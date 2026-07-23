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هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings، وقد جرى توليدها تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

concurrent_part_removal_threshold

فعِّل إزالة الأجزاء المتزامنة (راجع max_part_removal_threads) فقط إذا كان عدد أجزاء البيانات غير النشطة لا يقل عن هذا الحد.

concurrent_part_removal_threshold_for_remote_disk

مماثل لـ concurrent_part_removal_threshold، لكنه يُستخدم عندما يكون جزء واحد على الأقل من الأجزاء التي يجري إزالتها مخزّنًا على قرص بعيد. تكون القيمة الافتراضية أقل لأن إزالة كل جزء على التخزين البعيد تتطلب عادةً رحلة ذهاب وإياب عبر الشبكة (على سبيل المثال، طلب HTTP DELETE واحد لكل جزء في تخزين الكائنات)، لذا فإن إزالة 100 جزء تسلسليًا قد تؤخر DROP TABLE لعشرات الثواني.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦