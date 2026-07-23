إذا تجاوز مجموع أحجام الأجزاء هذه العتبة، وكان الوقت المنقضي منذ إنشاء إدخال في سجل النسخ المتماثل أكبر من
prefer_fetch_merged_part_size_threshold
prefer_fetch_merged_part_time_threshold، فسيُفضَّل جلب الجزء المدمج
من نسخة متماثلة بدلًا من إجراء الدمج محليًا. يهدف ذلك إلى تسريع عمليات
الدمج الطويلة جدًا.
القيم الممكنة:
- أي عدد صحيح موجب.
إذا تجاوز الوقت المنقضي منذ إنشاء إدخال في سجل النسخ المتماثل (ClickHouse Keeper أو ZooKeeper) هذه العتبة، وكان مجموع أحجام الأجزاء أكبر من
prefer_fetch_merged_part_time_threshold
prefer_fetch_merged_part_size_threshold، فيُفضَّل جلب
الجزء المدمج من نسخة متماثلة بدلًا من إجراء الدمج محليًا. يهدف ذلك إلى تسريع
عمليات الدمج الطويلة جدًا.
القيم الممكنة:
- أي عدد صحيح موجب.