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تتوفر هذه الإعدادات في system.merge_tree_settings، وقد أُنشئت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

write_final_mark

إعداد مهمل، ولا تأثير له.

write_marks_for_substreams_in_compact_parts

يُمكّن من كتابة علامات لكل تدفق فرعي بدلًا من كل عمود في الأجزاء المدمجة. ويتيح ذلك قراءة الأعمدة الفرعية الفردية من جزء البيانات بكفاءة. على سبيل المثال، يُسلسَل العمود t Tuple(a String, b UInt32, c Array(Nullable(UInt32))) إلى التدفقات الفرعية التالية:
  • t.a لبيانات String الخاصة بعنصر Tuple a
  • t.b لبيانات UInt32 الخاصة بعنصر Tuple b
  • t.c.size0 لأحجام المصفوفة الخاصة بعنصر Tuple c
  • t.c.null لخريطة NULL لعناصر المصفوفة المتداخلة الخاصة بعنصر Tuple c
  • t.c لبيانات UInt32 لعناصر المصفوفة المتداخلة الخاصة بعنصر Tuple c
عند تمكين هذا الإعداد، سنكتب علامة لكل واحد من هذه التدفقات الفرعية الخمسة، ما يعني أننا سنتمكن من قراءة بيانات كل تدفق فرعي على حدة من الحبيبة عند الحاجة. على سبيل المثال، إذا أردنا قراءة العمود الفرعي t.c فسنقرأ فقط بيانات التدفقات الفرعية t.c.size0 وt.c.null وt.c ولن نقرأ بيانات من التدفقات الفرعية t.a وt.b. وعند تعطيل هذا الإعداد، سنكتب علامة للعمود ذي المستوى الأعلى t فقط، ما يعني أننا سنقرأ دائمًا بيانات العمود بالكامل من الحبيبة، حتى إذا كنا نحتاج فقط إلى بيانات بعض التدفقات الفرعية.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦