فعِّل إزالة الأجزاء المتزامنة (راجع
concurrent_part_removal_threshold
max_part_removal_threads) فقط إذا
كان عدد أجزاء البيانات غير النشطة لا يقل عن هذا الحد.
مماثل لـ
concurrent_part_removal_threshold_for_remote_disk
concurrent_part_removal_threshold، لكنه يُستخدم عندما يكون جزء
واحد على الأقل من الأجزاء التي يجري إزالتها مخزّنًا على قرص بعيد. تكون
القيمة الافتراضية أقل لأن إزالة كل جزء على التخزين البعيد تتطلب عادةً
رحلة ذهاب وإياب عبر الشبكة (على سبيل المثال، طلب HTTP
DELETE واحد
لكل جزء في تخزين الكائنات)، لذا فإن إزالة 100 جزء تسلسليًا قد
تؤخر
DROP TABLE لعشرات الثواني.