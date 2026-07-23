إعدادات جدول MergeTree ضمن المجموعة المُولَّدة replicated_max_*.

هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

الحد الأقصى لعدد أوامر mutation التي يمكن دمجها وتنفيذها معًا ضمن إدخال MUTATE_PART واحد (0 تعني عدم وجود حد أقصى)

إعداد متقادم، لا تأثير له.

إعداد متقادم، وليس له أي تأثير.

إعداد متقادم، لا تأثير له.

إعداد متقادم، ولا يؤدي أي وظيفة.

إعداد متقادم، وليس له أي تأثير.

إذا كانت نسبة الأجزاء الخاطئة إلى إجمالي عدد الأجزاء أقل من هذا الحد - فسيُسمح بالبدء.

القيم الممكنة: