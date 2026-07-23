هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، وتُولَّد تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

INSERT إذا كان عدد الأجزاء النشطة في partition واحدة يتجاوز قيمة القيمة بالثواني، وتُستخدم لحساب تأخيرإذا كان عدد الأجزاء النشطة في partition واحدة يتجاوز قيمة parts_to_delay_insert

القيم الممكنة:

أي عدد صحيح موجب.

يُحسب تأخير INSERT (بالمللي ثانية) باستخدام الصيغة التالية:

max_k = parts_to_throw_insert - parts_to_delay_insert k = 1 + parts_count_in_partition - parts_to_delay_insert delay_milliseconds = pow(max_delay_to_insert * 1000, k / max_k)

على سبيل المثال، إذا كان أحد الأقسام يحتوي على 299 جزءًا نشطًا وكان parts_to_throw_insert = 300، وparts_to_delay_insert = 150، وmax_delay_to_insert = 1، فإن INSERT يتأخر لمدة pow( 1 * 1000, (1 + 299 - 150) / (300 - 150) ) = 1000 مللي ثانية.

ابتداءً من الإصدار 23.1، تغيّرت الصيغة إلى:

allowed_parts_over_threshold = parts_to_throw_insert - parts_to_delay_insert parts_over_threshold = parts_count_in_partition - parts_to_delay_insert + 1 delay_milliseconds = max(min_delay_to_insert_ms, (max_delay_to_insert * 1000) * parts_over_threshold / allowed_parts_over_threshold)

على سبيل المثال، إذا كان أحد الأقسام يحتوي على 224 جزءًا نشطًا وكان parts_to_throw_insert = 300، وparts_to_delay_insert = 150، وmax_delay_to_insert = 1، وmin_delay_to_insert_ms = 10، فسيُؤخَّر INSERT لمدة max( 10, 1 * 1000 * (224 - 150 + 1) / (300 - 150) ) = 500 مللي ثانية.

الحد الأقصى لتأخير جدول MergeTree الخاضع لعمليات mutation، بالمللي ثانية، إذا كان هناك عدد كبير من عمليات mutation غير المكتملة