هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

عدد الحاويات المستخدمة في تسلسل البيانات المشتركة بتنسيق JSON داخل الأجزاء المضغوطة. يعمل مع تسلسلي البيانات المشتركة map_with_buckets و advanced . الحد الأقصى المسموح به للقيمة هو 256.

عدد الحاويات المستخدمة في تسلسل البيانات المشتركة بصيغة JSON في الأجزاء الواسعة. يعمل هذا الإعداد مع تسلسلي البيانات المشتركة map_with_buckets و advanced . الحد الأقصى المسموح به هو 256.

إصدار التسلسل للبيانات المشتركة داخل نوع بيانات JSON.

القيم الممكنة:

map - تخزين البيانات المشتركة بتنسيق Map(String, String)

- تخزين البيانات المشتركة بتنسيق map_with_buckets - تخزين البيانات المشتركة في عدة أعمدة منفصلة من Map(String, String) . يساهم استخدام الحاويات في تحسين قراءة المسارات الفردية من البيانات المشتركة.

- تخزين البيانات المشتركة في عدة أعمدة منفصلة من . يساهم استخدام الحاويات في تحسين قراءة المسارات الفردية من البيانات المشتركة. advanced - تسلسل خاص للبيانات المشتركة، صُمم لتحسين قراءة المسارات الفردية من البيانات المشتركة بشكل كبير. لاحظ أن هذا التسلسل يزيد حجم تخزين البيانات المشتركة على القرص لأننا نخزّن قدرًا كبيرًا من المعلومات الإضافية.

map_with_buckets و advanced من خلال الإعدادات object_shared_data_buckets_for_wide_part. يُحدَّد عدد الحاويات لتسلسليمن خلال الإعدادات object_shared_data_buckets_for_compact_part