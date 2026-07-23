هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، وقد جرى توليدها تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

فعِّل إزالة الأجزاء المتزامنة (راجع max_part_removal_threads ) فقط إذا كان عدد أجزاء البيانات غير النشطة لا يقل عن هذا الحد.