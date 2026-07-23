إعدادات جدول MergeTree في ClickHouse ضمن المجموعة المُنشأة replicated_fetches_*.

هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings ، وقد أُنشئت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

إعداد متقادم، لا يفعل شيئًا.

إعداد متقادم، ولم يعد له أي تأثير.

إعداد متقادم، لا يفعل شيئًا.

الحد الأدنى لمستوى الجزء المطلوب جلبه من النسخ المتماثلة الأخرى. تُؤجَّل الأجزاء التي يكون مستواها أقل من هذه العتبة (تُحفَظ في قائمة انتظار النسخ المتماثل ويُعاد تقييمها في كل دورة جدولة، ولا تُتخطَّى نهائيًا). استخدم القيمة 1 لتأجيل جلب الأجزاء ذات المستوى 0 (غير المدمجة)، مما يقلل الحمل الإضافي للنسخ المتماثل أثناء الاستيعاب الكثيف للبيانات. القيمة الافتراضية: 0 (جلب جميع الأجزاء بغض النظر عن المستوى).

المهلة بالثواني التي، بعد انقضائها، سيتم جلب الجزء حتى إن كان دون replicated_fetches_min_part_level. استخدم 0 لتعطيل المهلة (تؤجَّل الأجزاء التي تقل عن المستوى الأدنى إلى أجل غير مسمى حتى يتم دمجها). القيمة الافتراضية: 300 (فرض الجلب بعد 5 دقائق).