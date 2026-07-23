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تتوفّر هذه الإعدادات في system.merge_tree_settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

min_bytes_for_compact_part

إعداد متقادم، ولا يؤدي أي وظيفة.

min_bytes_for_full_part_storage

متاح فقط في ClickHouse Cloud. الحد الأدنى للحجم غير المضغوط بالبايتات لاستخدام نوع التخزين الكامل لجزء البيانات بدلًا من packed

min_bytes_for_wide_part

الحد الأدنى لعدد البايتات/الصفوف في جزء البيانات الذي يمكن تخزينه بصيغة Wide. يمكنك تعيين أحد هذين الإعدادين أو كليهما أو عدم تعيين أيٍّ منهما.

min_bytes_to_prewarm_caches

الحد الأدنى للحجم (بالبايتات غير المضغوطة) لتهيئة mark cache وprimary index cache مسبقًا للأجزاء الجديدة

min_bytes_to_rebalance_partition_over_jbod

يحدِّد الحد الأدنى لعدد البايتات اللازمة لتمكين الموازنة عند توزيع الأجزاء الكبيرة الجديدة على أقراص وحدة التخزين JBOD. القيم الممكنة:
  • عدد صحيح موجب.
  • 0 — تكون الموازنة معطّلة.
الاستخدام يجب ألا تقل قيمة الإعداد min_bytes_to_rebalance_partition_over_jbod عن قيمة max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool / 1024. وإلا، يطرح ClickHouse استثناء.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦