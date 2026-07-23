هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من شيفرة ClickHouse المصدرية.

إذا تجاوز مجموع أحجام الأجزاء هذه العتبة، وكان الوقت المنقضي منذ إنشاء إدخال في سجل النسخ المتماثل أكبر من prefer_fetch_merged_part_time_threshold ، فسيُفضَّل جلب الجزء المدمج من نسخة متماثلة بدلًا من إجراء الدمج محليًا. يهدف ذلك إلى تسريع عمليات الدمج الطويلة جدًا.

القيم الممكنة:

أي عدد صحيح موجب.

إذا تجاوز الوقت المنقضي منذ إنشاء إدخال في سجل النسخ المتماثل (ClickHouse Keeper أو ZooKeeper) هذه العتبة، وكان مجموع أحجام الأجزاء أكبر من prefer_fetch_merged_part_size_threshold ، فيُفضَّل جلب الجزء المدمج من نسخة متماثلة بدلًا من إجراء الدمج محليًا. يهدف ذلك إلى تسريع عمليات الدمج الطويلة جدًا.

القيم الممكنة: