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هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

min_free_disk_bytes_to_perform_insert

الحد الأدنى لعدد البايتات التي يجب أن تكون متوفرة ضمن المساحة الحرة على القرص لكي يتم إدراج البيانات. إذا كان عدد البايتات الحرة المتاحة أقل من min_free_disk_bytes_to_perform_insert، فسيُطلَق استثناء ولن يتم تنفيذ عملية الإدراج. لاحظ أن هذا الإعداد:
  • يأخذ في الاعتبار الإعداد keep_free_space_bytes.
  • لا يأخذ في الاعتبار مقدار البيانات التي ستتم كتابتها بواسطة العملية INSERT.
  • لا يتم التحقق منه إلا إذا تم تحديد عدد بايتات موجب (غير صفري)
القيم الممكنة:
  • أي عدد صحيح موجب.
إذا تم تحديد كلٍّ من min_free_disk_bytes_to_perform_insert وmin_free_disk_ratio_to_perform_insert، فسيعتمد ClickHouse القيمة التي تسمح بتنفيذ عمليات الإدراج عند توفر مقدار أكبر من المساحة الحرة.

min_free_disk_ratio_to_perform_insert

الحد الأدنى لنسبة المساحة الحرة إلى إجمالي مساحة القرص اللازمة لتنفيذ عملية INSERT. يجب أن تكون قيمة عددية بالفاصلة العائمة بين 0 و1. لاحظ أن هذا الإعداد:
  • يأخذ في الاعتبار الإعداد keep_free_space_bytes.
  • لا يأخذ في الاعتبار مقدار البيانات التي ستتم كتابتها بواسطة عملية INSERT.
  • لا يتم التحقق منه إلا إذا تم تحديد نسبة موجبة (غير صفرية)
القيم الممكنة:
  • Float, 0.0 - 1.0
لاحظ أنه إذا تم تحديد كلٍّ من min_free_disk_ratio_to_perform_insert و min_free_disk_bytes_to_perform_insert، فإن ClickHouse سيعتمد على القيمة التي تسمح بتنفيذ عمليات الإدراج مع مقدار أكبر من مساحة القرص الحرة.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦