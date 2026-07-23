OutdatedPartsQuorumThread): ما دامت النسخة المتماثلة غير نشطة لمدة تقل عن هذا العدد من الثواني،
فإنها تظل تؤخر إزالة الأجزاء القديمة وحذف mutations المكتملة. وتعني القيمة 0
استخدام القيمة الافتراضية، وهي مهلتا جلسة لـ ZooKeeper.
في ClickHouse Cloud فقط
مهلة التراجع الأولية لتحديث الأجزاء. متاح فقط في ClickHouse Cloud
مهلات اتصال HTTP بين الخوادم. متاح فقط في ClickHouse Cloud
مهلات الاتصال لاتصالات HTTP بين الخوادم. متاح فقط في ClickHouse
Cloud
يضيف قيمة موزعة توزيعًا منتظمًا من 0 إلى x ثانية إلى
shared_merge_tree_leader_update_period لتجنب ظاهرة
القطيع المندفع. متاح فقط في ClickHouse Cloud
الحد الأقصى للمدة لإعادة التحقق من القائد المسؤول عن تحديث الأجزاء. متاح فقط في
ClickHouse Cloud
الحد الأقصى لعدد الأجزاء القديمة التي سيحاول القائد تأكيد إزالتها ضمن
طلب HTTP واحد. متاح فقط في ClickHouse Cloud.
الحد الأقصى لمدة التراجع عند تحديث الأجزاء. متاح فقط في ClickHouse Cloud
الحد الأقصى لإجمالي عدد قادة تحديث الأجزاء. متاح فقط في ClickHouse Cloud
الحد الأقصى لعدد القادة المسؤولين عن تحديث الأجزاء. متوفر فقط في ClickHouse Cloud
الحد الأقصى لعدد النسخ المتماثلة التي ستشارك في حذف الأجزاء (خيط التنفيذ killer). متاح فقط
في ClickHouse Cloud
الحد الأقصى لعدد النسخ المتماثلة التي ستحاول إسناد عمليات دمج يحتمل أن تكون متعارضة (مما يساعد على تجنب التعارضات غير الضرورية في إسناد عمليات الدمج). تعني القيمة 0 أن هذه الميزة معطّلة. هذا الإعداد متاح فقط في ClickHouse Cloud
الحد الأقصى للأجزاء المعطوبة في SMT؛ وإذا تجاوز العدد هذا الحد، يُمنع الفصل التلقائي.
الحد الأقصى لإجمالي حجم جميع الأجزاء التالفة في SMT. وإذا تجاوز هذا الحد، يُمنع الفصل التلقائي.
المدة التي نحتفظ فيها بمعرّفات التذكّر المؤقت لعمليات الإدراج لتجنّب الإجراءات الخاطئة أثناء
إعادة محاولات الإدراج. متاح فقط في ClickHouse Cloud
الخوارزمية التي سيستخدمها خيط منسّق الدمج لتوزيع عمليات الدمج بين النسخ المتماثلة
الفاصل الزمني بين مرات تشغيل خيط تنفيذ انتخاب منسّق الدمج
معامل تغيير مدة تأخير خيط coordinator
الفاصل الزمني الذي ينبغي أن يتزامن عنده merge coordinator مع ZooKeeper للحصول على بيانات وصفية حديثة
عدد عمليات الدمج التي يمكن للمنسّق طلبها من MergerMutator دفعة واحدة
الحد الأقصى للفاصل الزمني بين مرات تشغيل خيط منسق الدمج
عدد إدخالات الدمج التي ينبغي أن يُعدّها المنسّق ويوزّعها على العمّال.
عند ضبطه على ‘auto’، فإنه يساوي الحد الأقصى لعدد مهام الدمج المسموح بها على نسخة متماثلة واحدة مضروبًا في عدد النسخ المتماثلة النشطة.
الحد الأدنى للفاصل الزمني بين مرات تشغيل خيط الخاصة بـ merge coordinator
مهلة الانتظار التي يستخدمها خيط عامل الدمج إذا احتاج إلى تحديث حالته بعد تنفيذ إجراء فوري
الفاصل الزمني بين مرات تشغيل خيط عامل الدمج
يحدّد عدد النسخ المتماثلة التي ستكون ضمن مجموعة rendezvous hash نفسها عند تنظيف الأجزاء القديمة.
متاح فقط في ClickHouse Cloud.
سيُعاد تحميل شرط الدمج في مهمة اختيار الدمج/التعديل عندما تكون نسبة
<candidate partitions for mutations only (partitions that cannot be merged)>/<candidate partitions for mutations> أعلى من هذا الإعداد. هذا متاح فقط
في ClickHouse Cloud
عدد مهام جلب البيانات الوصفية للأجزاء التي تُجدوَل في المرة الواحدة. متاح فقط في
ClickHouse Cloud
المدة الزمنية للاحتفاظ بجزء مدمج محليًا دون بدء عملية دمج جديدة تتضمن
هذا الجزء. يتيح ذلك للنسخ المتماثلة الأخرى فرصة جلب هذا الجزء وبدء عملية الدمج.
متاح فقط في ClickHouse Cloud.
الحد الأدنى لحجم الجزء (بعدد الصفوف) لتأجيل إسناد عملية الدمج التالية مباشرةً بعد
دمجه محليًا. متاح فقط في ClickHouse Cloud.
حجم النافذة (وفق أرقام الـ block) المستخدم لتوزيع إسناد الدمج بين
النسخ المتماثلة. وتُسنَد الأجزاء ضمن النافذة نفسها إلى النسخ المتماثلة نفسها.
متاح فقط في ClickHouse Cloud
تتم قراءة الأجزاء الافتراضية من القائد عند الإمكان. هذا الإعداد متاح فقط في ClickHouse
Cloud
مدى تكرار محاولة النسخ المتماثلة تحديث مجموعة النسخ المتماثلة في الخلفية. يُضاف انحراف عشوائي إلى وقت المحاولة التالية
بتوزيع منتظم ضمن [0, value] ثانية. استثناء: لا تتبع القيمة = 0 هذه القاعدة؛
إذ يطبّق التنفيذ حدًا أدنى قدره 200 مللي ثانية، ولذلك يُضاف انحراف عشوائي إلى وقت المحاولة التالية ضمن [0, 200] مللي ثانية.
إذا كان مفعّلًا، فستحاول جميع النسخ المتماثلة جلب بيانات الجزء الموجودة في الذاكرة (مثل المفتاح
الأساسي، ومعلومات التقسيم، وما إلى ذلك) من النسخ المتماثلة الأخرى التي تتوفر فيها هذه البيانات مسبقًا.
إذا كان هذا الخيار مُمكّنًا، فستحاول جميع النسخ المتماثلة عند بدء التشغيل جلب بيانات الأجزاء المخزنة في الذاكرة (مثل
المفتاح الأساسي ومعلومات partition وما إلى ذلك) من نسخ متماثلة أخرى تكون هذه البيانات متوفرة فيها بالفعل.
الفترة التي ستحاول فيها النسخة المتماثلة إعادة تحميل علاماتها وفقًا للجدولة الخلفية.
يتيح طلب تلميحات ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات من ذاكرة التخزين المؤقت داخل الذاكرة على النُسخ المتماثلة الأخرى. متاح فقط في ClickHouse Cloud
استخدم تنسيق compact للأجزاء القديمة: يقلّل الحمل على Keeper، ويحسّن
معالجة الأجزاء القديمة. متاح فقط في ClickHouse Cloud
إذا كان هذا الإعداد مُمكّنًا، فسيعتمد عدّاد Too many parts على البيانات المشتركة في Keeper بدلًا من الحالة المحلية للنسخة المتماثلة. متاح فقط في ClickHouse Cloud
عند تمكينه، يستخدم SharedMergeTree إحدى جلسات ZooKeeper المجمّعة على مستوى الخادم.
عدد عمليات اكتشاف الأقسام التي ينبغي تجميعها في دفعة واحدة
ما إذا كان SMT سيكتشف تقسيم الأجزاء الافتراضية ذريًا مع جلب بيانات إضافية وإعداد المراقِبات.