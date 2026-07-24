إعدادات جدول MergeTree في ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة remote_fs_*.

هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من مصدر ClickHouse.

عندما تكون قيمة هذا الإعداد أكبر من صفر، تبدأ نسخة متماثلة واحدة فقط عملية الدمج فورًا إذا كان الجزء المدموج موجودًا على وحدة التخزين المشتركة.

ميزة zero-copy replication ليست جاهزة لبيئات الإنتاج تكون zero-copy replication معطّلة افتراضيًا في ClickHouse الإصدار 22.8 والإصدارات الأحدث. لا يُنصح باستخدام هذه الميزة في بيئات الإنتاج.

القيم الممكنة:

أي عدد صحيح موجب.

قم بتشغيل zero-copy في الوضع المتوافق أثناء عملية التحويل.

مسار ZooKeeper لمعلومات zero-copy غير المرتبطة بأي جدول.