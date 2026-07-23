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Funciones regulares

Funciones cuyo resultado para cada fila es independiente del de todas las demás.

Funciones de agregación

Funciones que acumulan un conjunto de valores a través de varias filas.

Funciones de tabla

Métodos para construir tablas.

Funciones de ventana

Funciones que permiten realizar cálculos sobre un conjunto de filas relacionadas con la fila actual.

Funciones definidas por el usuario

Funciones ejecutables personalizadas definidas por el usuario.

WebAssembly UDF

Funciones definidas por el usuario implementadas con WebAssembly.
Última modificación el 23 de julio de 2026