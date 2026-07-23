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هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

zero_copy_concurrent_part_removal_max_postpone_ratio

الحد الأقصى للنسبة المئوية للأجزاء من المستوى الأعلى التي يمكن تأجيل إزالتها للحصول على نطاقات مستقلة أصغر. يُوصى بعدم تغيير هذا الإعداد.

zero_copy_concurrent_part_removal_max_split_times

الحد الأقصى لعمق الاستدعاء التكراري لتقسيم نطاقات الأجزاء المتقادمة المستقلة إلى نطاقات فرعية أصغر. يُنصح بعدم تغييره.

zero_copy_merge_mutation_min_parts_size_sleep_before_lock

إذا كان النسخ المتماثل بدون نسخ مفعّلًا، فانتظر مدة عشوائية قبل محاولة الحصول على القفل، وذلك حسب حجم الأجزاء لعملية الدمج أو التعديل

zero_copy_merge_mutation_min_parts_size_sleep_no_scale_before_lock

إذا كان النسخ المتماثل بدون نسخ مفعّلًا، فانتظر مدة عشوائية تصل إلى 500ms قبل محاولة الحصول على قفل لتنفيذ عملية دمج أو تعديل.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦