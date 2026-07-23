Skip to main content
هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool

الحد الأقصى للحجم الإجمالي للأجزاء (بالبايت) التي يمكن دمجها في جزء واحد، إذا كانت الموارد المتاحة كافية. ويقابل هذا تقريبًا الحد الأقصى الممكن لحجم الجزء الذي ينشأ عن عملية دمج تلقائية في الخلفية. (تعني القيمة 0 تعطيل عمليات الدمج) القيم الممكنة:
  • أي عدد صحيح غير سالب.
يحلل مجدول الدمج دوريًا أحجام الأجزاء وعددها داخل التقسيمات، وإذا كانت هناك موارد حرة كافية في المجمّع، فإنه يبدأ عمليات الدمج في الخلفية. وتستمر عمليات الدمج إلى أن يصبح الحجم الإجمالي لأجزاء المصدر أكبر من max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool. تتجاهل عمليات الدمج التي يبدأها OPTIMIZE FINAL القيمة max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool (إذ لا تؤخذ في الحسبان إلا مساحة القرص الحرة).

max_bytes_to_merge_at_min_space_in_pool

الحد الأقصى لإجمالي حجم الأجزاء (بالبايت) التي يمكن دمجها في جزء واحد، عند الحد الأدنى من الموارد المتاحة في مجموعة الخلفية. القيم الممكنة:
  • أي عدد صحيح موجب.
يحدّد max_bytes_to_merge_at_min_space_in_pool الحد الأقصى للحجم الإجمالي للأجزاء التي يمكن دمجها رغم نقص مساحة القرص المتاحة (في المجمّع). وهذا ضروري لتقليل عدد الأجزاء الصغيرة وتقليل احتمال ظهور أخطاء Too many parts. تحجز عمليات الدمج مساحة على القرص تعادل ضعف الحجم الإجمالي للأجزاء المدمجة. لذلك، عند توفّر مقدار صغير من المساحة الحرة على القرص، قد تحدث حالة تكون فيها هناك مساحة حرة، لكنها محجوزة بالفعل لعمليات دمج كبيرة جارية، وبالتالي لا تتمكن عمليات دمج أخرى من البدء، ويزداد عدد الأجزاء الصغيرة مع كل عملية إدراج.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦