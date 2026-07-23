الحد الأقصى للحجم الإجمالي للأجزاء (بالبايت) التي يمكن دمجها في جزء واحد، إذا كانت الموارد المتاحة كافية. ويقابل هذا تقريبًا الحد الأقصى الممكن لحجم الجزء الذي ينشأ عن عملية دمج تلقائية في الخلفية. (تعني القيمة 0 تعطيل عمليات الدمج) القيم الممكنة:
max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool
- أي عدد صحيح غير سالب.
max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool.
تتجاهل عمليات الدمج التي يبدأها OPTIMIZE FINAL
القيمة
max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool (إذ لا تؤخذ في الحسبان إلا مساحة القرص
الحرة).
الحد الأقصى لإجمالي حجم الأجزاء (بالبايت) التي يمكن دمجها في جزء واحد، عند الحد الأدنى من الموارد المتاحة في مجموعة الخلفية. القيم الممكنة:
max_bytes_to_merge_at_min_space_in_pool
- أي عدد صحيح موجب.
max_bytes_to_merge_at_min_space_in_pool الحد الأقصى للحجم الإجمالي
للأجزاء التي يمكن دمجها رغم نقص مساحة القرص المتاحة (في المجمّع).
وهذا ضروري لتقليل عدد الأجزاء الصغيرة وتقليل احتمال ظهور أخطاء
Too many parts.
تحجز عمليات الدمج مساحة على القرص تعادل ضعف الحجم الإجمالي للأجزاء المدمجة.
لذلك، عند توفّر مقدار صغير من المساحة الحرة على القرص، قد تحدث حالة
تكون فيها هناك مساحة حرة، لكنها محجوزة بالفعل لعمليات دمج كبيرة جارية،
وبالتالي لا تتمكن عمليات دمج أخرى من البدء، ويزداد عدد الأجزاء الصغيرة
مع كل عملية إدراج.