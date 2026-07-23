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هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings، وهي مولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

exclude_deleted_rows_for_part_size_in_merge

إذا كان هذا الإعداد مُمكّنًا، فسيُستخدم الحجم الفعلي التقديري لأجزاء البيانات (أي باستثناء الصفوف التي حُذفت باستخدام DELETE FROM) عند اختيار الأجزاء المطلوب دمجها. لاحظ أن هذا السلوك لا يُفعَّل إلا لأجزاء البيانات المتأثرة بـ DELETE FROM الذي نُفِّذ بعد تمكين هذا الإعداد. القيم الممكنة:
  • true
  • false
انظر أيضًا

exclude_materialize_skip_indexes_on_merge

يستبعد من الإنشاء والتخزين أثناء عمليات الدمج قائمة فهارس التخطي المحددة والمفصولة بفواصل. لا يكون لذلك أي تأثير إذا كانت materialize_skip_indexes_on_merge تساوي false. ستظل فهارس التخطي المستبعدة تُنشأ وتُخزَّن عبر استعلام MATERIALIZE INDEX صريح أو أثناء عمليات INSERT، وذلك بحسب إعداد الجلسة materialize_skip_indexes_on_insert. مثال:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦