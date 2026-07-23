إعداد متقادم، لا يفعل شيئًا.
merge_tree_clear_old_broken_detached_parts_ttl_timeout_seconds
يحدّد الفاصل الزمني، بالثواني، الذي ينفّذ عنده ClickHouse عملية تنظيف الأجزاء القديمة وسجلات WAL وعمليات mutations. القيم الممكنة:
merge_tree_clear_old_parts_interval_seconds
- أي عدد صحيح موجب.
يحدّد الفاصل الزمني، بالثواني، الذي ينفّذ فيه ClickHouse عملية تنظيف الأدلة المؤقتة القديمة. القيم الممكنة:
merge_tree_clear_old_temporary_directories_interval_seconds
- أي عدد صحيح موجب.
إعداد متقادم، لا تأثير له.