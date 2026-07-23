الحد الأقصى لعدد أوامر mutation التي يمكن دمجها وتنفيذها معًا ضمن إدخال MUTATE_PART واحد (0 تعني عدم وجود حد أقصى)
replicated_max_mutations_in_one_entry
إعداد متقادم، لا تأثير له.
replicated_max_parallel_fetches
إعداد متقادم، وليس له أي تأثير.
replicated_max_parallel_fetches_for_host
إعداد متقادم، لا تأثير له.
replicated_max_parallel_fetches_for_table
إعداد متقادم، ولا يؤدي أي وظيفة.
replicated_max_parallel_sends
إعداد متقادم، وليس له أي تأثير.
replicated_max_parallel_sends_for_table
إذا كانت نسبة الأجزاء الخاطئة إلى إجمالي عدد الأجزاء أقل من هذا الحد - فسيُسمح بالبدء. القيم الممكنة:
replicated_max_ratio_of_wrong_parts
- Float, 0.0 - 1.0