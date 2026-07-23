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هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings، وتُولَّد تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

max_delay_to_insert

القيمة بالثواني، وتُستخدم لحساب تأخير INSERT إذا كان عدد الأجزاء النشطة في partition واحدة يتجاوز قيمة parts_to_delay_insert. القيم الممكنة:
  • أي عدد صحيح موجب.
يُحسب تأخير INSERT (بالمللي ثانية) باستخدام الصيغة التالية:
على سبيل المثال، إذا كان أحد الأقسام يحتوي على 299 جزءًا نشطًا وكان parts_to_throw_insert = 300، وparts_to_delay_insert = 150، وmax_delay_to_insert = 1، فإن INSERT يتأخر لمدة pow( 1 * 1000, (1 + 299 - 150) / (300 - 150) ) = 1000 مللي ثانية. ابتداءً من الإصدار 23.1، تغيّرت الصيغة إلى:
على سبيل المثال، إذا كان أحد الأقسام يحتوي على 224 جزءًا نشطًا وكان parts_to_throw_insert = 300، وparts_to_delay_insert = 150، وmax_delay_to_insert = 1، وmin_delay_to_insert_ms = 10، فسيُؤخَّر INSERT لمدة max( 10, 1 * 1000 * (224 - 150 + 1) / (300 - 150) ) = 500 مللي ثانية.

max_delay_to_mutate_ms

الحد الأقصى لتأخير جدول MergeTree الخاضع لعمليات mutation، بالمللي ثانية، إذا كان هناك عدد كبير من عمليات mutation غير المكتملة
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦