عندما تكون قيمة هذا الإعداد أكبر من صفر، تبدأ نسخة متماثلة واحدة فقط عملية الدمج فورًا إذا كان الجزء المدموج موجودًا على وحدة التخزين المشتركة.
remote_fs_execute_merges_on_single_replica_time_threshold
القيم الممكنة:
ميزة zero-copy replication ليست جاهزة لبيئات الإنتاج تكون zero-copy replication معطّلة افتراضيًا في ClickHouse الإصدار 22.8 والإصدارات الأحدث.لا يُنصح باستخدام هذه الميزة في بيئات الإنتاج.
- أي عدد صحيح موجب.
قم بتشغيل zero-copy في الوضع المتوافق أثناء عملية التحويل.
remote_fs_zero_copy_path_compatible_mode
مسار ZooKeeper لمعلومات zero-copy غير المرتبطة بأي جدول.