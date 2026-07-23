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هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

replicated_max_mutations_in_one_entry

الحد الأقصى لعدد أوامر mutation التي يمكن دمجها وتنفيذها معًا ضمن إدخال MUTATE_PART واحد (0 تعني عدم وجود حد أقصى)

replicated_max_parallel_fetches

إعداد متقادم، لا تأثير له.

replicated_max_parallel_fetches_for_host

إعداد متقادم، وليس له أي تأثير.

replicated_max_parallel_fetches_for_table

إعداد متقادم، لا تأثير له.

replicated_max_parallel_sends

إعداد متقادم، ولا يؤدي أي وظيفة.

replicated_max_parallel_sends_for_table

إعداد متقادم، وليس له أي تأثير.

replicated_max_ratio_of_wrong_parts

إذا كانت نسبة الأجزاء الخاطئة إلى إجمالي عدد الأجزاء أقل من هذا الحد - فسيُسمح بالبدء. القيم الممكنة:
  • Float, 0.0 - 1.0
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦