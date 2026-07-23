Funciones regulares
Funciones cuyo resultado para cada fila es independiente del de todas las demás.
Funciones de agregación
Funciones que acumulan un conjunto de valores a través de varias filas.
Funciones de tabla
Métodos para construir tablas.
Funciones de ventana
Funciones que permiten realizar cálculos sobre un conjunto de filas relacionadas con la fila actual.
Funciones definidas por el usuario
Funciones ejecutables personalizadas definidas por el usuario.
WebAssembly UDF
Funciones definidas por el usuario implementadas con WebAssembly.