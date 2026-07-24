إعدادات جداول MergeTree في ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة allow_experimental_*.

هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

السماح بعمليات دمج CLEANUP التجريبية لمحرك ReplacingMergeTree مع العمود is_deleted . عند تفعيله، يتيح ذلك استخدام OPTIMIZE ... FINAL CLEANUP يدويًا لدمج جميع الأجزاء في قسم إلى جزء واحد وإزالة أي صفوف محذوفة.

كما يتيح أيضًا تمكين تنفيذ عمليات الدمج هذه تلقائيًا في الخلفية باستخدام الإعدادات min_age_to_force_merge_seconds ، min_age_to_force_merge_on_partition_only و enable_replacing_merge_with_cleanup_for_min_age_to_force_merge .

إعداد متقادم، لا تأثير له.