إعدادات جدول MergeTree في ClickHouse ضمن مجموعة check_* المُولَّدة.

هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

إعداد متقادم، بلا أي تأثير.

UInt8 ، UInt16 ، UInt32 ، UInt64 . يُمكّن التحقق عند إنشاء الجدول من صحة نوع بيانات العمود المستخدم لأخذ العينات أو تعبير أخذ العينات. يجب أن يكون نوع البيانات أحد أنواع الأعداد الصحيحة غير الموقعة:

القيم الممكنة:

true — يكون التحقق مُمكّنًا.

— يكون التحقق مُمكّنًا. false — يكون التحقق معطّلًا عند إنشاء الجدول.

القيمة الافتراضية: true .