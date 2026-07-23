حجم كتلة الضغط للمفتاح الأساسي، وهو الحجم الفعلي للكتلة المطلوب ضغطها.
ترميز الضغط المستخدم للمفتاح الأساسي، إذ إن المفتاح الأساسي صغير بما يكفي ويكون مخزّنًا مؤقتًا، لذا فإن الضغط الافتراضي هو ZSTD(3).
primary_key_compression_codec
حمّل المفتاح الأساسي في الذاكرة عند أول استخدام بدلًا من تحميله عند تهيئة الجدول. يمكن أن يوفّر ذلك الذاكرة عند وجود عدد كبير من الجداول.
primary_key_lazy_load
إذا تغيّرت قيمة أحد أعمدة المفتاح الأساسي في جزء البيانات في ما لا يقل عن هذه النسبة من الحالات، فتخطَّ تحميل الأعمدة التالية إلى الذاكرة. يتيح ذلك تقليل استخدام الذاكرة من خلال عدم تحميل الأعمدة غير المفيدة من المفتاح الأساسي.