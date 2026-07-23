Skip to main content
هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

object_shared_data_buckets_for_compact_part

عدد الحاويات المستخدمة في تسلسل البيانات المشتركة بتنسيق JSON داخل الأجزاء المضغوطة. يعمل مع تسلسلي البيانات المشتركة map_with_buckets وadvanced. الحد الأقصى المسموح به للقيمة هو 256.

object_shared_data_buckets_for_wide_part

عدد الحاويات المستخدمة في تسلسل البيانات المشتركة بصيغة JSON في الأجزاء الواسعة. يعمل هذا الإعداد مع تسلسلي البيانات المشتركة map_with_buckets وadvanced. الحد الأقصى المسموح به هو 256.

object_shared_data_serialization_version

إصدار التسلسل للبيانات المشتركة داخل نوع بيانات JSON. القيم الممكنة:
  • map - تخزين البيانات المشتركة بتنسيق Map(String, String)
  • map_with_buckets - تخزين البيانات المشتركة في عدة أعمدة منفصلة من Map(String, String). يساهم استخدام الحاويات في تحسين قراءة المسارات الفردية من البيانات المشتركة.
  • advanced - تسلسل خاص للبيانات المشتركة، صُمم لتحسين قراءة المسارات الفردية من البيانات المشتركة بشكل كبير. لاحظ أن هذا التسلسل يزيد حجم تخزين البيانات المشتركة على القرص لأننا نخزّن قدرًا كبيرًا من المعلومات الإضافية.
يُحدَّد عدد الحاويات لتسلسلي map_with_buckets وadvanced من خلال الإعدادات object_shared_data_buckets_for_compact_part/object_shared_data_buckets_for_wide_part.

object_shared_data_serialization_version_for_zero_level_parts

يتيح هذا الإعداد تحديد إصدار تسلسل مختلف للبيانات المشتركة داخل نوع JSON لأجزاء المستوى الصفري التي يتم إنشاؤها أثناء عمليات الإدراج. يُنصح بعدم استخدام تسلسل البيانات المشتركة advanced لأجزاء المستوى الصفري لأنه قد يزيد وقت الإدراج بشكل ملحوظ.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦