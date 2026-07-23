إعدادات جدول MergeTree في ClickHouse ضمن مجموعة min_bytes_* المُولَّدة.

تتوفّر هذه الإعدادات في system.merge_tree_settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

إعداد متقادم، ولا يؤدي أي وظيفة.

متاح فقط في ClickHouse Cloud. الحد الأدنى للحجم غير المضغوط بالبايتات لاستخدام نوع التخزين الكامل لجزء البيانات بدلًا من packed

الحد الأدنى لعدد البايتات/الصفوف في جزء البيانات الذي يمكن تخزينه بصيغة Wide . يمكنك تعيين أحد هذين الإعدادين أو كليهما أو عدم تعيين أيٍّ منهما.

الحد الأدنى للحجم (بالبايتات غير المضغوطة) لتهيئة mark cache وprimary index cache مسبقًا للأجزاء الجديدة

يحدِّد الحد الأدنى لعدد البايتات اللازمة لتمكين الموازنة عند توزيع الأجزاء الكبيرة الجديدة على أقراص وحدة التخزين JBOD

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب.

0 — تكون الموازنة معطّلة.

الاستخدام