويكون ذلك مفيدًا لأعباء العمل التي تقرأ جميع الأعمدة دائمًا (مثل projections).
compress_per_column_in_compact_parts
يدعم المفتاح الأساسي الضغط، مما يقلّل حجم ملف المفتاح الأساسي ويُسرّع نقل البيانات عبر الشبكة.