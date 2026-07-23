cache_populated_by_fetch
عندما يكون
ينطبق هذا الإعداد فقط على ClickHouse Cloud.
cache_populated_by_fetch معطّلًا (وهو الإعداد الافتراضي)، لا تُحمَّل
أجزاء البيانات الجديدة إلى ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات إلا عند تشغيل استعلام
يتطلب هذه الأجزاء.
أما إذا كان مُمكّنًا، فإن
cache_populated_by_fetch يتسبب في تحميل جميع العُقد
أجزاء البيانات الجديدة من التخزين إلى ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات الخاصة بها
من دون الحاجة إلى استعلام لتحفيز هذا الإجراء.
انظر أيضًا
cache_populated_by_fetch_filename_regexp
إذا لم تكن القيمة فارغة، فستُحمَّل مسبقًا إلى ذاكرة التخزين المؤقت فقط الملفات التي تطابق هذا التعبير النمطي بعد الجلب (إذا كان
ينطبق هذا الإعداد فقط على ClickHouse Cloud.
cache_populated_by_fetch مُمكّنًا).