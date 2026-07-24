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هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

enable_index_granularity_compression

ضغط قيم index granularity في الذاكرة عند الإمكان

enable_max_bytes_limit_for_min_age_to_force_merge

ما إذا كان ينبغي أن يلتزم الإعدادان min_age_to_force_merge_seconds و min_age_to_force_merge_on_partition_only بالإعداد max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool. القيم الممكنة:
  • true
  • false

enable_mixed_granularity_parts

يُفعِّل أو يُعطِّل الانتقال إلى التحكم في حجم الـ granule باستخدام الإعداد index_granularity_bytes. قبل الإصدار 19.11، كان هناك فقط الإعداد index_granularity لتقييد حجم الـ granule. يُحسِّن الإعداد index_granularity_bytes أداء ClickHouse عند اختيار البيانات من الجداول التي تحتوي على صفوف كبيرة (بعشرات ومئات الميغابايتات). إذا كانت لديك جداول تحتوي على صفوف كبيرة، يمكنك تفعيل هذا الإعداد لهذه الجداول لتحسين كفاءة استعلامات SELECT.

enable_replacing_merge_with_cleanup_for_min_age_to_force_merge

ما إذا كان يجب استخدام عمليات دمج CLEANUP لـ ReplacingMergeTree عند دمج الأقسام حتى تصبح جزءًا واحدًا. يتطلب ذلك تمكين allow_experimental_replacing_merge_with_cleanup وmin_age_to_force_merge_seconds وmin_age_to_force_merge_on_partition_only. القيم الممكنة:
  • true
  • false

enable_the_endpoint_id_with_zookeeper_name_prefix

تمكين معرّف نقطة النهاية باستخدام بادئة اسم ZooKeeper لجدول replicated merge tree.

enable_vertical_merge_algorithm

يُمكّن من استخدام خوارزمية الدمج العمودي.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦