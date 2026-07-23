إذا كان هذا الإعداد مُمكّنًا، فسيُستخدم الحجم الفعلي التقديري لأجزاء البيانات (أي باستثناء الصفوف التي حُذفت باستخدام
exclude_deleted_rows_for_part_size_in_merge
DELETE FROM) عند اختيار
الأجزاء المطلوب دمجها. لاحظ أن هذا السلوك لا يُفعَّل إلا لأجزاء البيانات
المتأثرة بـ
DELETE FROM الذي نُفِّذ بعد تمكين هذا الإعداد.
القيم الممكنة:
true
false
يستبعد من الإنشاء والتخزين أثناء عمليات الدمج قائمة فهارس التخطي المحددة والمفصولة بفواصل. لا يكون لذلك أي تأثير إذا كانت materialize_skip_indexes_on_merge تساوي false. ستظل فهارس التخطي المستبعدة تُنشأ وتُخزَّن عبر استعلام MATERIALIZE INDEX صريح أو أثناء عمليات INSERT، وذلك بحسب إعداد الجلسة materialize_skip_indexes_on_insert. مثال:
exclude_materialize_skip_indexes_on_merge
CREATE TABLE tab
(
a UInt64,
b UInt64,
INDEX idx_a a TYPE minmax,
INDEX idx_b b TYPE set(3)
)
ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple() SETTINGS exclude_materialize_skip_indexes_on_merge = 'idx_a';
INSERT INTO tab SELECT number, number / 50 FROM numbers(100); -- setting has no effect on INSERTs
-- idx_a will be excluded from update during background or explicit merge via OPTIMIZE TABLE FINAL
-- can exclude multiple indexes by providing a list
ALTER TABLE tab MODIFY SETTING exclude_materialize_skip_indexes_on_merge = 'idx_a, idx_b';
-- default setting, no indexes excluded from being updated during merge
ALTER TABLE tab MODIFY SETTING exclude_materialize_skip_indexes_on_merge = '';