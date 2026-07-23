المعامل المستخدم في الاستراتيجيتين
map_buckets_coefficient
sqrt و
linear ضمن map_buckets_strategy لحساب عدد الحاويات استنادًا إلى متوسط حجم الخريطة.
بالنسبة إلى استراتيجية
sqrt:
round(map_buckets_coefficient * sqrt(avg_map_size)).
بالنسبة إلى استراتيجية
linear:
round(map_buckets_coefficient * avg_map_size).
يُتجاهل هذا الإعداد عندما تكون
map_buckets_strategy هي
constant.
الحد الأدنى لمتوسط حجم Map (عدد المفاتيح لكل صف) اللازم لتطبيق تسلسل
map_buckets_min_avg_size
with_buckets.
إذا كان متوسط حجم Map أقل من هذه القيمة، فستُستخدم حاوية واحدة فقط بغض النظر عن إعدادات الحاويات الأخرى.
تؤدي القيمة
0 إلى تعطيل هذه العتبة وتطبيق استراتيجية التقسيم إلى حاويات دائمًا.
يفيد هذا الإعداد في تجنّب الكلفة الإضافية للتسلسل المعتمد على الحاويات مع قيم Map الصغيرة، حيث تكون الفائدة منه محدودة.
يتحكم هذا الإعداد في استراتيجية اختيار عدد الحاويات في تسلسل
map_buckets_strategy
with_buckets من نوع
Map استنادًا إلى متوسط حجم الخريطة.
القيم الممكنة:
- constant — استخدم دائمًا max_buckets_in_map كعدد الحاويات، بغض النظر عن متوسط حجم الخريطة.
- sqrt — استخدم
round(map_buckets_coefficient * sqrt(avg_map_size))كعدد الحاويات، مقيَّدًا ضمن
[1, max_buckets_in_map].
- linear — استخدم
round(map_buckets_coefficient * avg_map_size)كعدد الحاويات، مقيَّدًا ضمن
[1, max_buckets_in_map].