الحد الأدنى لعدد البايتات التي يجب أن تكون متوفرة ضمن المساحة الحرة على القرص لكي يتم إدراج البيانات. إذا كان عدد البايتات الحرة المتاحة أقل من
min_free_disk_bytes_to_perform_insert
min_free_disk_bytes_to_perform_insert، فسيُطلَق استثناء ولن يتم
تنفيذ عملية الإدراج. لاحظ أن هذا الإعداد:
- يأخذ في الاعتبار الإعداد
keep_free_space_bytes.
- لا يأخذ في الاعتبار مقدار البيانات التي ستتم كتابتها بواسطة
العملية
INSERT.
- لا يتم التحقق منه إلا إذا تم تحديد عدد بايتات موجب (غير صفري)
- أي عدد صحيح موجب.
إذا تم تحديد كلٍّ من
min_free_disk_bytes_to_perform_insert و
min_free_disk_ratio_to_perform_insert،
فسيعتمد ClickHouse القيمة التي تسمح بتنفيذ
عمليات الإدراج عند توفر مقدار أكبر من المساحة الحرة.
الحد الأدنى لنسبة المساحة الحرة إلى إجمالي مساحة القرص اللازمة لتنفيذ عملية
min_free_disk_ratio_to_perform_insert
INSERT. يجب أن تكون
قيمة عددية بالفاصلة العائمة بين 0 و1. لاحظ أن هذا الإعداد:
- يأخذ في الاعتبار الإعداد
keep_free_space_bytes.
- لا يأخذ في الاعتبار مقدار البيانات التي ستتم كتابتها بواسطة
عملية
INSERT.
- لا يتم التحقق منه إلا إذا تم تحديد نسبة موجبة (غير صفرية)
- Float, 0.0 - 1.0
min_free_disk_ratio_to_perform_insert و
min_free_disk_bytes_to_perform_insert، فإن ClickHouse سيعتمد
على القيمة التي تسمح بتنفيذ عمليات الإدراج مع مقدار أكبر من مساحة القرص
الحرة.