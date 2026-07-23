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هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings، ويجري توليدها تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

shared_merge_tree_activate_coordinated_merges_tasks

يُفعّل إعادة جدولة مهام الدمج المنسّقة. وقد يكون ذلك مفيدًا حتى عندما shared_merge_tree_enable_coordinated_merges=0 لأن هذا سيؤدي إلى تعبئة إحصاءات منسّق الدمج ويساعد في التشغيل البارد.

shared_merge_tree_create_per_replica_metadata_nodes

يُمكّن من إنشاء العقدتَين ‎/metadata و‎ /columns لكل نسخة متماثلة في ZooKeeper. متاح فقط في ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_disable_merges_and_mutations_assignment

إيقاف إسناد عمليات الدمج في shared merge tree. متاح فقط في ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_empty_partition_lifetime

عدد الثواني التي سيُحتفَظ خلالها بالتقسيم في Keeper إذا لم تكن له أي أجزاء.

shared_merge_tree_enable_automatic_empty_partitions_cleanup

يُفعِّل تنظيف إدخالات Keeper الخاصة بالتقسيم الفارغ.

shared_merge_tree_enable_coordinated_merges

يُفعّل استراتيجية عمليات الدمج المنسّقة

shared_merge_tree_enable_keeper_parts_extra_data

يُمكّن من كتابة السمات إلى الأجزاء الافتراضية واعتماد الكتل في Keeper

shared_merge_tree_enable_outdated_parts_check

تمكين التحقق من الأجزاء القديمة. متاح فقط في ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_idle_parts_update_seconds

الفاصل الزمني، بالثواني، لتحديث الأجزاء من دون أن يتم تشغيله بواسطة آلية watch في ZooKeeper ضمن shared merge tree. متاح فقط في ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_inactive_replica_cutoff_seconds

المدة التي تظل خلالها النسخة المتماثلة غير النشطة مأخوذة في الحسبان أثناء التنظيف في الخلفية (OutdatedPartsQuorumThread): ما دامت النسخة المتماثلة غير نشطة لمدة تقل عن هذا العدد من الثواني، فإنها تظل تؤخر إزالة الأجزاء القديمة وحذف mutations المكتملة. وتعني القيمة 0 استخدام القيمة الافتراضية، وهي مهلتا جلسة لـ ZooKeeper. في ClickHouse Cloud فقط

shared_merge_tree_initial_parts_update_backoff_ms

مهلة التراجع الأولية لتحديث الأجزاء. متاح فقط في ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_interserver_http_connection_timeout_ms

مهلات اتصال HTTP بين الخوادم. متاح فقط في ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_interserver_http_timeout_ms

مهلات الاتصال لاتصالات HTTP بين الخوادم. متاح فقط في ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_leader_update_period_random_add_seconds

يضيف قيمة موزعة توزيعًا منتظمًا من 0 إلى x ثانية إلى shared_merge_tree_leader_update_period لتجنب ظاهرة القطيع المندفع. متاح فقط في ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_leader_update_period_seconds

الحد الأقصى للمدة لإعادة التحقق من القائد المسؤول عن تحديث الأجزاء. متاح فقط في ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_max_outdated_parts_to_process_at_once

الحد الأقصى لعدد الأجزاء القديمة التي سيحاول القائد تأكيد إزالتها ضمن طلب HTTP واحد. متاح فقط في ClickHouse Cloud.

shared_merge_tree_max_parts_update_backoff_ms

الحد الأقصى لمدة التراجع عند تحديث الأجزاء. متاح فقط في ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_max_parts_update_leaders_in_total

الحد الأقصى لإجمالي عدد قادة تحديث الأجزاء. متاح فقط في ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_max_parts_update_leaders_per_az

الحد الأقصى لعدد القادة المسؤولين عن تحديث الأجزاء. متوفر فقط في ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_max_replicas_for_parts_deletion

الحد الأقصى لعدد النسخ المتماثلة التي ستشارك في حذف الأجزاء (خيط التنفيذ killer). متاح فقط في ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_max_replicas_to_merge_parts_for_each_parts_range

الحد الأقصى لعدد النسخ المتماثلة التي ستحاول إسناد عمليات دمج يحتمل أن تكون متعارضة (مما يساعد على تجنب التعارضات غير الضرورية في إسناد عمليات الدمج). تعني القيمة 0 أن هذه الميزة معطّلة. هذا الإعداد متاح فقط في ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_max_suspicious_broken_parts

الحد الأقصى للأجزاء المعطوبة في SMT؛ وإذا تجاوز العدد هذا الحد، يُمنع الفصل التلقائي.

shared_merge_tree_max_suspicious_broken_parts_bytes

الحد الأقصى لإجمالي حجم جميع الأجزاء التالفة في SMT. وإذا تجاوز هذا الحد، يُمنع الفصل التلقائي.

shared_merge_tree_memo_ids_remove_timeout_seconds

المدة التي نحتفظ فيها بمعرّفات التذكّر المؤقت لعمليات الإدراج لتجنّب الإجراءات الخاطئة أثناء إعادة محاولات الإدراج. متاح فقط في ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_merge_coordinator_distribution_algorithm

الخوارزمية التي سيستخدمها خيط منسّق الدمج لتوزيع عمليات الدمج بين النسخ المتماثلة

shared_merge_tree_merge_coordinator_election_check_period_ms

الفاصل الزمني بين مرات تشغيل خيط تنفيذ انتخاب منسّق الدمج

shared_merge_tree_merge_coordinator_factor

معامل تغيير مدة تأخير خيط coordinator

shared_merge_tree_merge_coordinator_fetch_fresh_metadata_period_ms

الفاصل الزمني الذي ينبغي أن يتزامن عنده merge coordinator مع ZooKeeper للحصول على بيانات وصفية حديثة

shared_merge_tree_merge_coordinator_max_merge_request_size

عدد عمليات الدمج التي يمكن للمنسّق طلبها من MergerMutator دفعة واحدة

shared_merge_tree_merge_coordinator_max_period_ms

الحد الأقصى للفاصل الزمني بين مرات تشغيل خيط منسق الدمج

shared_merge_tree_merge_coordinator_merges_prepare_count

عدد إدخالات الدمج التي ينبغي أن يُعدّها المنسّق ويوزّعها على العمّال. عند ضبطه على ‘auto’، فإنه يساوي الحد الأقصى لعدد مهام الدمج المسموح بها على نسخة متماثلة واحدة مضروبًا في عدد النسخ المتماثلة النشطة.

shared_merge_tree_merge_coordinator_min_period_ms

الحد الأدنى للفاصل الزمني بين مرات تشغيل خيط الخاصة بـ merge coordinator

shared_merge_tree_merge_worker_fast_timeout_ms

مهلة الانتظار التي يستخدمها خيط عامل الدمج إذا احتاج إلى تحديث حالته بعد تنفيذ إجراء فوري

shared_merge_tree_merge_worker_regular_timeout_ms

الفاصل الزمني بين مرات تشغيل خيط عامل الدمج

shared_merge_tree_outdated_parts_group_size

يحدّد عدد النسخ المتماثلة التي ستكون ضمن مجموعة rendezvous hash نفسها عند تنظيف الأجزاء القديمة. متاح فقط في ClickHouse Cloud.

shared_merge_tree_partitions_hint_ratio_to_reload_merge_pred_for_mutations

سيُعاد تحميل شرط الدمج في مهمة اختيار الدمج/التعديل عندما تكون نسبة <candidate partitions for mutations only (partitions that cannot be merged)>/<candidate partitions for mutations> أعلى من هذا الإعداد. هذا متاح فقط في ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_parts_load_batch_size

عدد مهام جلب البيانات الوصفية للأجزاء التي تُجدوَل في المرة الواحدة. متاح فقط في ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_postpone_next_merge_for_locally_merged_parts_ms

المدة الزمنية للاحتفاظ بجزء مدمج محليًا دون بدء عملية دمج جديدة تتضمن هذا الجزء. يتيح ذلك للنسخ المتماثلة الأخرى فرصة جلب هذا الجزء وبدء عملية الدمج. متاح فقط في ClickHouse Cloud.

shared_merge_tree_postpone_next_merge_for_locally_merged_parts_rows_threshold

الحد الأدنى لحجم الجزء (بعدد الصفوف) لتأجيل إسناد عملية الدمج التالية مباشرةً بعد دمجه محليًا. متاح فقط في ClickHouse Cloud.

shared_merge_tree_range_for_merge_window_size

حجم النافذة (وفق أرقام الـ block) المستخدم لتوزيع إسناد الدمج بين النسخ المتماثلة. وتُسنَد الأجزاء ضمن النافذة نفسها إلى النسخ المتماثلة نفسها. متاح فقط في ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_read_virtual_parts_from_leader

تتم قراءة الأجزاء الافتراضية من القائد عند الإمكان. هذا الإعداد متاح فقط في ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_replica_set_max_lifetime_seconds

مدى تكرار محاولة النسخ المتماثلة تحديث مجموعة النسخ المتماثلة في الخلفية. يُضاف انحراف عشوائي إلى وقت المحاولة التالية بتوزيع منتظم ضمن [0, value] ثانية. استثناء: لا تتبع القيمة = 0 هذه القاعدة؛ إذ يطبّق التنفيذ حدًا أدنى قدره 200 مللي ثانية، ولذلك يُضاف انحراف عشوائي إلى وقت المحاولة التالية ضمن [0, 200] مللي ثانية.

shared_merge_tree_try_fetch_part_in_memory_data_from_replicas

إذا كان مفعّلًا، فستحاول جميع النسخ المتماثلة جلب بيانات الجزء الموجودة في الذاكرة (مثل المفتاح الأساسي، ومعلومات التقسيم، وما إلى ذلك) من النسخ المتماثلة الأخرى التي تتوفر فيها هذه البيانات مسبقًا.

shared_merge_tree_try_fetch_part_in_memory_data_from_replicas_on_startup

إذا كان هذا الخيار مُمكّنًا، فستحاول جميع النسخ المتماثلة عند بدء التشغيل جلب بيانات الأجزاء المخزنة في الذاكرة (مثل المفتاح الأساسي ومعلومات partition وما إلى ذلك) من نسخ متماثلة أخرى تكون هذه البيانات متوفرة فيها بالفعل.

shared_merge_tree_update_replica_flags_delay_ms

الفترة التي ستحاول فيها النسخة المتماثلة إعادة تحميل علاماتها وفقًا للجدولة الخلفية.

shared_merge_tree_use_metadata_hints_cache

يتيح طلب تلميحات ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات من ذاكرة التخزين المؤقت داخل الذاكرة على النُسخ المتماثلة الأخرى. متاح فقط في ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_use_outdated_parts_compact_format

استخدم تنسيق compact للأجزاء القديمة: يقلّل الحمل على Keeper، ويحسّن معالجة الأجزاء القديمة. متاح فقط في ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_use_too_many_parts_count_from_virtual_parts

إذا كان هذا الإعداد مُمكّنًا، فسيعتمد عدّاد Too many parts على البيانات المشتركة في Keeper بدلًا من الحالة المحلية للنسخة المتماثلة. متاح فقط في ClickHouse Cloud

shared_merge_tree_use_zookeeper_connection_pool

عند تمكينه، يستخدم SharedMergeTree إحدى جلسات ZooKeeper المجمّعة على مستوى الخادم.

shared_merge_tree_virtual_parts_discovery_batch

عدد عمليات اكتشاف الأقسام التي ينبغي تجميعها في دفعة واحدة

shared_merge_tree_virtual_parts_partition_atomic_discovery

ما إذا كان SMT سيكتشف تقسيم الأجزاء الافتراضية ذريًا مع جلب بيانات إضافية وإعداد المراقِبات.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦