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هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

primary_key_compress_block_size

حجم كتلة الضغط للمفتاح الأساسي، وهو الحجم الفعلي للكتلة المطلوب ضغطها.

primary_key_compression_codec

ترميز الضغط المستخدم للمفتاح الأساسي، إذ إن المفتاح الأساسي صغير بما يكفي ويكون مخزّنًا مؤقتًا، لذا فإن الضغط الافتراضي هو ZSTD(3).

primary_key_lazy_load

حمّل المفتاح الأساسي في الذاكرة عند أول استخدام بدلًا من تحميله عند تهيئة الجدول. يمكن أن يوفّر ذلك الذاكرة عند وجود عدد كبير من الجداول.

primary_key_ratio_of_unique_prefix_values_to_skip_suffix_columns

إذا تغيّرت قيمة أحد أعمدة المفتاح الأساسي في جزء البيانات في ما لا يقل عن هذه النسبة من الحالات، فتخطَّ تحميل الأعمدة التالية إلى الذاكرة. يتيح ذلك تقليل استخدام الذاكرة من خلال عدم تحميل الأعمدة غير المفيدة من المفتاح الأساسي.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦