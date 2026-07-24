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هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

allow_experimental_replacing_merge_with_cleanup

السماح بعمليات دمج CLEANUP التجريبية لمحرك ReplacingMergeTree مع العمود is_deleted. عند تفعيله، يتيح ذلك استخدام OPTIMIZE ... FINAL CLEANUP يدويًا لدمج جميع الأجزاء في قسم إلى جزء واحد وإزالة أي صفوف محذوفة. كما يتيح أيضًا تمكين تنفيذ عمليات الدمج هذه تلقائيًا في الخلفية باستخدام الإعدادات min_age_to_force_merge_seconds، min_age_to_force_merge_on_partition_only و enable_replacing_merge_with_cleanup_for_min_age_to_force_merge.

allow_experimental_reverse_key

إعداد متقادم، لا تأثير له.

allow_experimental_text_index_phrase_search

يسمح بإنشاء فهارس نصية باستخدام الوسيط التجريبي support_phrase_search، الذي يخزّن مواضع الرموز لدعم المطابقة الدقيقة للعبارات.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦