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هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

map_buckets_coefficient

المعامل المستخدم في الاستراتيجيتين sqrt وlinear ضمن map_buckets_strategy لحساب عدد الحاويات استنادًا إلى متوسط حجم الخريطة. بالنسبة إلى استراتيجية sqrt: ‏round(map_buckets_coefficient * sqrt(avg_map_size)). بالنسبة إلى استراتيجية linear: ‏round(map_buckets_coefficient * avg_map_size). يُتجاهل هذا الإعداد عندما تكون map_buckets_strategy هي constant.

map_buckets_min_avg_size

الحد الأدنى لمتوسط حجم Map (عدد المفاتيح لكل صف) اللازم لتطبيق تسلسل with_buckets. إذا كان متوسط حجم Map أقل من هذه القيمة، فستُستخدم حاوية واحدة فقط بغض النظر عن إعدادات الحاويات الأخرى. تؤدي القيمة 0 إلى تعطيل هذه العتبة وتطبيق استراتيجية التقسيم إلى حاويات دائمًا. يفيد هذا الإعداد في تجنّب الكلفة الإضافية للتسلسل المعتمد على الحاويات مع قيم Map الصغيرة، حيث تكون الفائدة منه محدودة.

map_buckets_strategy

يتحكم هذا الإعداد في استراتيجية اختيار عدد الحاويات في تسلسل with_buckets من نوع Map استنادًا إلى متوسط حجم الخريطة. القيم الممكنة:
  • constant — استخدم دائمًا max_buckets_in_map كعدد الحاويات، بغض النظر عن متوسط حجم الخريطة.
  • sqrt — استخدم round(map_buckets_coefficient * sqrt(avg_map_size)) كعدد الحاويات، مقيَّدًا ضمن [1, max_buckets_in_map].
  • linear — استخدم round(map_buckets_coefficient * avg_map_size) كعدد الحاويات، مقيَّدًا ضمن [1, max_buckets_in_map].
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦