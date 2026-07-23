Skip to main content
هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

use_adaptive_write_buffer_for_dynamic_subcolumns

السماح باستخدام مخازن الكتابة المؤقتة التكيفية أثناء كتابة الأعمدة الفرعية الديناميكية لتقليل استخدام الذاكرة

use_async_block_ids_cache

إعداد متقادم، بلا تأثير.

use_compact_variant_discriminators_serialization

يُفعِّل الوضع المضغوط للتسلسل الثنائي للمميِّزات في نوع البيانات Variant. يتيح هذا الوضع استخدام قدر أقل بكثير من الذاكرة لتخزين المميِّزات في الأجزاء عندما يكون هناك غالبًا متغير واحد فقط أو الكثير من قيم NULL.

use_const_adaptive_granularity

استخدم دائمًا دقةً ثابتةً للجزء بأكمله. يتيح ذلك ضغط قيم index granularity في الذاكرة. وقد يكون هذا مفيدًا في أحمال العمل الكبيرة جدًا ذات الجداول الضيقة.

use_metadata_cache

إعداد متقادم، بلا تأثير.

use_primary_key_cache

استخدم ذاكرة التخزين المؤقت للفهرس الأساسي بدلاً من الاحتفاظ بجميع الفهارس في الذاكرة. قد يكون ذلك مفيدًا جدًا للجداول الكبيرة جدًا
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦