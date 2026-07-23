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هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings، وهي مُنشأة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

merge_tree_clear_old_broken_detached_parts_ttl_timeout_seconds

إعداد متقادم، لا يفعل شيئًا.

merge_tree_clear_old_parts_interval_seconds

يحدّد الفاصل الزمني، بالثواني، الذي ينفّذ عنده ClickHouse عملية تنظيف الأجزاء القديمة وسجلات WAL وعمليات mutations. القيم الممكنة:
  • أي عدد صحيح موجب.

merge_tree_clear_old_temporary_directories_interval_seconds

يحدّد الفاصل الزمني، بالثواني، الذي ينفّذ فيه ClickHouse عملية تنظيف الأدلة المؤقتة القديمة. القيم الممكنة:
  • أي عدد صحيح موجب.

merge_tree_enable_clear_old_broken_detached

إعداد متقادم، لا تأثير له.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦