إعدادات جدول MergeTree في ClickHouse ضمن المجموعة المُنشأة تلقائيًا use_*.

هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

السماح باستخدام مخازن الكتابة المؤقتة التكيفية أثناء كتابة الأعمدة الفرعية الديناميكية لتقليل استخدام الذاكرة

إعداد متقادم، بلا تأثير.

يُفعِّل الوضع المضغوط للتسلسل الثنائي للمميِّزات في نوع البيانات Variant. يتيح هذا الوضع استخدام قدر أقل بكثير من الذاكرة لتخزين المميِّزات في الأجزاء عندما يكون هناك غالبًا متغير واحد فقط أو الكثير من قيم NULL.

استخدم دائمًا دقةً ثابتةً للجزء بأكمله. يتيح ذلك ضغط قيم index granularity في الذاكرة. وقد يكون هذا مفيدًا في أحمال العمل الكبيرة جدًا ذات الجداول الضيقة.

إعداد متقادم، بلا تأثير.

استخدم ذاكرة التخزين المؤقت للفهرس الأساسي بدلاً من الاحتفاظ بجميع الفهارس في الذاكرة. قد يكون ذلك مفيدًا جدًا للجداول الكبيرة جدًا