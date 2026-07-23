هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

حجم كتلة الضغط للمفتاح الأساسي، وهو الحجم الفعلي للكتلة المطلوب ضغطها.

ترميز الضغط المستخدم للمفتاح الأساسي، إذ إن المفتاح الأساسي صغير بما يكفي ويكون مخزّنًا مؤقتًا، لذا فإن الضغط الافتراضي هو ZSTD(3).

حمّل المفتاح الأساسي في الذاكرة عند أول استخدام بدلًا من تحميله عند تهيئة الجدول. يمكن أن يوفّر ذلك الذاكرة عند وجود عدد كبير من الجداول.

إذا تغيّرت قيمة أحد أعمدة المفتاح الأساسي في جزء البيانات في ما لا يقل عن هذه النسبة من الحالات، فتخطَّ تحميل الأعمدة التالية إلى الذاكرة. يتيح ذلك تقليل استخدام الذاكرة من خلال عدم تحميل الأعمدة غير المفيدة من المفتاح الأساسي.