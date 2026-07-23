هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

sqrt و linear ضمن sqrt : ‏ round(map_buckets_coefficient * sqrt(avg_map_size)) . بالنسبة إلى استراتيجية linear : ‏ round(map_buckets_coefficient * avg_map_size) . يُتجاهل هذا الإعداد عندما تكون map_buckets_strategy هي constant . المعامل المستخدم في الاستراتيجيتينضمن map_buckets_strategy لحساب عدد الحاويات استنادًا إلى متوسط حجم الخريطة. بالنسبة إلى استراتيجية: ‏. بالنسبة إلى استراتيجية: ‏. يُتجاهل هذا الإعداد عندما تكونهي

الحد الأدنى لمتوسط حجم Map (عدد المفاتيح لكل صف) اللازم لتطبيق تسلسل with_buckets . إذا كان متوسط حجم Map أقل من هذه القيمة، فستُستخدم حاوية واحدة فقط بغض النظر عن إعدادات الحاويات الأخرى. تؤدي القيمة 0 إلى تعطيل هذه العتبة وتطبيق استراتيجية التقسيم إلى حاويات دائمًا. يفيد هذا الإعداد في تجنّب الكلفة الإضافية للتسلسل المعتمد على الحاويات مع قيم Map الصغيرة، حيث تكون الفائدة منه محدودة.

يتحكم هذا الإعداد في استراتيجية اختيار عدد الحاويات في تسلسل with_buckets من نوع Map استنادًا إلى متوسط حجم الخريطة.

القيم الممكنة: