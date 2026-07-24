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هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من مصدر ClickHouse.

remote_fs_execute_merges_on_single_replica_time_threshold

عندما تكون قيمة هذا الإعداد أكبر من صفر، تبدأ نسخة متماثلة واحدة فقط عملية الدمج فورًا إذا كان الجزء المدموج موجودًا على وحدة التخزين المشتركة.
ميزة zero-copy replication ليست جاهزة لبيئات الإنتاج تكون zero-copy replication معطّلة افتراضيًا في ClickHouse الإصدار 22.8 والإصدارات الأحدث.لا يُنصح باستخدام هذه الميزة في بيئات الإنتاج.
القيم الممكنة:
  • أي عدد صحيح موجب.

remote_fs_zero_copy_path_compatible_mode

قم بتشغيل zero-copy في الوضع المتوافق أثناء عملية التحويل.

remote_fs_zero_copy_zookeeper_path

مسار ZooKeeper لمعلومات zero-copy غير المرتبطة بأي جدول.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦