إعدادات جدول MergeTree في ClickHouse ضمن مجموعة parts_to_* المُولَّدة.

هذه الإعدادات متوفرة في system.merge_tree_settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

إذا تجاوز عدد الأجزاء النشطة في قسم واحد القيمة parts_to_delay_insert ، تُبطَّأ عملية INSERT عمدًا.

القيم الممكنة:

أي عدد صحيح موجب.

يطيل ClickHouse تنفيذ INSERT عمدًا (بإضافة ‘sleep’) لكي تتمكن عملية الدمج في الخلفية من دمج الأجزاء بمعدل أسرع من معدل إضافتها.

إذا تجاوز عدد الأجزاء النشطة في قسم واحد القيمة parts_to_throw_insert ، فستتم مقاطعة INSERT مع الاستثناء Too many parts (N). Merges are processing significantly slower than inserts .

القيم الممكنة:

أي عدد صحيح موجب.

SELECT ، من الضروري تقليل عدد الأجزاء التي تُعالَج إلى الحد الأدنى. راجع لتحقيق أقصى أداء لاستعلامات، من الضروري تقليل عدد الأجزاء التي تُعالَج إلى الحد الأدنى. راجع Merge Tree