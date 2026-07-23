هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

الحد الأدنى لعدد البايتات التي يجب أن تكون متوفرة ضمن المساحة الحرة على القرص لكي يتم إدراج البيانات. إذا كان عدد البايتات الحرة المتاحة أقل من min_free_disk_bytes_to_perform_insert ، فسيُطلَق استثناء ولن يتم تنفيذ عملية الإدراج. لاحظ أن هذا الإعداد:

يأخذ في الاعتبار الإعداد keep_free_space_bytes .

. لا يأخذ في الاعتبار مقدار البيانات التي ستتم كتابتها بواسطة العملية INSERT .

. لا يتم التحقق منه إلا إذا تم تحديد عدد بايتات موجب (غير صفري)

القيم الممكنة:

أي عدد صحيح موجب.

إذا تم تحديد كلٍّ من min_free_disk_bytes_to_perform_insert و min_free_disk_ratio_to_perform_insert ، فسيعتمد ClickHouse القيمة التي تسمح بتنفيذ عمليات الإدراج عند توفر مقدار أكبر من المساحة الحرة.

الحد الأدنى لنسبة المساحة الحرة إلى إجمالي مساحة القرص اللازمة لتنفيذ عملية INSERT . يجب أن تكون قيمة عددية بالفاصلة العائمة بين 0 و1. لاحظ أن هذا الإعداد:

يأخذ في الاعتبار الإعداد keep_free_space_bytes .

. لا يأخذ في الاعتبار مقدار البيانات التي ستتم كتابتها بواسطة عملية INSERT .

. لا يتم التحقق منه إلا إذا تم تحديد نسبة موجبة (غير صفرية)

القيم الممكنة:

Float, 0.0 - 1.0