ضغط قيم index granularity في الذاكرة عند الإمكان
enable_index_granularity_compression
ما إذا كان ينبغي أن يلتزم الإعدادان
enable_max_bytes_limit_for_min_age_to_force_merge
min_age_to_force_merge_seconds و
min_age_to_force_merge_on_partition_only بالإعداد
max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool.
القيم الممكنة:
true
false
يُفعِّل أو يُعطِّل الانتقال إلى التحكم في حجم الـ granule باستخدام الإعداد
enable_mixed_granularity_parts
index_granularity_bytes. قبل الإصدار 19.11، كان هناك فقط
الإعداد
index_granularity لتقييد حجم الـ granule. يُحسِّن
الإعداد
index_granularity_bytes أداء ClickHouse عند
اختيار البيانات من الجداول التي تحتوي على صفوف كبيرة (بعشرات ومئات الميغابايتات).
إذا كانت لديك جداول تحتوي على صفوف كبيرة، يمكنك تفعيل هذا الإعداد لهذه الجداول
لتحسين كفاءة استعلامات
SELECT.
ما إذا كان يجب استخدام عمليات دمج CLEANUP لـ ReplacingMergeTree عند دمج الأقسام حتى تصبح جزءًا واحدًا. يتطلب ذلك تمكين
enable_replacing_merge_with_cleanup_for_min_age_to_force_merge
allow_experimental_replacing_merge_with_cleanup
و
min_age_to_force_merge_seconds و
min_age_to_force_merge_on_partition_only.
القيم الممكنة:
true
false
تمكين معرّف نقطة النهاية باستخدام بادئة اسم ZooKeeper لجدول replicated merge tree.
enable_the_endpoint_id_with_zookeeper_name_prefix
يُمكّن من استخدام خوارزمية الدمج العمودي.