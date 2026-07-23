إعدادات جدول MergeTree في ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة shared_merge_*.

هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، ويجري توليدها تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

يُفعّل إعادة جدولة مهام الدمج المنسّقة. وقد يكون ذلك مفيدًا حتى عندما shared_merge_tree_enable_coordinated_merges=0 لأن هذا سيؤدي إلى تعبئة إحصاءات منسّق الدمج ويساعد في التشغيل البارد.

يُمكّن من إنشاء العقدتَين ‎/metadata و‎ /columns لكل نسخة متماثلة في ZooKeeper. متاح فقط في ClickHouse Cloud

إيقاف إسناد عمليات الدمج في shared merge tree. متاح فقط في ClickHouse Cloud

عدد الثواني التي سيُحتفَظ خلالها بالتقسيم في Keeper إذا لم تكن له أي أجزاء.

يُفعِّل تنظيف إدخالات Keeper الخاصة بالتقسيم الفارغ.

يُفعّل استراتيجية عمليات الدمج المنسّقة

يُمكّن من كتابة السمات إلى الأجزاء الافتراضية واعتماد الكتل في Keeper

تمكين التحقق من الأجزاء القديمة. متاح فقط في ClickHouse Cloud

الفاصل الزمني، بالثواني، لتحديث الأجزاء من دون أن يتم تشغيله بواسطة آلية watch في ZooKeeper ضمن shared merge tree. متاح فقط في ClickHouse Cloud

المدة التي تظل خلالها النسخة المتماثلة غير النشطة مأخوذة في الحسبان أثناء التنظيف في الخلفية ( OutdatedPartsQuorumThread ): ما دامت النسخة المتماثلة غير نشطة لمدة تقل عن هذا العدد من الثواني، فإنها تظل تؤخر إزالة الأجزاء القديمة وحذف mutations المكتملة. وتعني القيمة 0 استخدام القيمة الافتراضية، وهي مهلتا جلسة لـ ZooKeeper. في ClickHouse Cloud فقط

مهلة التراجع الأولية لتحديث الأجزاء. متاح فقط في ClickHouse Cloud

مهلات اتصال HTTP بين الخوادم. متاح فقط في ClickHouse Cloud

مهلات الاتصال لاتصالات HTTP بين الخوادم. متاح فقط في ClickHouse Cloud

يضيف قيمة موزعة توزيعًا منتظمًا من 0 إلى x ثانية إلى shared_merge_tree_leader_update_period لتجنب ظاهرة القطيع المندفع. متاح فقط في ClickHouse Cloud

الحد الأقصى للمدة لإعادة التحقق من القائد المسؤول عن تحديث الأجزاء. متاح فقط في ClickHouse Cloud

الحد الأقصى لعدد الأجزاء القديمة التي سيحاول القائد تأكيد إزالتها ضمن طلب HTTP واحد. متاح فقط في ClickHouse Cloud.

الحد الأقصى لمدة التراجع عند تحديث الأجزاء. متاح فقط في ClickHouse Cloud

الحد الأقصى لإجمالي عدد قادة تحديث الأجزاء. متاح فقط في ClickHouse Cloud

الحد الأقصى لعدد القادة المسؤولين عن تحديث الأجزاء. متوفر فقط في ClickHouse Cloud

الحد الأقصى لعدد النسخ المتماثلة التي ستشارك في حذف الأجزاء (خيط التنفيذ killer). متاح فقط في ClickHouse Cloud

الحد الأقصى لعدد النسخ المتماثلة التي ستحاول إسناد عمليات دمج يحتمل أن تكون متعارضة (مما يساعد على تجنب التعارضات غير الضرورية في إسناد عمليات الدمج). تعني القيمة 0 أن هذه الميزة معطّلة. هذا الإعداد متاح فقط في ClickHouse Cloud

الحد الأقصى للأجزاء المعطوبة في SMT؛ وإذا تجاوز العدد هذا الحد، يُمنع الفصل التلقائي.

الحد الأقصى لإجمالي حجم جميع الأجزاء التالفة في SMT. وإذا تجاوز هذا الحد، يُمنع الفصل التلقائي.

المدة التي نحتفظ فيها بمعرّفات التذكّر المؤقت لعمليات الإدراج لتجنّب الإجراءات الخاطئة أثناء إعادة محاولات الإدراج. متاح فقط في ClickHouse Cloud

الخوارزمية التي سيستخدمها خيط منسّق الدمج لتوزيع عمليات الدمج بين النسخ المتماثلة

الفاصل الزمني بين مرات تشغيل خيط تنفيذ انتخاب منسّق الدمج

معامل تغيير مدة تأخير خيط coordinator

الفاصل الزمني الذي ينبغي أن يتزامن عنده merge coordinator مع ZooKeeper للحصول على بيانات وصفية حديثة

عدد عمليات الدمج التي يمكن للمنسّق طلبها من MergerMutator دفعة واحدة

الحد الأقصى للفاصل الزمني بين مرات تشغيل خيط منسق الدمج

عدد إدخالات الدمج التي ينبغي أن يُعدّها المنسّق ويوزّعها على العمّال. عند ضبطه على ‘auto’، فإنه يساوي الحد الأقصى لعدد مهام الدمج المسموح بها على نسخة متماثلة واحدة مضروبًا في عدد النسخ المتماثلة النشطة.

الحد الأدنى للفاصل الزمني بين مرات تشغيل خيط الخاصة بـ merge coordinator

مهلة الانتظار التي يستخدمها خيط عامل الدمج إذا احتاج إلى تحديث حالته بعد تنفيذ إجراء فوري

الفاصل الزمني بين مرات تشغيل خيط عامل الدمج

يحدّد عدد النسخ المتماثلة التي ستكون ضمن مجموعة rendezvous hash نفسها عند تنظيف الأجزاء القديمة. متاح فقط في ClickHouse Cloud.

سيُعاد تحميل شرط الدمج في مهمة اختيار الدمج/التعديل عندما تكون نسبة <candidate partitions for mutations only (partitions that cannot be merged)>/<candidate partitions for mutations> أعلى من هذا الإعداد. هذا متاح فقط في ClickHouse Cloud

عدد مهام جلب البيانات الوصفية للأجزاء التي تُجدوَل في المرة الواحدة. متاح فقط في ClickHouse Cloud

المدة الزمنية للاحتفاظ بجزء مدمج محليًا دون بدء عملية دمج جديدة تتضمن هذا الجزء. يتيح ذلك للنسخ المتماثلة الأخرى فرصة جلب هذا الجزء وبدء عملية الدمج. متاح فقط في ClickHouse Cloud.

الحد الأدنى لحجم الجزء (بعدد الصفوف) لتأجيل إسناد عملية الدمج التالية مباشرةً بعد دمجه محليًا. متاح فقط في ClickHouse Cloud.

حجم النافذة (وفق أرقام الـ block) المستخدم لتوزيع إسناد الدمج بين النسخ المتماثلة. وتُسنَد الأجزاء ضمن النافذة نفسها إلى النسخ المتماثلة نفسها. متاح فقط في ClickHouse Cloud

تتم قراءة الأجزاء الافتراضية من القائد عند الإمكان. هذا الإعداد متاح فقط في ClickHouse Cloud

مدى تكرار محاولة النسخ المتماثلة تحديث مجموعة النسخ المتماثلة في الخلفية. يُضاف انحراف عشوائي إلى وقت المحاولة التالية بتوزيع منتظم ضمن [0, value] ثانية. استثناء: لا تتبع القيمة = 0 هذه القاعدة؛ إذ يطبّق التنفيذ حدًا أدنى قدره 200 مللي ثانية، ولذلك يُضاف انحراف عشوائي إلى وقت المحاولة التالية ضمن [0, 200] مللي ثانية.

إذا كان مفعّلًا، فستحاول جميع النسخ المتماثلة جلب بيانات الجزء الموجودة في الذاكرة (مثل المفتاح الأساسي، ومعلومات التقسيم، وما إلى ذلك) من النسخ المتماثلة الأخرى التي تتوفر فيها هذه البيانات مسبقًا.

إذا كان هذا الخيار مُمكّنًا، فستحاول جميع النسخ المتماثلة عند بدء التشغيل جلب بيانات الأجزاء المخزنة في الذاكرة (مثل المفتاح الأساسي ومعلومات partition وما إلى ذلك) من نسخ متماثلة أخرى تكون هذه البيانات متوفرة فيها بالفعل.

الفترة التي ستحاول فيها النسخة المتماثلة إعادة تحميل علاماتها وفقًا للجدولة الخلفية.

يتيح طلب تلميحات ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات من ذاكرة التخزين المؤقت داخل الذاكرة على النُسخ المتماثلة الأخرى. متاح فقط في ClickHouse Cloud

استخدم تنسيق compact للأجزاء القديمة: يقلّل الحمل على Keeper، ويحسّن معالجة الأجزاء القديمة. متاح فقط في ClickHouse Cloud

إذا كان هذا الإعداد مُمكّنًا، فسيعتمد عدّاد Too many parts على البيانات المشتركة في Keeper بدلًا من الحالة المحلية للنسخة المتماثلة. متاح فقط في ClickHouse Cloud

عند تمكينه، يستخدم SharedMergeTree إحدى جلسات ZooKeeper المجمّعة على مستوى الخادم.

عدد عمليات اكتشاف الأقسام التي ينبغي تجميعها في دفعة واحدة

ما إذا كان SMT سيكتشف تقسيم الأجزاء الافتراضية ذريًا مع جلب بيانات إضافية وإعداد المراقِبات.