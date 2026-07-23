هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من شيفرة ClickHouse المصدرية.

هذا قرص خاص بالجدول؛ ويجب أن يشير المسار/نقطة النهاية إلى بيانات الجدول، لا إلى بيانات قاعدة البيانات. ولا يمكن ضبطه إلا لـ s3_plain/s3_plain_rewritable/web.

إذا ضُبطت هذه القيمة على true، فسيكون الجدول في وضع القراءة فقط ولن يُجري أي تعديلات على القرص.

تُرفض جميع العمليات المباشرة التي من شأنها تعديل الجدول: عمليات الإدراج، وعمليات mutation، و OPTIMIZE ، وأوامر partition التي تُعدّل البيانات ( ATTACH / MOVE / DROP / DROP DETACHED / FETCH / REPLACE PARTITION ، وكذلك MOVE PARTITION ... TO TABLE التي تستهدف هذا الجدول). أما العمليات التي لا تعدّل بيانات الجدول، مثل FREEZE / UNFREEZE و FORGET PARTITION ، فتبقى مسموحًا بها.

ولا تُجدول أي مهام في الخلفية أيضًا: إذ تُعطَّل عمليات merge العادية، وعمليات merge الخاصة بـ TTL ( DELETE / MOVE /إعادة الضغط)، وعمليات merge لإعادة الضغط، وعمليات mutation في الخلفية، وعمليات نقل part في الخلفية. ونتيجة لذلك، فإن الجدول الذي يحتوي على TTL لن يعود يستعيد بياناته منتهية الصلاحية أو ينقلها ما دام هذا الإعداد مُمكّنًا.