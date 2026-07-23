إعدادات جدول MergeTree في ClickHouse ضمن مجموعة cache_populated_by_fetch_* المُولَّدة.

هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، وهي مُنشأة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

ينطبق هذا الإعداد فقط على ClickHouse Cloud.

عندما يكون cache_populated_by_fetch معطّلًا (وهو الإعداد الافتراضي)، لا تُحمَّل أجزاء البيانات الجديدة إلى ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات إلا عند تشغيل استعلام يتطلب هذه الأجزاء.

أما إذا كان مُمكّنًا، فإن cache_populated_by_fetch يتسبب في تحميل جميع العُقد أجزاء البيانات الجديدة من التخزين إلى ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات الخاصة بها من دون الحاجة إلى استعلام لتحفيز هذا الإجراء.

انظر أيضًا

ينطبق هذا الإعداد فقط على ClickHouse Cloud.