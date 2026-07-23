هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، وقد أُنشئت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

عدد الصفوف التي تُقرأ من الأجزاء المدمجة إلى الذاكرة.

القيم الممكنة:

أي عدد صحيح موجب.

تقرأ عملية الدمج الصفوف من الأجزاء على هيئة كتل بحجم merge_max_block_size صفًا، ثم تدمج النتيجة وتكتبها في جزء جديد. وتوضع الكتلة المقروءة في RAM، لذلك يؤثر merge_max_block_size في حجم RAM المطلوب لعملية الدمج. وبالتالي، قد تستهلك عمليات الدمج مقدارًا كبيرًا من RAM في الجداول ذات الصفوف العريضة جدًا (إذا كان متوسط حجم الصف 100kb، فعند دمج 10 أجزاء، (100kb * 10 * 8192) = ~ 8GB من RAM). ومن خلال تقليل merge_max_block_size ، يمكنك تقليل مقدار RAM المطلوب لعملية الدمج، ولكن على حساب إبطاء عملية الدمج.

عدد البايتات في الكتل التي ينبغي تكوينها لعمليات الدمج. تكون له افتراضيًا القيمة نفسها لـ index_granularity_bytes .

متاح فقط في ClickHouse Cloud. الحد الأقصى لحجم الجزء (compact أو packed) للتهيئة المسبقة لذاكرة التخزين المؤقت أثناء الدمج.

الحد الأقصى لعدد الأعمدة الفرعية الديناميكية التي يمكن إنشاؤها في كل عمود داخل جزء البيانات Compact بعد الدمج. ويتيح هذا التحكم في عدد الأعمدة الفرعية الديناميكية في الجزء Compact بغض النظر عن المعلمات الديناميكية المحددة في نوع البيانات.

على سبيل المثال، إذا كان الجدول يحتوي على عمود من النوع JSON(max_dynamic_paths=1024) وكان الإعداد merge_max_dynamic_subcolumns_in_compact_part مضبوطًا على 128، فبعد الدمج في جزء البيانات Compact سيُخفَّض عدد المسارات الديناميكية إلى 128 في هذا الجزء، ولن يُكتَب كأعمدة فرعية ديناميكية سوى 128 مسارًا.

الحد الأقصى لعدد الأعمدة الفرعية الديناميكية التي يمكن إنشاؤها في كل عمود ضمن جزء البيانات Wide بعد الدمج. يتيح ذلك تقليل عدد الملفات التي تُنشأ في جزء البيانات Wide، بغض النظر عن المعلمات الديناميكية المحددة في نوع البيانات.

على سبيل المثال، إذا كان الجدول يحتوي على عمود من النوع JSON(max_dynamic_paths=1024) وكان الإعداد merge_max_dynamic_subcolumns_in_wide_part مضبوطًا على 128، فبعد الدمج في جزء البيانات Wide سيُخفَّض عدد المسارات الديناميكية إلى 128 في هذا الجزء، ولن يُكتَب كأعمدة فرعية ديناميكية سوى 128 مسارًا.