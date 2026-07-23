الحد الأقصى للنسبة المئوية للأجزاء من المستوى الأعلى التي يمكن تأجيل إزالتها للحصول على نطاقات مستقلة أصغر. يُوصى بعدم تغيير هذا الإعداد.
zero_copy_concurrent_part_removal_max_postpone_ratio
الحد الأقصى لعمق الاستدعاء التكراري لتقسيم نطاقات الأجزاء المتقادمة المستقلة إلى نطاقات فرعية أصغر. يُنصح بعدم تغييره.
zero_copy_concurrent_part_removal_max_split_times
إذا كان النسخ المتماثل بدون نسخ مفعّلًا، فانتظر مدة عشوائية قبل محاولة الحصول على القفل، وذلك حسب حجم الأجزاء لعملية الدمج أو التعديل
zero_copy_merge_mutation_min_parts_size_sleep_before_lock
إذا كان النسخ المتماثل بدون نسخ مفعّلًا، فانتظر مدة عشوائية تصل إلى 500ms قبل محاولة الحصول على قفل لتنفيذ عملية دمج أو تعديل.