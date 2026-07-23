السماح باستخدام مخازن الكتابة المؤقتة التكيفية أثناء كتابة الأعمدة الفرعية الديناميكية لتقليل استخدام الذاكرة
use_adaptive_write_buffer_for_dynamic_subcolumns
إعداد متقادم، بلا تأثير.
use_async_block_ids_cache
يُفعِّل الوضع المضغوط للتسلسل الثنائي للمميِّزات في نوع البيانات Variant. يتيح هذا الوضع استخدام قدر أقل بكثير من الذاكرة لتخزين المميِّزات في الأجزاء عندما يكون هناك غالبًا متغير واحد فقط أو الكثير من قيم NULL.
use_compact_variant_discriminators_serialization
استخدم دائمًا دقةً ثابتةً للجزء بأكمله. يتيح ذلك ضغط قيم index granularity في الذاكرة. وقد يكون هذا مفيدًا في أحمال العمل الكبيرة جدًا ذات الجداول الضيقة.
use_const_adaptive_granularity
إعداد متقادم، بلا تأثير.
use_metadata_cache
استخدم ذاكرة التخزين المؤقت للفهرس الأساسي بدلاً من الاحتفاظ بجميع الفهارس في الذاكرة. قد يكون ذلك مفيدًا جدًا للجداول الكبيرة جدًا