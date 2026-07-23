إعدادات جدول MergeTree في ClickHouse ضمن مجموعة min_* المُولَّدة.

هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

الحد الأدنى للتأخير المطلق قبل الإغلاق، والتوقف عن خدمة الطلبات، وعدم إرجاع Ok أثناء التحقق من status.

يسمح هذا بتقليل استهلاك الذاكرة في الجداول التي تحتوي على عدد كبير من الأعمدة، وذلك باستخدام مخازن الكتابة المؤقتة التكيفية.

القيم الممكنة:

0 - غير محدود

1 - ممكّن دائمًا

الحد الأدنى لحجم كتل بيانات غير مضغوطة المطلوبة لتطبيق الضغط عند كتابة العلامة التالية. يمكنك أيضًا تحديد هذا الإعداد ضمن الإعدادات العامة (راجع إعداد min_compress_block_size ). تتجاوز القيمة المحددة عند إنشاء الجدول القيمة العامة لهذا الإعداد.

الحد الأدنى المسموح به لحجم حبيبات البيانات، بالبايت.

لتوفير وسيلة حماية من إنشاء الجداول عن طريق الخطأ مع قيمة منخفضة جدًا لـ index_granularity_bytes .

الحد الأدنى لعدد العلامات التي يجب أن يقرأها الاستعلام حتى يُطبَّق الإعداد max_concurrent_queries

ستظل الاستعلامات مقيَّدة بإعدادات max_concurrent_queries الأخرى.

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب.

0 — معطّل (لا يُطبَّق حد max_concurrent_queries على أي استعلام).

مثال

< min_marks_to_honor_max_concurrent_queries > 10 </ min_marks_to_honor_max_concurrent_queries >

الحد الأدنى لوحدة تخزين البيانات لعملية الدمج المطلوبة لاستخدام واجهة I/O المباشر للوصول إلى قرص التخزين. عند دمج أجزاء البيانات، يحسب ClickHouse إجمالي حجم التخزين لجميع البيانات المطلوب دمجها. إذا تجاوز الحجم min_merge_bytes_to_use_direct_io بايت، يقرأ ClickHouse البيانات ويكتبها إلى قرص التخزين باستخدام واجهة I/O المباشر (الخيار O_DIRECT ). إذا كانت قيمة min_merge_bytes_to_use_direct_io = 0 ، فسيتم تعطيل I/O المباشر.

الحد الأدنى لعدد أجزاء البيانات التي يمكن لمحدِّد الدمج اختيارها لدمجها دفعةً واحدة (إعداد مخصّص لمستوى الخبراء، لا تغيّره إذا لم تكن تفهم ما الذي يفعله). 0 - معطّل. يعمل مع محددات الدمج من النوعين Simple وStochasticSimple.

احتفظ بهذا العدد التقريبي من آخر السجلات في سجل ZooKeeper، حتى إن كانت متقادمة. لا يؤثر ذلك في عمل الجداول: إذ يُستخدم فقط لتشخيص سجل ZooKeeper قبل تنظيفه.

القيم الممكنة: