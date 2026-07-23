الحد الأدنى للتأخير المطلق قبل الإغلاق، والتوقف عن خدمة الطلبات، وعدم إرجاع Ok أثناء التحقق من status.
min_absolute_delay_to_close
يسمح هذا بتقليل استهلاك الذاكرة في الجداول التي تحتوي على عدد كبير من الأعمدة، وذلك باستخدام مخازن الكتابة المؤقتة التكيفية. القيم الممكنة:
min_columns_to_activate_adaptive_write_buffer
- 0 - غير محدود
- 1 - ممكّن دائمًا
الحد الأدنى لحجم كتل بيانات غير مضغوطة المطلوبة لتطبيق الضغط عند كتابة العلامة التالية. يمكنك أيضًا تحديد هذا الإعداد ضمن الإعدادات العامة (راجع إعداد min_compress_block_size). تتجاوز القيمة المحددة عند إنشاء الجدول القيمة العامة لهذا الإعداد.
min_compress_block_size
الحد الأدنى المسموح به لحجم حبيبات البيانات، بالبايت. لتوفير وسيلة حماية من إنشاء الجداول عن طريق الخطأ مع قيمة منخفضة جدًا لـ
min_index_granularity_bytes
index_granularity_bytes.
الحد الأدنى لعدد العلامات التي يجب أن يقرأها الاستعلام حتى يُطبَّق الإعداد max_concurrent_queries.
min_marks_to_honor_max_concurrent_queries
القيم الممكنة:
ستظل الاستعلامات مقيَّدة بإعدادات
max_concurrent_queries الأخرى.
- عدد صحيح موجب.
0— معطّل (لا يُطبَّق حد
max_concurrent_queriesعلى أي استعلام).
<min_marks_to_honor_max_concurrent_queries>10</min_marks_to_honor_max_concurrent_queries>
الحد الأدنى لوحدة تخزين البيانات لعملية الدمج المطلوبة لاستخدام واجهة I/O المباشر للوصول إلى قرص التخزين. عند دمج أجزاء البيانات، يحسب ClickHouse إجمالي حجم التخزين لجميع البيانات المطلوب دمجها. إذا تجاوز الحجم
min_merge_bytes_to_use_direct_io
min_merge_bytes_to_use_direct_io بايت، يقرأ ClickHouse البيانات
ويكتبها إلى قرص التخزين باستخدام واجهة I/O المباشر (الخيار
O_DIRECT).
إذا كانت قيمة
min_merge_bytes_to_use_direct_io = 0، فسيتم تعطيل I/O المباشر.
الحد الأدنى لعدد أجزاء البيانات التي يمكن لمحدِّد الدمج اختيارها لدمجها دفعةً واحدة (إعداد مخصّص لمستوى الخبراء، لا تغيّره إذا لم تكن تفهم ما الذي يفعله). 0 - معطّل. يعمل مع محددات الدمج من النوعين Simple وStochasticSimple.
min_parts_to_merge_at_once
احتفظ بهذا العدد التقريبي من آخر السجلات في سجل ZooKeeper، حتى إن كانت متقادمة. لا يؤثر ذلك في عمل الجداول: إذ يُستخدم فقط لتشخيص سجل ZooKeeper قبل تنظيفه. القيم الممكنة:
min_replicated_logs_to_keep
- أي عدد صحيح موجب.