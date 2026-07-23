إعداد متقادم، ولا يؤدي أي وظيفة.
min_bytes_for_compact_part
متاح فقط في ClickHouse Cloud. الحد الأدنى للحجم غير المضغوط بالبايتات لاستخدام نوع التخزين الكامل لجزء البيانات بدلًا من packed
min_bytes_for_full_part_storage
الحد الأدنى لعدد البايتات/الصفوف في جزء البيانات الذي يمكن تخزينه بصيغة
min_bytes_for_wide_part
Wide.
يمكنك تعيين أحد هذين الإعدادين أو كليهما أو عدم تعيين أيٍّ منهما.
الحد الأدنى للحجم (بالبايتات غير المضغوطة) لتهيئة mark cache وprimary index cache مسبقًا للأجزاء الجديدة
min_bytes_to_prewarm_caches
يحدِّد الحد الأدنى لعدد البايتات اللازمة لتمكين الموازنة عند توزيع الأجزاء الكبيرة الجديدة على أقراص وحدة التخزين JBOD. القيم الممكنة:
min_bytes_to_rebalance_partition_over_jbod
- عدد صحيح موجب.
0— تكون الموازنة معطّلة.
min_bytes_to_rebalance_partition_over_jbod
عن قيمة
max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool
/ 1024. وإلا، يطرح ClickHouse استثناء.