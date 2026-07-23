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هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

min_absolute_delay_to_close

الحد الأدنى للتأخير المطلق قبل الإغلاق، والتوقف عن خدمة الطلبات، وعدم إرجاع Ok أثناء التحقق من status.

min_columns_to_activate_adaptive_write_buffer

يسمح هذا بتقليل استهلاك الذاكرة في الجداول التي تحتوي على عدد كبير من الأعمدة، وذلك باستخدام مخازن الكتابة المؤقتة التكيفية. القيم الممكنة:
  • 0 - غير محدود
  • 1 - ممكّن دائمًا

min_compress_block_size

الحد الأدنى لحجم كتل بيانات غير مضغوطة المطلوبة لتطبيق الضغط عند كتابة العلامة التالية. يمكنك أيضًا تحديد هذا الإعداد ضمن الإعدادات العامة (راجع إعداد min_compress_block_size). تتجاوز القيمة المحددة عند إنشاء الجدول القيمة العامة لهذا الإعداد.

min_index_granularity_bytes

الحد الأدنى المسموح به لحجم حبيبات البيانات، بالبايت. لتوفير وسيلة حماية من إنشاء الجداول عن طريق الخطأ مع قيمة منخفضة جدًا لـ index_granularity_bytes.

min_marks_to_honor_max_concurrent_queries

الحد الأدنى لعدد العلامات التي يجب أن يقرأها الاستعلام حتى يُطبَّق الإعداد max_concurrent_queries.
ستظل الاستعلامات مقيَّدة بإعدادات max_concurrent_queries الأخرى.
القيم الممكنة:
  • عدد صحيح موجب.
  • 0 — معطّل (لا يُطبَّق حد max_concurrent_queries على أي استعلام).
مثال

min_merge_bytes_to_use_direct_io

الحد الأدنى لوحدة تخزين البيانات لعملية الدمج المطلوبة لاستخدام واجهة I/O المباشر للوصول إلى قرص التخزين. عند دمج أجزاء البيانات، يحسب ClickHouse إجمالي حجم التخزين لجميع البيانات المطلوب دمجها. إذا تجاوز الحجم min_merge_bytes_to_use_direct_io بايت، يقرأ ClickHouse البيانات ويكتبها إلى قرص التخزين باستخدام واجهة I/O المباشر (الخيار O_DIRECT). إذا كانت قيمة min_merge_bytes_to_use_direct_io = 0، فسيتم تعطيل I/O المباشر.

min_parts_to_merge_at_once

الحد الأدنى لعدد أجزاء البيانات التي يمكن لمحدِّد الدمج اختيارها لدمجها دفعةً واحدة (إعداد مخصّص لمستوى الخبراء، لا تغيّره إذا لم تكن تفهم ما الذي يفعله). 0 - معطّل. يعمل مع محددات الدمج من النوعين Simple وStochasticSimple.

min_replicated_logs_to_keep

احتفظ بهذا العدد التقريبي من آخر السجلات في سجل ZooKeeper، حتى إن كانت متقادمة. لا يؤثر ذلك في عمل الجداول: إذ يُستخدم فقط لتشخيص سجل ZooKeeper قبل تنظيفه. القيم الممكنة:
  • أي عدد صحيح موجب.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦