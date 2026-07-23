إعدادات جدول MergeTree في ClickHouse ضمن مجموعة zero_copy_* المُولَّدة.

هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

الحد الأقصى للنسبة المئوية للأجزاء من المستوى الأعلى التي يمكن تأجيل إزالتها للحصول على نطاقات مستقلة أصغر. يُوصى بعدم تغيير هذا الإعداد.

الحد الأقصى لعمق الاستدعاء التكراري لتقسيم نطاقات الأجزاء المتقادمة المستقلة إلى نطاقات فرعية أصغر. يُنصح بعدم تغييره.

إذا كان النسخ المتماثل بدون نسخ مفعّلًا، فانتظر مدة عشوائية قبل محاولة الحصول على القفل، وذلك حسب حجم الأجزاء لعملية الدمج أو التعديل

إذا كان النسخ المتماثل بدون نسخ مفعّلًا، فانتظر مدة عشوائية تصل إلى 500ms قبل محاولة الحصول على قفل لتنفيذ عملية دمج أو تعديل.