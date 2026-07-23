إعدادات جدول MergeTree ضمن المجموعة المُنشأة merge_tree_*.

هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، وهي مُنشأة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

إعداد متقادم، لا يفعل شيئًا.

يحدّد الفاصل الزمني، بالثواني، الذي ينفّذ عنده ClickHouse عملية تنظيف الأجزاء القديمة وسجلات WAL وعمليات mutations.

القيم الممكنة:

أي عدد صحيح موجب.

يحدّد الفاصل الزمني، بالثواني، الذي ينفّذ فيه ClickHouse عملية تنظيف الأدلة المؤقتة القديمة.

القيم الممكنة:

أي عدد صحيح موجب.

إعداد متقادم، لا تأثير له.