تتوفر هذه الإعدادات في system.merge_tree_settings ، وقد أُنشئت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

إعداد مهمل، ولا تأثير له.

يُمكّن من كتابة علامات لكل تدفق فرعي بدلًا من كل عمود في الأجزاء المدمجة. ويتيح ذلك قراءة الأعمدة الفرعية الفردية من جزء البيانات بكفاءة.

على سبيل المثال، يُسلسَل العمود t Tuple(a String, b UInt32, c Array(Nullable(UInt32))) إلى التدفقات الفرعية التالية:

t.a لبيانات String الخاصة بعنصر Tuple a

لبيانات String الخاصة بعنصر Tuple t.b لبيانات UInt32 الخاصة بعنصر Tuple b

لبيانات UInt32 الخاصة بعنصر Tuple t.c.size0 لأحجام المصفوفة الخاصة بعنصر Tuple c

لأحجام المصفوفة الخاصة بعنصر Tuple t.c.null لخريطة NULL لعناصر المصفوفة المتداخلة الخاصة بعنصر Tuple c

لخريطة NULL لعناصر المصفوفة المتداخلة الخاصة بعنصر Tuple t.c لبيانات UInt32 لعناصر المصفوفة المتداخلة الخاصة بعنصر Tuple c