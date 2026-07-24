السماح بعمليات دمج CLEANUP التجريبية لمحرك ReplacingMergeTree مع العمود
allow_experimental_replacing_merge_with_cleanup
is_deleted. عند تفعيله، يتيح ذلك استخدام
OPTIMIZE ... FINAL CLEANUP يدويًا
لدمج جميع الأجزاء في قسم إلى جزء واحد وإزالة أي
صفوف محذوفة.
كما يتيح أيضًا تمكين تنفيذ عمليات الدمج هذه تلقائيًا في الخلفية
باستخدام الإعدادات
min_age_to_force_merge_seconds،
min_age_to_force_merge_on_partition_only و
enable_replacing_merge_with_cleanup_for_min_age_to_force_merge.
إعداد متقادم، لا تأثير له.
allow_experimental_reverse_key
يسمح بإنشاء فهارس نصية باستخدام الوسيط التجريبي
allow_experimental_text_index_phrase_search
support_phrase_search،
الذي يخزّن مواضع الرموز لدعم المطابقة الدقيقة للعبارات.