إعداد متقادم، بلا أي تأثير.
check_delay_period
يُمكّن التحقق عند إنشاء الجدول من صحة نوع بيانات العمود المستخدم لأخذ العينات أو تعبير أخذ العينات. يجب أن يكون نوع البيانات أحد أنواع الأعداد الصحيحة غير الموقعة:
check_sample_column_is_correct
UInt8،
UInt16،
UInt32،
UInt64.
القيم الممكنة:
true— يكون التحقق مُمكّنًا.
false— يكون التحقق معطّلًا عند إنشاء الجدول.
true.
بشكل افتراضي، يتحقق خادم ClickHouse عند إنشاء الجدول من نوع بيانات
العمود المستخدم لأخذ العينات أو تعبير أخذ العينات. إذا كانت لديك بالفعل جداول تحتوي
على تعبيرات أخذ عينات غير صحيحة ولا تريد أن يثير الخادم استثناءً
أثناء بدء التشغيل، فاضبط
check_sample_column_is_correct على
false.