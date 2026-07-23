هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

الحد الأقصى للحجم الإجمالي للأجزاء (بالبايت) التي يمكن دمجها في جزء واحد، إذا كانت الموارد المتاحة كافية. ويقابل هذا تقريبًا الحد الأقصى الممكن لحجم الجزء الذي ينشأ عن عملية دمج تلقائية في الخلفية. (تعني القيمة 0 تعطيل عمليات الدمج)

القيم الممكنة:

أي عدد صحيح غير سالب.

يحلل مجدول الدمج دوريًا أحجام الأجزاء وعددها داخل التقسيمات، وإذا كانت هناك موارد حرة كافية في المجمّع، فإنه يبدأ عمليات الدمج في الخلفية. وتستمر عمليات الدمج إلى أن يصبح الحجم الإجمالي لأجزاء المصدر أكبر من max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool .

max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool (إذ لا تؤخذ في الحسبان إلا مساحة القرص الحرة). تتجاهل عمليات الدمج التي يبدأها OPTIMIZE FINAL القيمة(إذ لا تؤخذ في الحسبان إلا مساحة القرص الحرة).

الحد الأقصى لإجمالي حجم الأجزاء (بالبايت) التي يمكن دمجها في جزء واحد، عند الحد الأدنى من الموارد المتاحة في مجموعة الخلفية.

القيم الممكنة:

أي عدد صحيح موجب.