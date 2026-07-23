إعداد مهمل، ولا تأثير له.
write_final_mark
يُمكّن من كتابة علامات لكل تدفق فرعي بدلًا من كل عمود في الأجزاء المدمجة. ويتيح ذلك قراءة الأعمدة الفرعية الفردية من جزء البيانات بكفاءة. على سبيل المثال، يُسلسَل العمود
write_marks_for_substreams_in_compact_parts
t Tuple(a String, b UInt32, c Array(Nullable(UInt32))) إلى التدفقات الفرعية التالية:
t.aلبيانات String الخاصة بعنصر Tuple
a
t.bلبيانات UInt32 الخاصة بعنصر Tuple
b
t.c.size0لأحجام المصفوفة الخاصة بعنصر Tuple
c
t.c.nullلخريطة NULL لعناصر المصفوفة المتداخلة الخاصة بعنصر Tuple
c
t.cلبيانات UInt32 لعناصر المصفوفة المتداخلة الخاصة بعنصر Tuple
c
t.c فسنقرأ فقط بيانات
التدفقات الفرعية
t.c.size0 و
t.c.null و
t.c ولن نقرأ بيانات من التدفقات الفرعية
t.a و
t.b. وعند تعطيل هذا الإعداد،
سنكتب علامة للعمود ذي المستوى الأعلى
t فقط، ما يعني أننا سنقرأ دائمًا بيانات العمود بالكامل من الحبيبة، حتى إذا كنا نحتاج فقط إلى بيانات بعض التدفقات الفرعية.