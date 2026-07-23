map_with_buckets و
advanced.
الحد الأقصى المسموح به للقيمة هو 256.
عدد الحاويات المستخدمة في تسلسل البيانات المشتركة بصيغة JSON في الأجزاء الواسعة. يعمل هذا الإعداد مع تسلسلي البيانات المشتركة
map_with_buckets و
advanced.
الحد الأقصى المسموح به هو 256.
إصدار التسلسل للبيانات المشتركة داخل نوع بيانات JSON.
القيم الممكنة:
map- تخزين البيانات المشتركة بتنسيق
Map(String, String)
map_with_buckets- تخزين البيانات المشتركة في عدة أعمدة منفصلة من
Map(String, String). يساهم استخدام الحاويات في تحسين قراءة المسارات الفردية من البيانات المشتركة.
advanced- تسلسل خاص للبيانات المشتركة، صُمم لتحسين قراءة المسارات الفردية من البيانات المشتركة بشكل كبير. لاحظ أن هذا التسلسل يزيد حجم تخزين البيانات المشتركة على القرص لأننا نخزّن قدرًا كبيرًا من المعلومات الإضافية.
map_with_buckets و
advanced من خلال الإعدادات
object_shared_data_buckets_for_compact_part/object_shared_data_buckets_for_wide_part.
يتيح هذا الإعداد تحديد إصدار تسلسل مختلف للبيانات المشتركة
داخل نوع JSON لأجزاء المستوى الصفري التي يتم إنشاؤها أثناء عمليات الإدراج.
يُنصح بعدم استخدام تسلسل البيانات المشتركة
advanced لأجزاء المستوى الصفري لأنه قد يزيد
وقت الإدراج بشكل ملحوظ.