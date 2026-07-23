القيمة بالثواني، وتُستخدم لحساب تأخير
max_delay_to_insert
INSERT إذا كان
عدد الأجزاء النشطة في partition واحدة يتجاوز
قيمة parts_to_delay_insert.
القيم الممكنة:
- أي عدد صحيح موجب.
INSERT (بالمللي ثانية) باستخدام الصيغة التالية:
على سبيل المثال، إذا كان أحد الأقسام يحتوي على 299 جزءًا نشطًا وكان parts_to_throw_insert = 300، وparts_to_delay_insert = 150، وmax_delay_to_insert = 1، فإن
max_k = parts_to_throw_insert - parts_to_delay_insert
k = 1 + parts_count_in_partition - parts_to_delay_insert
delay_milliseconds = pow(max_delay_to_insert * 1000, k / max_k)
INSERT
يتأخر لمدة
pow( 1 * 1000, (1 + 299 - 150) / (300 - 150) ) = 1000
مللي ثانية.
ابتداءً من الإصدار 23.1، تغيّرت الصيغة إلى:
على سبيل المثال، إذا كان أحد الأقسام يحتوي على 224 جزءًا نشطًا وكان parts_to_throw_insert = 300، وparts_to_delay_insert = 150، وmax_delay_to_insert = 1، وmin_delay_to_insert_ms = 10، فسيُؤخَّر
allowed_parts_over_threshold = parts_to_throw_insert - parts_to_delay_insert
parts_over_threshold = parts_count_in_partition - parts_to_delay_insert + 1
delay_milliseconds = max(min_delay_to_insert_ms, (max_delay_to_insert * 1000)
* parts_over_threshold / allowed_parts_over_threshold)
INSERT لمدة
max( 10, 1 * 1000 * (224 - 150 + 1) / (300 - 150) ) = 500 مللي ثانية.
الحد الأقصى لتأخير جدول MergeTree الخاضع لعمليات mutation، بالمللي ثانية، إذا كان هناك عدد كبير من عمليات mutation غير المكتملة