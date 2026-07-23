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هذه الإعدادات متوفرة في system.merge_tree_settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

parts_to_delay_insert

إذا تجاوز عدد الأجزاء النشطة في قسم واحد القيمة parts_to_delay_insert، تُبطَّأ عملية INSERT عمدًا. القيم الممكنة:
  • أي عدد صحيح موجب.
يطيل ClickHouse تنفيذ INSERT عمدًا (بإضافة ‘sleep’) لكي تتمكن عملية الدمج في الخلفية من دمج الأجزاء بمعدل أسرع من معدل إضافتها.

parts_to_throw_insert

إذا تجاوز عدد الأجزاء النشطة في قسم واحد القيمة parts_to_throw_insert، فستتم مقاطعة INSERT مع الاستثناء Too many parts (N). Merges are processing significantly slower than inserts. القيم الممكنة:
  • أي عدد صحيح موجب.
لتحقيق أقصى أداء لاستعلامات SELECT، من الضروري تقليل عدد الأجزاء التي تُعالَج إلى الحد الأدنى. راجع Merge Tree. قبل الإصدار 23.6، كان هذا الإعداد مضبوطًا على 300. يمكنك تعيين قيمة أعلى مختلفة، ما يقلل من احتمال ظهور الخطأ Too many parts، لكن في الوقت نفسه قد يتراجع أداء SELECT. كذلك، في حال وجود مشكلة في عمليات الدمج (على سبيل المثال، بسبب عدم كفاية مساحة القرص) فستلاحظها متأخرًا مقارنةً بما لو استخدمت القيمة الأصلية 300.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦