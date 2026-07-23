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هذه الإعدادات متاحة في system.merge_tree_settings، وقد أُنشئت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

replicated_fetches_http_connection_timeout

إعداد متقادم، لا يفعل شيئًا.

replicated_fetches_http_receive_timeout

إعداد متقادم، ولم يعد له أي تأثير.

replicated_fetches_http_send_timeout

إعداد متقادم، لا يفعل شيئًا.

replicated_fetches_min_part_level

الحد الأدنى لمستوى الجزء المطلوب جلبه من النسخ المتماثلة الأخرى. تُؤجَّل الأجزاء التي يكون مستواها أقل من هذه العتبة (تُحفَظ في قائمة انتظار النسخ المتماثل ويُعاد تقييمها في كل دورة جدولة، ولا تُتخطَّى نهائيًا). استخدم القيمة 1 لتأجيل جلب الأجزاء ذات المستوى 0 (غير المدمجة)، مما يقلل الحمل الإضافي للنسخ المتماثل أثناء الاستيعاب الكثيف للبيانات. القيمة الافتراضية: 0 (جلب جميع الأجزاء بغض النظر عن المستوى).

replicated_fetches_min_part_level_timeout_seconds

المهلة بالثواني التي، بعد انقضائها، سيتم جلب الجزء حتى إن كان دون replicated_fetches_min_part_level. استخدم 0 لتعطيل المهلة (تؤجَّل الأجزاء التي تقل عن المستوى الأدنى إلى أجل غير مسمى حتى يتم دمجها). القيمة الافتراضية: 300 (فرض الجلب بعد 5 دقائق).
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦