هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

ضغط قيم index granularity في الذاكرة عند الإمكان

ما إذا كان ينبغي أن يلتزم الإعدادان min_age_to_force_merge_seconds و min_age_to_force_merge_on_partition_only بالإعداد max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool .

القيم الممكنة:

true

false

يُفعِّل أو يُعطِّل الانتقال إلى التحكم في حجم الـ granule باستخدام الإعداد index_granularity_bytes . قبل الإصدار 19.11، كان هناك فقط الإعداد index_granularity لتقييد حجم الـ granule. يُحسِّن الإعداد index_granularity_bytes أداء ClickHouse عند اختيار البيانات من الجداول التي تحتوي على صفوف كبيرة (بعشرات ومئات الميغابايتات). إذا كانت لديك جداول تحتوي على صفوف كبيرة، يمكنك تفعيل هذا الإعداد لهذه الجداول لتحسين كفاءة استعلامات SELECT .

ما إذا كان يجب استخدام عمليات دمج CLEANUP لـ ReplacingMergeTree عند دمج الأقسام حتى تصبح جزءًا واحدًا. يتطلب ذلك تمكين allow_experimental_replacing_merge_with_cleanup و min_age_to_force_merge_seconds و min_age_to_force_merge_on_partition_only .

القيم الممكنة:

true

false

تمكين معرّف نقطة النهاية باستخدام بادئة اسم ZooKeeper لجدول replicated merge tree.

يُمكّن من استخدام خوارزمية الدمج العمودي.